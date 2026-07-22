Con Mbappé, Messi y Haaland en el listado: revisa los 12 candidatos de la FIFA a mejor gol del Mundial 2026. Foto: Xinhua

La FIFA dio a conocer los 12 goles nominados para elegir el mejor gol de la Copa del Mundo de Canadá, México y Estados Unidos. Entre los candidatos aparecen definiciones de larga distancia, jugadas individuales, acciones colectivas y goles convertidos en distintas instancias del torneo, incluido el tanto de la final. La votación está disponible.

Kerim Alajbegovic - Bosnia y Herzegovina vs. Qatar

El delantero bosnio fue incluido por un gol convertido en la fase de grupos. Recibió la pelota, superó a dos defensores y definió al ángulo desde fuera del área para marcar ña apertura de la cuenta en la victoria de Bosnia y Herzegovina por 3-1 sobre Qatar.

¡¡GOLAZO DE BOSNIA PARA ROMPER EL CERO!! 🇧🇦⚽



Alajbegović se acomodó para la derecha y sacó un gran remate para poner el 1-0 sobre Catar. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/acE0rPuweQ — DSPORTS (@DSports) June 24, 2026

Julián Álvarez - Argentina vs. Suiza

El atacante transandino aparece en la lista por su único gol en el Mundial. En los cuartos de final encontró espacio al borde del área y sacó un remate que terminó junto al palo, para poner el 2-1 de Argentina ante Suiza en la victoria por 3-1 de la Albiceleste.

¡GOLAZO INCREÍBLE DE JULIÁN!



Con un tiro al ángulo, la Araña puso el 2-1 contra Suiza en el tiempo extra y sueña con las semifinales. pic.twitter.com/m0TI3mRLoO — DSPORTS (@DSports) July 12, 2026

Jude Bellingham - Inglaterra vs. Francia

El mediocampista de Inglaterra fue nominado por el último gol del triunfo 6-4 sobre Francia. En los minutos finales dejó atrás a varios rivales dentro del área antes de definir para cerrar el marcador en el encuentro por la medalla de bronce.

¡¡QUÉ GOLAZO, JUDE!!



TREMENDA jugada individual de Bellingham para el ¡6-4! de Inglaterra sobre Francia. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/7ibk2bzFgz — DSPORTS (@DSports) July 18, 2026

Erling Haaland - Noruega vs. Brasil

La candidatura del delantero corresponde a su segundo gol frente a Brasil en la victoria de 2-1. Tras recibir fuera del área, sacó un remate de zurda que venció al arquero y selló la clasificación de Noruega.

¡¡HAALAND HACE HISTORIA Y SACA AL PENTACAMPEÓN DE LA COPA DEL MUNDO!!



El delantero pateó casi sin mirar al palo izquierdo de Alisson y convirtió su doblete para darle el pase a Noruega a los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA. pic.twitter.com/v9syJsR0Rn — DSPORTS (@DSports) July 5, 2026

Wilson Isidor - Haití vs. Marruecos

El delantero integra la nómina gracias a un remate de primera desde el borde del área. Aunque Haití perdió el encuentro por 4-2 ante Marruecos, su definición fue una de las elegidas por la FIFA.

¡SI LES PARECIÓ BUENO EL PRIMERO, MIREN LO QUE ES EL SEGUNDO GOLAZO DE HAITÍ!



Tremendo derechazo de Wilson Isidor para anotar el 2-1 contra Marruecos.#MundialEnDSPORTS | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/JSSlXPSAke — DSPORTS (@DSports) June 24, 2026

Elijah Just - Nueva Zelanda vs. Irán

El atacante neozelandés fue seleccionado por un gol tras una jugada colectiva. Luego de una asistencia de Chris Wood dentro del área, definió para abrir el marcador en el empate 2-2 ante Irán.

NUEVA ZELANDA PEGÓ PRIMERO



Gran control de Chris Wood para asistir a Elijah Just, que puso el 1-0 contra Irán.#MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/3W3x0KRYSz — DSPORTS (@DSports) June 16, 2026

Sidny Lopes Cabral - Cabo Verde vs. Argentina

El volante caboverdiano aparece entre los nominados por un remate desde la entrada del área frente a Argentina. Su disparo terminó en el ángulo y significó el empate parcial de su selección en la caída por 3-2 ante la Albiceleste.

CABO VERDE MARCÓ UN GOLAZO PARA IGUALAR EL PARTIDO



Lopes Cabral la puso donde el Dibu no podía llegar y marcó el 2-2 ante Argentina.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/sLOeJl0ysA — DSPORTS (@DSports) July 4, 2026

Daizen Maeda - Japón vs. Suecia

El delantero nipón fue incluido por una conquista originada tras una secuencia de pases. Quedó frente al arquero luego de un pase filtrado y definió para poner en ventaja a Japón en el empate 1-1 ante Suecia.

¿JOGO BONITO? NO, FÚTBOL SAMURAI PARA EL GOL DE JAPÓN



Daizen Maeda concretó una jugada de manual para poner el 1-0 ante Suecia.#MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/aSxd5FsiyE — DSPORTS (@DSports) June 26, 2026

Kylian Mbappé - Francia vs. Senegal

El atacante figura por el gol anotado en el tiempo de descuento ante Senegal, en la victoria de Francia por 3-1. Recuperó la posesión en campo rival, avanzó algunos metros y definió con un remate al ángulo para asegurar el triunfo.

¡PERO QUÉ PEDAZO DE GOL, KYLIAN!



Segundos después del descuento de Senegal, Mbappé recibió un pase de Olise lejos del área, pero se animó, pateó y le rompió el arco a Mendy para el 3-1. pic.twitter.com/nkHcQ6nwGY — DSPORTS (@DSports) June 16, 2026

Lionel Messi - Argentina vs. Argelia

El capitán argentino fue nominado por el primer gol de su triplete en el debut. Tras recibir un pase de Rodrigo De Paul, avanzó desde fuera del área y marcó con un remate colocado. Fue victoria por 3-0 de Argentina.

¡GOLAZO DE MESSI!



El 10 de la Selección Argentina puso el 1-0 ante Argelia en el debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/v6Iov18cMM — DSPORTS (@DSports) June 17, 2026

Eldor Shomurodov - Uzbekistán vs. RD. Congo

El delantero uzbeko integra la lista por una definición de globito. Aprovechó un error defensivo y resolvió por encima del arquero para adelantar a su selección. Fue derrota por 3-1 para Uzbekistán ante República Democrática del Congo.

¡GOLAZO DE UZBEKISTÁN PARA PONERSE ARRIBA!



Eldor Shomurodov lanzó el balón por encima del arquero y anotó el 1-0 ante Congo.#MundialEnDSPORTS #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/nqIGY2vfuc — DSPORTS (@DSports) June 27, 2026

Ferran Torres - España vs. Argentina

El delantero ibérico cierra la lista de candidatos por el gol de la final. Aprovechó un pivoteo dentro del área y definió para marcar el tanto que aseguró el título para España ante Argentina.

LO GANA ESPAÑA EN EL SEGUNDO TIEMPO DEL ALARGUE



Ferrán Torres puso el 1-0 de La Roja en el inicio de la segunda parte del tiemplo suplementario y se acerca a la consagración de la Copa Mundial de la FIFA 2026. pic.twitter.com/mm2CLE9kcA — DSPORTS (@DSports) July 19, 2026

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