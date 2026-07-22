Tras autorización de Mindep a conciertos de BTS: ¿qué pasará con los partidos de la U ante Everton y Cobresal en el Nacional?

Universidad de Chile ya prepara el segundo semestre. En esta parte del año, los azules buscarán dejar atrás la irregularidad de la primera parte y pelear un lugar en la Copa Libertadores 2027. Fernando Gago ya trabaja para el duelo del próximo domingo ante Audax Italiano y hasta hubo presentación de un refuerzo (el extremo argentino Gonzalo Reyna).

Al mismo tiempo, los estudiantiles recibieron una preocupante noticia desde el Ministerio del Deporte: los conciertos de BTS en el Estadio Nacional sí fueron autorizados, pese a que hace algunas semanas se frenaron producto del impacto que provocarían en el césped de Ñuñoa, el que fue renovado hace menos de un año con motivo del Mundial Sub 20. El lío está a la vista: los azules tienen un acuerdo con el IND para jugar a fines de octubre y a principios de noviembre contra Cobresal y Everton. Sin embargo, hasta ahora no han recibido garantías al respecto por parte del Ministerio del Deporte. Un escenario complejo, si se considera además las presentaciones de Iron Maiden y el Show de cierre de la Teletón.

Tras la autorización del Mindep a conciertos de BTS: ¿qué pasará con el partido de la U y Cobresal en el Estadio Nacional?

El Mindep oficializó una información que ponía fin a semanas de tensiones. “Tras la revisión de la nueva propuesta presentada por la productora, el Ministerio del Deporte informa que el IND aprobó la disponibilidad del Estadio Nacional para la realización de los conciertos de BTS”, expresó, en un comunicado.

La cartera que encabeza Natalia Duco precisó que la productora DG Medios se comprometió a utilizar la maquinaria necesaria para no afectar el césped durante el montaje del escenario: “El montaje del escenario 360° evita la circulación de maquinaria pesada por el pasto y las maniobras de producción se realizarán mediante grúas operadas desde la pista atlética.

No es la única precaución. Además. se utilizará una cubierta que permitirá mantener la ventilación y respiración del césped con la incorporación de tecnologías y métodos de protección. Estas modificaciones cuentan con un estudio de ingeniería que respalda técnicamente las medidas propuestas y permitirían reducir el tiempo estimado de recuperación de la cancha respecto a la solicitud inicial”, añadieron.

La inquietud azul

En la U dan por descontado que jugarán contra Everton el 25 de octubre, por lo que no tienen previsto salir del Nacional después del anuncio del Mindep. Sin embargo, lo que llama la atención en el club estudiantil es que el informe preliminar del IND era categórico y hoy la situación cambió.

Si bien en La Cisterna reconocen las conversaciones con el Ministerio del Deporte, aguardan una comunicación concreta y, sobre todo, técnica de que la cancha quedará en condiciones de jugar ante Cobresal y Everton. Lo que inquieta es el que evacuó el IND, que sostiene que la prestación es imposible. También se esperan conocer los estudios de ingeniería que, en teoría, reducen el impacto de los escenarios y aceleran los tiempos de recuperación de la superficie.

La U trabajó desde fines del año pasado con el IND para compatibilizar el calendario de la Liga de Primera con los otros eventos que se desarrollan en el Estadio Nacional, como recitales y la Teletón. En virtud de esa planificación, la U jugaría en Ñuñoa, si BTS no dispone otra cosa, recién el 25 de octubre. Las tres primeras semanas estaban consideradas para conciertos y la recuperación del campo de juego. Pero este acuerdo con el IND no fue tomado en cuenta por el Mindep. Los azules, hasta ahora, no han visto el informe técnico mencionado por el ministerio. “Nosotros tenemos contemplado jugar el fin de semana del 25 de octubre con Everton en el Nacional, porque nadie nos ha dicho lo contrario”, advierten en el CDA, considerando que el concierto de BTS no alterará el plan original.

El temor radica en las características de la estructura que acogerá el show de los surcoreanos: un escenario de 360 grados, cuya zona más pesada se situará en el centro de la cancha, lo que genera que las labores de desmontaje sean más largas. Además, el peso y las labores podrían desnivelar y hundir el campo de juego, algo que fue advertido en el informe original del IND. Si se produce ese daño estructural, la superficie quedaría inutilizable hasta el próximo año.

Las fechas complican

En Universidad de Chile observan con preocupación este panorama. En principio, porque los eventos chocan con fechas en que los azules deben actuar como locales. BTS se presentará en Chile el 14, 16 y 17 de octubre. A esa calendarización se le suman los días que tomará montar y desmontar la estructura, y, lo más preocupante, el estado en que acabe el césped. El ajetreo continuará: el 31 de octubre y el 1 de noviembre, será Iron Maiden la que ocupe el recinto. Por último, una semana después, se realizará en Ñuñoa el tradicional cierre de la Teletón, el 6 y 7 de noviembre.

Por esos días se estarán disputando las últimas fechas de la Liga de Primera, en la que la U hoy marcha en el tercer lugar con 24 puntos, lejos de los 36 que acumula Colo Colo, que lidera la tabla. No obstante, Fernando Gago y compañía tienen la misión de que el club vuelva a los torneos internacionales, por lo que perder el recinto en el que juegan habitualmente a esa altura de la temporada puede ser un factor relevante.

Foto: Diego Martin/Photosport DIEGO MARTIN/PHOTOSPORT

La U jugará como local en la fecha 24ª y 25ª del torneo. El 9 de octubre contra Ñublense y en la misma condición el 25 de ese mes ante Everton. Según información preliminar, el montaje del escenario 360° de BTS tarda nueve días, por lo que, si esos plazos se cumplen, los estudiantiles deberían buscar estadio para esos dos compromisos.

El calendario de Universidad de Chile establece que el primer fin de semana de noviembre jugarán el Clásico Universitario ante la UC en el Claro Arena, válido por la jornada 26. En la siguiente, recibirá a Cobresal, el mismo fin de semana de la Teletón, por lo que ese duelo se tendrá que jugar en otro reducto.

Las fechas 28ª y 29ª el equipo estudiantil las disputará como forastero, pero en la última jornada volverá a ser local ante Unión La Calera, en el primer fin de semana de diciembre. Ese encuentro debería ser en el Estadio Nacional, aunque todo queda sujeto a cómo resista el césped esa ola de eventos.

Las opciones que puede considerar

No es segura la cantidad de partidos, pero sí el hecho de que tendrán que salir de Ñuñoa en la recta final del torneo, por lo que desde Azul Azul deberán buscar estadios para jugar de local y cumplir con sus abonados.

Por antecedentes, el otro recinto en el que Universidad de Chile hace de local en Santiago es el Santa Laura, que pertenece a Unión Española. A principios de este año, en el CDA presentaron el reducto de Independencia como una de sus cuatro alternativas para ser anfitriones en el torneo.

Las otras dos restantes (considerando que la primera es el Nacional) son fuera de Santiago, lo que significa mayor desplazamiento para el plantel y sus hinchas: el estadio Elías Figueroa de Valparaíso y El Teniente de Rancagua.