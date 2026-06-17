En una noche histórica de Lionel Messi: Argentina golea a Argelia y la Pulga alcanza a Klose como máximo anotador en los Mundiales

En una jornada en la que Kylian Mbappé y Erling Haaland se estrenaron con sendos dobletes, la fanaticada del fútbol esperaba ansiosa por el debut de Lionel Messi y la selección argentina frente a Argelia, en Kansas City, por el Grupo J. Y, cómo no, si el astro transandino no solo supo estar a la altura en el 3-0 sobre los africanos, sino que se metió en la historia con un triplete para igualar al alemán Miroslav Klose como el máximo goleador de los mundiales, con 16 tantos.

La Pulga tardó apenas 17 minutos en darles en el gusto a todos los que esperaban ver su magia. Tomó un balón por el medio, avanzó sin oposición alguna y sacó un remate de distancia para batir a Luca Zidane y establecer el 1-0. Quedó la sensación de que el hijo de Zizou pudo hacer algo más para evitar que el crack del Inter de Miami llegara a su decimocuarto gol en mundiales, el que ocurrió 20 años después de su primera conquista en Alemania 2006.

Antes de esa jugada, el elenco de Vladimir Petkovic había llegado al gol, a los 8′, pero el VAR lo anuló tras una posición de adelanto de Fares Chaibi. No fueron pocos los que recordaron el fantasma de Arabia Saudita en el debut en el Mundial pasado.

Después de la apertura de la cuenta, la Albiceleste controló las acciones, pero con poca profundidad, mientras que el elenco africano igualmente se las arregló para llevar peligro, más allá de sus limitaciones. De hecho, Chaibi casi llega al empate, pero Dibu Martínez —que jugó con una fractura en el dedo anular derecho— estuvo atento para bloquear el tiro.

Después del opaco primer tiempo argentino, la gente quería ver más. Argelia siguió apretando para buscar el empate, pero también en ese esfuerzo fue dejando espacios, que ante una selección como la de Lionel Scaloni suele ser letal.

En los libros

A los 53′, una salida rápida de los transandinos fue aprovechada por Lautaro Martínez, quien remató rasante, obligando al lucimiento de Zidane. Esa fue la última jugada del delantero del Inter de Milán, pues el DT lo reemplazó por Julián Álvarez. También en esa ventana ingresó Nicolás González por Thiago Almada, todo para intentar darle algo más de contundencia al ataque.

La ventaja era exigua, pero eso no le importó a Messi, quien tenía la llave. Otra vez Zidane fue cómplice. Esta vez no pudo controlar un remate de Alexis Mac Allister y Messi capturó el rebote sin marca para poner el 2-0, a los 60′. Con ese tanto, la Pulga quedaba a un gol de ser el máximo anotador de los mundiales.

Lionel Messi, festejando la apertura de la cuenta ante Argelia. Foto: Xinhua.

A los 66′, Messi casi logra el triplete, pero esta vez el duelo se lo ganó Zidane, con un manotazo alto tras el remate a quemarropa del rosarino. Diez minutos despues, Leo no perdonaría y con otro misil desde fuera del área anotó el tercero para firmar su paso momentáneo como máximo goleador de los mundiales, igualando el citado registro de Klose.

Tras el gol, Scaloni sacó a la Pulga para que recibiera el justo homenaje por tan sublime actuación. Los minutos restantes solo sirvieron para constatar el delirio en las tribunas y refrendar que Argentina es un firme candidato para retener la corona. Con un astro de otro planeta, el campeón del mundo le da a Sudamérica su primera victoria en Norteamérica 2026.