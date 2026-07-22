Macaya (UDI) y megarreforma: “Que la izquierda recurra al TC porque perdieron una votación democrática es una contradicción”

El senador y presidente de la Comisión de Hacienda, Javier Macaya (UDI), ya da “por superado y cerrado” el proyecto de megarreforma impulsado por el gobierno, a pesar de que aún falta porque se realice la comisión mixta -que él presidirá-, se resuelvan los requerimientos de la oposición en el Tribunal Constitucional (TC) y el Ejecutivo presente eventuales vetos.

En conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera el legislador además, aseguró que la compensación al Fondo Municipal, la única norma de la Megarreforma que va a comisión mixta, podría votarse hoy mismo y despacharse el proyecto del Congreso.

“Tiene que resolverse hoy día. Yo no tengo ninguna duda que, más allá de quiénes integren (la comisión mixta) creo que es un momento, además, donde ya se cerraron todos los temas más relevantes. Y lo único pendiente es si el Congreso acepta o no la compensación para el mundo muinicipal. Yo no tengo ninguna duda que en eso estamos todos de acuerdo, y que la rebaja de contribuciones tiene que ir con una compensación adecuada... Yo no creo que sea de difícil despacho esto”, recalcó el legislador UDI.

En esa línea, es que Macaya asegura que el denominado proyecto de reconstrucción ya es una realidad. “ Yo doy el tema de alguna manera por cerrado. O sea, más allá de lo que pasa en el Tribunal Constitucional y los eventuales vetos, yo creo que por primera vez la política en muchos años fue capaz de resolver algo importante, algo grande. O sea, yo siento, y llevo 16 años en el Congreso, que este es de los temas más relevantes que me ha tocado aprobar en el Congreso, es un punto de inflexión ”.

Y respecto de que la oposición recurra al TC, Macaya sostuvo que: “Están en su derecho, es parte de algo que es legítimo acudir al Tribunal Constitucional. Lo que sí considero algo incoherente haberlo tratado durante años como un poder ilegítimo, tratado de eliminar el Tribunal Constitucional, habiendo denunciado que era una cuarta Cámara, que usurpaba el poder legislativo, y descubrir ahora qué sirve cuando se pierde una votación ”.

“Más allá de que, no tengo ninguna duda, de que no hay ninguna norma aprobada que sea inconstitucional”, añadió, subrayando que la izquierda “está en su derecho (de ir al TC), pero recurrir ahora porque perdieron una votación democrática resulta para mí una contradicción bastante evidente. Antes lo acusaban de bloquear el Congreso y hoy día lo quieren utilizar para bloquear el crecimiento”, agregó.

Dichos de Sedini

En otro tema, el senador UDI, fue consultada por los dichos de la exvocera de Gobierno, Mara Sedini, quien el programa Sin Filtros, entregó su versión sobre los episodios que marcaron su breve paso por la administración del Presidente José Antonio Kast y atribuyó su salida a una combinación de presiones internas, disputas de poder y una estrategia para debilitar su gestión.

“ Yo no quiero polemizar con una exministra . Yo respeto su experiencia, que al parecer fue bastante mala por lo que ella cuenta, su derecho a contarla cómo y dónde ella quiere. Es una persona libre en ese sentido, pero nosotros estamos preocupados de que Chile salga adelante en este momento. O sea, las familias del norte, y particularmente con el respeto que me merecen las personas que lo están pasando mal hoy día, no esperan una pelea entre exautoridades. No esperan que yo les conteste, quién dijo algo más duro”, sostuvo Macaya.

Conusltado, si copnsideraba que era un mal momento para realizar estas declaraciones, el senador UDI sostuvo que: “Por cierto que sí, porque estamos en esta otra agenda. Los chilenos no esperan peleas entre esas autoridades, esperan que nos preocupemos del agua, de la conectividad, de la reconstrucción, particularmente las búsquedas que se están viviendo hoy día a propósito del temporal”, añadió.

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