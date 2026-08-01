Revive el triunfazo de Alejandro Tabilo ante Ben Shelton que lo clasifica a semis del ATP de Washington
El tenista nacional se impuso en tres sets.
A. Tabilo: 4 - 7 - 6
B. Shelton: 6 - 5 - 4
¡Ya tiene rival!
Tabilo este sábado en las semifinales se enfrentará al español Rafael Jódar, número 24 del ranking ATP.
¡Quiebre y triunfazo de Tabilo!
El chileno resistió los saques de Shelton, apostó por puntos largos y le quebró al estadounidense para cerrar con un 6-4 en el tercer set.
Tabilo tampoco afloja
En un juego difícil, Ale se impone con su servicio para pasar adelante 5-4 en el tercer set.
Shelton también responde
A pesar de la presión que puso Tabilo, el estadounidense saca adelante el juego con sus saques. La cuenta está 4-4.
Adelante Tabilo otra vez
Con un sólido game de servicio, el chileno vence a Shelton y se coloca 4-3.
¡Espectacular Tabilo para recuperar el quiebre!
Ale soportó los golpes de Shelton y con un último punto espectacular, se quedó con el game para el 3-3.
Tabilo en problemas: quiebra Shelton
El estadounidense aprovechó las dudas de Ale y pasa adelante por 3-2.
Shelton no quiere sorpresas
El estadounidense gana con su servicio y está 2-2 en el tercero.
No sin complicaciones, Tabilo se queda con su servicio y está 2-1 arriba.
Lo salva Shelton
En un juego en el que Tabilo tuvo dos puntos de quiebre, el estadounidense se lo queda y pone la cuenta 1-1 en el tercero.
Buen comienzo para Tabilo
El chileno saca adelante su servicio y se pone 1-0 en el tercero.
Quiebre y set para Tabilo
El chileno revierte una situación adversa, se queda con el saque del estadounidense y gana el segundo set por 7-5.
Arriba Tabilo
A pesar de un inicio complicado, Ale se impone con su servicio para pasar adelante 6-5.
Shelton, imponente con su saque
El estadounidense deja en cero a Tabilo.
Lo salva Tabilo
Shelton tuvo cuatro puntos de quiebre, pero Ale, con buenos primeros saques, logra quedarse con un game complicado.
Shelton responde
El estadounidense deja en cero a Ale para igualar 4-4.
Tabilo se pone firme
A pesar de las complicaciones, el chileno gana con su saque para pasar otra vez adelante, ahora por 4-3.
Sin ser imponente, Shelton logra quedarse con su game de saque para establecer el 3-3.
Ale, imponente
Tabilo deja en cero a Shelton para pasar arriba 3-2 en el segundo.
Shelton no se queda atrás
El estadounidense saca adelante el game con su servicio para poner el 2-2.
Tabilo no baja los brazos
En un duelo con grandes puntos, el chileno pasa adelante 2-1 en el segundo set.
Shelton iguala
A pesar de que el chileno dio pelea, Shelton soluciona todo con su saque y pone la cuenta 1-1.
Correcto inicio de Tabilo en el segundo
Se impone con su servicio y está 1-0 arriba.
Primer set para Shelton
El estadounidense no dio demasiadas chances en el game con su servicio y cerró la primera manga por 6-4.
Quiebra Shelton
El número 8 del mundo ahora está 5-4 arriba y sirve para quedarse con el primer set.
Shelton gana y se prende
El estadounidense dejó en cero a Ale y ahora la cuenta está 4-4.
Tabilo, adelante
En un game apretado, el chileno se coloca 4-3.
Shelton se recupera
El estadounidense logra imponer su servicio y empata la cuenta 3-3 en el primer set.
Otra vez en cero
Tabilo aprovecha las dudas de Shelton y se coloca 3-2 arribe.
Imponente Tabilo para devolver el quiebre
Con graves imprecisiones en su servicio, Shelton se queda en cero y Ale se coloca 2-2 en el primer set.
Quiebra Shelton
El estadounidense aprovecha las dudas de Ale con su servicio. Ahora pasa adelante 2-1.
Shelton iguala las cosas
A pesar de que Tabilo dio pelea, el estadounidense se quedó con su saque y empató la cuenta 1-1.
Buen inicio para Ale
A pesar de cometer una doble falta, el chileno sacó adelante el game y se pone 1-0 en el primer set.
¡Comienza el partido!
Alejandro Tabilo se enfrenta a Ben Shelton por los cuartos de final del ATP de Washington.
Alejandro Tabilo y Ben Shelton no registran enfrentamientos en el historial ATP.
Ante un candidato
Cabe destacar que Ben Shelton juega en su país y es uno de los candidatos a quedarse con el torneo. Es el segundo sembrado y actualmente es número 8 del ranking ATP.
Tabilo y Shelton ya están en la cancha
¡Bienvenidos!
Buenas noches. Les damos la bienvenida al duelo entre Alejandro Tabilo y Ben Shelton, por los cuartos de final del ATP de Washington.
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