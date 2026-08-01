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    EN VIVO

    Revive el triunfazo de Alejandro Tabilo ante Ben Shelton que lo clasifica a semis del ATP de Washington

    El tenista nacional se impuso en tres sets.

    Foto: @tabilo97

    A. Tabilo: 4 - 7 - 6

    B. Shelton: 6 - 5 - 4

    ¡Ya tiene rival!

    Tabilo este sábado en las semifinales se enfrentará al español Rafael Jódar, número 24 del ranking ATP.

    ¡Quiebre y triunfazo de Tabilo!

    El chileno resistió los saques de Shelton, apostó por puntos largos y le quebró al estadounidense para cerrar con un 6-4 en el tercer set.

    Tabilo tampoco afloja

    En un juego difícil, Ale se impone con su servicio para pasar adelante 5-4 en el tercer set.

    Shelton también responde

    A pesar de la presión que puso Tabilo, el estadounidense saca adelante el juego con sus saques. La cuenta está 4-4.

    Adelante Tabilo otra vez

    Con un sólido game de servicio, el chileno vence a Shelton y se coloca 4-3.

    ¡Espectacular Tabilo para recuperar el quiebre!

    Ale soportó los golpes de Shelton y con un último punto espectacular, se quedó con el game para el 3-3.

    Tabilo en problemas: quiebra Shelton

    El estadounidense aprovechó las dudas de Ale y pasa adelante por 3-2.

    Shelton no quiere sorpresas

    El estadounidense gana con su servicio y está 2-2 en el tercero.

    No sin complicaciones, Tabilo se queda con su servicio y está 2-1 arriba.

    Lo salva Shelton

    En un juego en el que Tabilo tuvo dos puntos de quiebre, el estadounidense se lo queda y pone la cuenta 1-1 en el tercero.

    Buen comienzo para Tabilo

    El chileno saca adelante su servicio y se pone 1-0 en el tercero.

    Quiebre y set para Tabilo

    El chileno revierte una situación adversa, se queda con el saque del estadounidense y gana el segundo set por 7-5.

    Arriba Tabilo

    A pesar de un inicio complicado, Ale se impone con su servicio para pasar adelante 6-5.

    Shelton, imponente con su saque

    El estadounidense deja en cero a Tabilo.

    Lo salva Tabilo

    Shelton tuvo cuatro puntos de quiebre, pero Ale, con buenos primeros saques, logra quedarse con un game complicado.

    Shelton responde

    El estadounidense deja en cero a Ale para igualar 4-4.

    Tabilo se pone firme

    A pesar de las complicaciones, el chileno gana con su saque para pasar otra vez adelante, ahora por 4-3.

    Sin ser imponente, Shelton logra quedarse con su game de saque para establecer el 3-3.

    Ale, imponente

    Tabilo deja en cero a Shelton para pasar arriba 3-2 en el segundo.

    Shelton no se queda atrás

    El estadounidense saca adelante el game con su servicio para poner el 2-2.

    Tabilo no baja los brazos

    En un duelo con grandes puntos, el chileno pasa adelante 2-1 en el segundo set.

    Shelton iguala

    A pesar de que el chileno dio pelea, Shelton soluciona todo con su saque y pone la cuenta 1-1.

    Correcto inicio de Tabilo en el segundo

    Se impone con su servicio y está 1-0 arriba.

    Primer set para Shelton

    El estadounidense no dio demasiadas chances en el game con su servicio y cerró la primera manga por 6-4.

    Quiebra Shelton

    El número 8 del mundo ahora está 5-4 arriba y sirve para quedarse con el primer set.

    Shelton gana y se prende

    El estadounidense dejó en cero a Ale y ahora la cuenta está 4-4.

    Tabilo, adelante

    En un game apretado, el chileno se coloca 4-3.

    Shelton se recupera

    El estadounidense logra imponer su servicio y empata la cuenta 3-3 en el primer set.

    Otra vez en cero

    Tabilo aprovecha las dudas de Shelton y se coloca 3-2 arribe.

    Imponente Tabilo para devolver el quiebre

    Con graves imprecisiones en su servicio, Shelton se queda en cero y Ale se coloca 2-2 en el primer set.

    Quiebra Shelton

    El estadounidense aprovecha las dudas de Ale con su servicio. Ahora pasa adelante 2-1.

    Shelton iguala las cosas

    A pesar de que Tabilo dio pelea, el estadounidense se quedó con su saque y empató la cuenta 1-1.

    Buen inicio para Ale

    A pesar de cometer una doble falta, el chileno sacó adelante el game y se pone 1-0 en el primer set.

    ¡Comienza el partido!

    Alejandro Tabilo se enfrenta a Ben Shelton por los cuartos de final del ATP de Washington.

    Alejandro Tabilo y Ben Shelton no registran enfrentamientos en el historial ATP.

    Ante un candidato

    Cabe destacar que Ben Shelton juega en su país y es uno de los candidatos a quedarse con el torneo. Es el segundo sembrado y actualmente es número 8 del ranking ATP.

    Tabilo y Shelton ya están en la cancha

    ¡Bienvenidos!

    Buenas noches. Les damos la bienvenida al duelo entre Alejandro Tabilo y Ben Shelton, por los cuartos de final del ATP de Washington.

    Más sobre:En vivoTenisAlejandro TabiloATP de WashingtonBen Shelton

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