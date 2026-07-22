Las frenéticas horas para conformar la comisión mixta y la opción de despachar el megaproyecto hoy

20 MAYO 2026. MINISTRO SEGPRES; JOSE GARCIA RUMINOT, EL BIMINISTRO INTERIOR - SEGEGOB; CLAUDIO ALVARADO Y EL MINISTRO DE HACIENDA; JORGE QUIROZ, DURANTE VOTACION LA RECONSTRUCCION NACIONAL Y EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL. FOTO: DEDVI MISSENE

Un pulso frenético han tenido las últimas horas en el Congreso, en especial en el oficialismo, a la espera de la conformación de la comisión mixta que deberá zanjar el artículo que quedó pendiente tras el tercer trámite constitucional del megaproyecto del gobierno en la Cámara de Diputados.

En la sesión de este martes, la Sala de la corporación dio visto bueno a la mayoría de las indicaciones impulsadas por La Moneda, con lo que el “corazón” del proyecto de reconstrucción nacional quedó a un paso de convertirse en ley.

El grueso de las propuestas incluye la rebaja gradual del Impuesto de Primera Categoría desde el actual 27% al 23%, además de la eliminación de la reintegración del 35%, la exención de IVA a viviendas nuevas y las restricciones a nuevas instituciones de educación superior para ingresar a la gratuidad.

También aquella que faculta a empresas privadas para exigir una indemnización económica al Estado si un tribunal revoca una Resolución de Calificación Ambiental (RCA). Y, las modificaciones a la franquicia tributaria del Sence, que permitirán a las empresas descontar del impuesto a la renta hasta un 0,7% de su planilla anual de remuneraciones por concepto de capacitación.

Así, el artículo que quedó en vilo y que debe ser resuelto en la mixta es aquel relacionado con la compensación de fondos municipales, a raíz de la exención de contribuciones para personas mayores de 65 años aprobado en la tramitación.

Por ello, ante la presión del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para sacar la iniciativa en un breve plazo, las fuerzas de gobierno pretenden que ese último nudo legislativo sea emanado por la comisión este miércoles. Y si es posible, que luego sea votado por la Cámara y el Senado en sesiones especiales de tarde y noche en la misma jornada.

En el caso del Senado, se zanjó que los integrantes de la mixta serán los integrantes de la Comisión de Hacienda: Javier Macaya (UDI), Rodolfo Carter (Rep.), Daniella Cicardini (PS), María José Gatica (RN) y Paulina Vodanovic (PS). El legislador gremialista, que lidera la instancia, presidirá la mixta.

La Cámara, en tanto, hasta el cierre de esta nota aún no se ponía de acuerdo para determinar a los diputados que integrarán la comisión. El presidente de la corporación, Jorge Alessandri (UDI), debe presentar nuevamente una proposición para integrarla, donde la gran duda es si incluirá un cupo para el PS o bien se lo cederá al PDG.

El martes Alessandri ya había formulado una propuesta, pero se rechazó por 100 votos en contra, con argumentos diversos. Los socialistas, a pesar de ganar un cupo, buscaban ganar tiempo. El PDG reclamaba haber quedado afuera. Por su parte, los republicanos se opusieron ante el riesgo de que el asiento de los socialistas fuera ocupado por el diputado Daniel Manouchehri (PS).

Sobre la votación del artículo pendiente en la mixta, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN) apuntó: “El único punto que llegó a la mixta es la compensación de los alcaldes. Me parece que es imposible votar en contra de eso. Claro, porque aquí ya te encuentras en un dilema, o apruebo para que les llegue compensación, o rechazo para que literalmente no les llegue nada, a propósito de que sí se aprobó la exención de las contribuciones”.

Macaya, por su parte, remarcó que en la jornada se le debe dar resolución a la moción pendiente: “Tiene que resolverse hoy día. Yo no tengo ninguna duda que, más allá de quienes integren, creo que es un momento, además, donde ya se cerraron todos los temas más relevantes, y lo único pendiente es si el Congreso acepta o no la compensación para el mundo municipal. Yo no tengo ninguna duda que en eso estamos todos de acuerdo y que la rebaja de contribuciones tiene que ir con una compensación adecuada, y yo no creo que sea de difícil despacho esto. O sea, creo que hay una situación de fácil resolución”.

Alessandri, en tanto, enfatizó que si bien la comisión podría sacar adelante el artículo este miércoles, tiene dudas si alcanzará a ser ratificado posteriormente por las salas de ambas cámaras. Y dado que la próxima semana el Parlamento no sesiona por ser distrital, quedaría suspendido hasta el lunes 3 de agosto.

“Como es para ver un solo artículo, básicamente esa mixta se podría demorar 40 minutos. En la mixta podrían votar hoy día, ratifican el artículo de la compensación, emiten su informe y depende a la hora que eso ocurra, podría ser ratificado. No creo que se alcance a ratificar en las salas mismas, porque el voto que vale es el de la Sala, no el de la comisión. Y como hay semana distrital la que viene, yo creo que esto queda listo el lunes 3 de agosto de todas maneras”, señaló.

Con todo, los diputados ya están convocados para una sesión especial a las 17.30 horas, para ver dos proyectos, por lo que podrían perfectamente ser obligados a votar el informe final de la megarreforma en aquella sesión dada su urgencia de discusión inmediata.

Si eso sucede, la Sala del Senado podría citada en forma excepcional cerca de las 20.00 horas, para despachar la iniciativa gubernamental esta misma noche.