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    Todas las comunas con clases suspendidas este miércoles por el sistema frontal

    El Mineduc actualizó la información para este 22 de julio. Revisa a continuación el listado.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Todas las comunas con clases suspendidas este miércoles por el sistema frontal. Foto referencial de archivo

    La medida de suspensión de clases se extendió para sectores del norte y centro durante este miércoles 22 de julio, a raíz de los efectos del sistema frontal que ha afectado al país en los últimos días.

    Recientemente el Ministerio de Educación actualizó la lista de comunas que cuentan con la medida para la presente jornada. Revisa el detalle a continuación.

    Comunas con clases suspendidas hoy

    Se mantienen las clases suspendidas hoy, miércoles 22 de julio, en las siguientes comunas:

    • Región de Atacama: Provincia de Huasco (Vallenar, Huasco, Freirina y Alto del Carmen) y Tierra Amarilla.
    • Región de Coquimbo.
    • Región de Valparaíso continental.
    • Región Metropolitana: San José de Maipo, Til Til y Melipilla.

    De acuerdo al Mineduc, la suspensión aplica tanto a establecimientos públicos como privados de enseñanza parvularia, básica y media.

    Respecto a la aplicación de la medida en Valparaíso, se excluye a Rapa Nui y Juan Fernández, territorios donde se desarrollan las actividades educacionales con normalidad.

    Más sobre:EducaciónClases suspendidasComunasRegionesComunas sin clasesComunas con clases suspendidasClases suspendidas hoyMiércoles22 de julioSistema frontalMineduc

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