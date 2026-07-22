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    Rosalía en Chile: cómo comprar las últimas entradas disponibles para sus conciertos

    La artista visitará nuestro país en los próximos días para presentar su gira Lux.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Rosalía en Chile: cómo comprar las últimas entradas disponibles para su concierto. Foto referencial de redes sociales

    En los próximos días llega la puesta en escena de Rosalía a Chile, quien visita nuestro país en el marco de su gira mundial Lux.

    La artista inicialmente anunció su arribo a suelo nacional para los días viernes 24 y sábado 25 de julio, fechas a las que se sumaron las jornadas del lunes 27 y miércoles 29 del mismo mes.

    Las cuatro presentaciones de la cantante española se desarrollarán desde las 21:00 horas en el Movistar Arena de Santiago.

    Venta de entradas para Rosalía en Chile

    La venta de entradas para los conciertos de Rosalía en Chile se mantiene habilitada en el sistema Puntoticket.

    Actualmente se encuentran disponibles los últimos boletos a la venta para las fechas del 24, 27 y 29 de julio.

    Al tiempo de redacción de esta nota hay tickets con precios desde $88.313 en ubicación Cancha general.

    También hay disponibilidad de sectores Cancha frontal por $147.188; Platea Royal con un precio de $182.513 y Platea Zafiro con un valor de $200.175, incluyendo cargo por servicio.

    Más sobre:MúsicaConciertosRosalíaRosalía en ChileRosalía entradasEntradasVenta de entradasPuntoticketPunto ticketPreciosLux

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