Mulet (FRVS) y rol del PDG en la votación de la megarreforma: “El gobierno está alimentando un partido de corte populista”

Tras el despacho de gran parte de la megarreforma desde la Cámara de Diputados, el diputado Jaime Mulet (FRVS) abordó el rol que tuvo el Partido de la Gente (PDG) en el avance del proyecto durante su trámite legislativo.

Y es que ayer martes solamente el articulado que definía un método de compensación a los municipios por la exención de contribuciones para adultos mayores requirió ser votado en una comisión mixta, instancia que podría concretarse este mismo miércoles.

En ese sentido, el presidente de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) afirmó en una conversación con Desde la Redacción de La Tercera que “ el PDG tuvo un rol de un oportunismo político, que se da en un ámbito democrático donde se le dejó espacio al PDG para que arbitre la política en el país “.

“Ese intento incluso lo hizo para ganar la presidencia de la Cámara de Diputados”, recordó el parlamentario, refiriéndose a la opción de instalar a Pamela Jiles con apoyos de gran parte de la oposición. Precisamente el descuelgue de Mulet y el diputado DC Felipe Camaaño terminaron por posicionar a Jorge Alessandri (UDI).

Enfatizando que debido a que el gobierno de José Antonio Kast no tiene una mayoría al interior de la Cámara de Diputados, finalmente se ve obligado a permitir que el PDG “arbitre” la votación.

“El PDG se ha transformado en el que arbitra. Donde el PDG dice que sí, pone los votos, donde dice que no, no hay votos. Y creo que eso es habilidad", reflexionó el legislador oriundo de Vallenar.

Consultado por la idea de cual partido es finalmente el que “pone la música”, que ayer Evelyn Matthei afirmó a que este rol lo tendría el PDG, Mulet también considera acertado el análisis.

“En ese lenguaje, claro, digamos, ese lenguaje metafórico, el que está arbitrando, el partido bisagra, hay muchas maneras de decirlo, ¿cierto? El que pone la música o el que en el fondo da el vamos algunas cosas y a otras no. Y creo que en eso el gobierno tiene que entender lo que está haciendo. O sea, está alimentando un partido de un corte populista complejo , digamos. Pero bueno, es lo que está ocurriendo. Yo creo que ese rol lo hubieran cumplido otros partidos“, señaló al respecto Mulet.

“Me hubiera gustado que hubiera arbitrado la Democracia Cristiana, el PPD, hubiera existido el Partido Radical, en fin, buscar parte del Partido Socialista. Creo que son partidos políticos más estables, digamos. Ahora, el PDG está naciendo, un partido que se metió con mucha fuerza en el país y que muchos partidos ni siquiera lo vieron venir. Y eso es una advertencia para quienes somos de oposición, obviamente, si queremos ganar espacio”, concluyó sobre este asunto.

Ley de reconstrucción para Atacama y Coquimbo

El diputado por Atacama también considera que existió una adecuada respuesta preventiva a la emergencia provocada por el sistema frontal que afecta a nuestro país desde la semana pasada, y que ha dejado su mayor afectación en la región de Coquimbo y la provincia de Huasco.

“En general yo por lo que vi en Atacama he visto un buen trabajo preventivo de la delegada presidencial, un ministro de Estado antes de que llegaran las lluvias. Todo lo que se preparó en la región se hizo un buen trabajo con Sofía Cid, la delegada presidencial, y con Miguel Vargas, el gobernador, que es un hombre que tiene mucha experiencia, le tocó ser intendente en el desastre del 2015, el 2017 en Atacama y creo que lo preventivo funcionó bastante bien”, señaló al respecto.

Sin embargo, enfatizó que la fuerza del frente de lluvias alcanzó niveles superiores a los vistos en otras emergencias de esta magnitud en la región, como la ocurrida en 1997.

Por ello, reforzó que lo importante ahora es la etapa de la reconstrucción de las zonas siniestradas, que para Mulet requerirá la creación de una ley especial que permita la adquisición de estos recursos.