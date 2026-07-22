Con Mbappé, Messi y Haaland en el listado: revisa los 12 candidatos de la FIFA a mejor gol del Mundial 2026
Repasa las anotaciones que aparecen en la elección a mejor conquista del certamen planetario.
La FIFA dio a conocer los 12 goles nominados para elegir el mejor gol de la Copa del Mundo de Canadá, México y Estados Unidos. Entre los candidatos aparecen definiciones de larga distancia, jugadas individuales, acciones colectivas y goles convertidos en distintas instancias del torneo, incluido el tanto de la final. La votación está disponible.
Kerim Alajbegovic - Bosnia y Herzegovina vs. Qatar
El delantero bosnio fue incluido por un gol convertido en la fase de grupos. Recibió la pelota, superó a dos defensores y definió al ángulo desde fuera del área para marcar ña apertura de la cuenta en la victoria de Bosnia y Herzegovina por 3-1 sobre Qatar.
Julián Álvarez - Argentina vs. Suiza
El atacante transandino aparece en la lista por su único gol en el Mundial. En los cuartos de final encontró espacio al borde del área y sacó un remate que terminó junto al palo, para poner el 2-1 de Argentina ante Suiza en la victoria por 3-1 de la Albiceleste.
Jude Bellingham - Inglaterra vs. Francia
El mediocampista de Inglaterra fue nominado por el último gol del triunfo 6-4 sobre Francia. En los minutos finales dejó atrás a varios rivales dentro del área antes de definir para cerrar el marcador en el encuentro por la medalla de bronce.
Erling Haaland - Noruega vs. Brasil
La candidatura del delantero corresponde a su segundo gol frente a Brasil en la victoria de 2-1. Tras recibir fuera del área, sacó un remate de zurda que venció al arquero y selló la clasificación de Noruega.
Wilson Isidor - Haití vs. Marruecos
El delantero integra la nómina gracias a un remate de primera desde el borde del área. Aunque Haití perdió el encuentro por 4-2 ante Marruecos, su definición fue una de las elegidas por la FIFA.
Elijah Just - Nueva Zelanda vs. Irán
El atacante neozelandés fue seleccionado por un gol tras una jugada colectiva. Luego de una asistencia de Chris Wood dentro del área, definió para abrir el marcador en el empate 2-2 ante Irán.
Sidny Lopes Cabral - Cabo Verde vs. Argentina
El volante caboverdiano aparece entre los nominados por un remate desde la entrada del área frente a Argentina. Su disparo terminó en el ángulo y significó el empate parcial de su selección en la caída por 3-2 ante la Albiceleste.
Daizen Maeda - Japón vs. Suecia
El delantero nipón fue incluido por una conquista originada tras una secuencia de pases. Quedó frente al arquero luego de un pase filtrado y definió para poner en ventaja a Japón en el empate 1-1 ante Suecia.
Kylian Mbappé - Francia vs. Senegal
El atacante figura por el gol anotado en el tiempo de descuento ante Senegal, en la victoria de Francia por 3-1. Recuperó la posesión en campo rival, avanzó algunos metros y definió con un remate al ángulo para asegurar el triunfo.
Lionel Messi - Argentina vs. Argelia
El capitán argentino fue nominado por el primer gol de su triplete en el debut. Tras recibir un pase de Rodrigo De Paul, avanzó desde fuera del área y marcó con un remate colocado. Fue victoria por 3-0 de Argentina.
Eldor Shomurodov - Uzbekistán vs. RD. Congo
El delantero uzbeko integra la lista por una definición de globito. Aprovechó un error defensivo y resolvió por encima del arquero para adelantar a su selección. Fue derrota por 3-1 para Uzbekistán ante República Democrática del Congo.
Ferran Torres - España vs. Argentina
El delantero ibérico cierra la lista de candidatos por el gol de la final. Aprovechó un pivoteo dentro del área y definió para marcar el tanto que aseguró el título para España ante Argentina.
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