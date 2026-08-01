Ejecución fiscal a junio: ingresos mejoran, pero deuda pública sigue subiendo y supera el 43% del PIB

Los ingresos del Gobierno Central crecieron 12,6% real anual en junio, mientras que en el acumulado avanzó 5,5% anual.

De acuerdo al informe mensual de ejecución fiscal que publicó la Dirección de Presupuestos, el resultado del mes estuvo impulsado principalmente por el crecimiento de la tributación de la gran minería privada subió 83,8% acumulando un incremento de 38% durante el primer semestre. El resultado continúa favorecido por los elevados precios del cobre y por la mayor recaudación asociada al royalty minero, siendo el principal impulsor del aumento de la recaudación tributaria durante 2026

Asimismo, los ingresos no tributarios avanzaron 20,7% acumulando un aumento de 24,3% durante el primer semestre. El resultado de junio estuvo impulsado principalmente por la categoría de otros ingresos —donde destacó la mayor recaudación asociada al Crédito con Aval del Estado (CAE)— y por las imposiciones previsionales.

En cuanto a la tributación del resto de contribuyentes, esta creció 3,6% real anual, luego de la caída observada en mayo asociada a las devoluciones de la Operación Renta. No obstante, durante el primer semestre acumula una disminución de 1,4% real, consistente con el desempeño de la actividad no minera.

Según la Dipres en junio, el resultado estuvo impulsado principalmente por los impuestos a productos específicos y, en menor medida, por los pagos provisionales mensuales del impuesto a la renta.

José Pablo Gómez y Jorge Quiroz en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, discutiendo la Megarreforma. DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Por su parte, el gasto presupuestario no creció en junio. No obstante, en el segundo trimestre mostró una leve aceleración al cerrar en 1,2% frente al 0,7% del primer trimestre. Así, en el primer trimestre el gasto acumuló un alza de 1%. Este resultado se explicó por el incremento real de 3,3% del gasto corriente y de una caída de 14% del gasto de capital ( -26% en gasto en inversión y -5,4% de transferencias).

Ahora bien, el gasto del gobierno central presupuestario alcanzó un avance de 48,7% a junio sobre la Ley de Presupuestos aprobada con lo que se mantiene elevado respecto al promedio 2012-2019 y al máximo del mismo período. En particular, el gasto corriente acumulado presentó un avance de 50,7%, mientras que el de capital registró 37,5%.

El balance del Gobierno Central total en junio registró un déficit de 0,1% del PIB, mejorando respecto del mismo mes del año anterior (0,3% PIB). De esta manera se acumula al primer semestre, un déficit de 0,7% del PIB, lo que también representa una mejora en comparación con el mismo período en 2025 1,2% PIB.

Con respecto a la deuda bruta del Gobierno Central, subió de 42,5% del PIB al cierre del primer trimestre a 43,1% del PIB en el segundo trimestre.