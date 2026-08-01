SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Ejecución fiscal a junio: ingresos mejoran, pero deuda pública sigue subiendo y supera el 43% del PIB

    De acuerdo al informe de la Dipres, el gasto público no creció en junio. No obstante, en el segundo trimestre mostró una leve aceleración al cerrar en 1,2% frente al 0,7% del primer trimestre.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    José Pablo Gómez, director de Presupuestos DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Los ingresos del Gobierno Central crecieron 12,6% real anual en junio, mientras que en el acumulado avanzó 5,5% anual.

    De acuerdo al informe mensual de ejecución fiscal que publicó la Dirección de Presupuestos, el resultado del mes estuvo impulsado principalmente por el crecimiento de la tributación de la gran minería privada subió 83,8% acumulando un incremento de 38% durante el primer semestre. El resultado continúa favorecido por los elevados precios del cobre y por la mayor recaudación asociada al royalty minero, siendo el principal impulsor del aumento de la recaudación tributaria durante 2026

    Asimismo, los ingresos no tributarios avanzaron 20,7% acumulando un aumento de 24,3% durante el primer semestre. El resultado de junio estuvo impulsado principalmente por la categoría de otros ingresos —donde destacó la mayor recaudación asociada al Crédito con Aval del Estado (CAE)— y por las imposiciones previsionales.

    En cuanto a la tributación del resto de contribuyentes, esta creció 3,6% real anual, luego de la caída observada en mayo asociada a las devoluciones de la Operación Renta. No obstante, durante el primer semestre acumula una disminución de 1,4% real, consistente con el desempeño de la actividad no minera.

    Según la Dipres en junio, el resultado estuvo impulsado principalmente por los impuestos a productos específicos y, en menor medida, por los pagos provisionales mensuales del impuesto a la renta.

    José Pablo Gómez y Jorge Quiroz en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, discutiendo la Megarreforma. DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Por su parte, el gasto presupuestario no creció en junio. No obstante, en el segundo trimestre mostró una leve aceleración al cerrar en 1,2% frente al 0,7% del primer trimestre. Así, en el primer trimestre el gasto acumuló un alza de 1%. Este resultado se explicó por el incremento real de 3,3% del gasto corriente y de una caída de 14% del gasto de capital ( -26% en gasto en inversión y -5,4% de transferencias).

    Ahora bien, el gasto del gobierno central presupuestario alcanzó un avance de 48,7% a junio sobre la Ley de Presupuestos aprobada con lo que se mantiene elevado respecto al promedio 2012-2019 y al máximo del mismo período. En particular, el gasto corriente acumulado presentó un avance de 50,7%, mientras que el de capital registró 37,5%.

    El balance del Gobierno Central total en junio registró un déficit de 0,1% del PIB, mejorando respecto del mismo mes del año anterior (0,3% PIB). De esta manera se acumula al primer semestre, un déficit de 0,7% del PIB, lo que también representa una mejora en comparación con el mismo período en 2025 1,2% PIB.

    Con respecto a la deuda bruta del Gobierno Central, subió de 42,5% del PIB al cierre del primer trimestre a 43,1% del PIB en el segundo trimestre.

    Más sobre:Finanzas PúblicasEjecución fiscalDeuda

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Detienen en La Florida a cinco sujetos por secuestrar a una familia tras falso encargo mecánico

    De La Legua al Teatro Municipal: Raipillan, la organización que derriba estigmas a través de la música y la danza

    Prisión preventiva para dos imputados por frustrado asalto a camión de valores en barrio Franklin

    Detienen a conductor tras atropello que dejó una mujer fallecida y siete heridos en La Unión

    UDI reingresará proyecto para que dieta de expresidentes se pague desde los 65 años tras polémica publicación de Boric

    Estación Central oficia a Contraloría por presunta ilegalidad de decreto que modifica la ordenanza de construcción

    Lo más leído

    1.
    “Un cirujano, muy cuidadoso”: Eduardo Aninat elogia la gestión de Quiroz y se opone a la privatización de Codelco

    “Un cirujano, muy cuidadoso”: Eduardo Aninat elogia la gestión de Quiroz y se opone a la privatización de Codelco

    2.
    Cómo operará el “proyecto a la chilena” de Novandino para extraer litio y reinyectar salmuera en el salar de Atacama

    Cómo operará el “proyecto a la chilena” de Novandino para extraer litio y reinyectar salmuera en el salar de Atacama

    3.
    Presidente de Codelco, Bernardo Fontaine, le cierra la puerta a la entrada de privados a la propiedad de la estatal

    Presidente de Codelco, Bernardo Fontaine, le cierra la puerta a la entrada de privados a la propiedad de la estatal

    4.
    Excanciller Valdés cuestiona actuar del embajador de EE.UU. en Chile y se suma a las críticas contra Pérez Mackenna

    Excanciller Valdés cuestiona actuar del embajador de EE.UU. en Chile y se suma a las críticas contra Pérez Mackenna

    5.
    Puente Chacao alcanza un nuevo hito y se espera que esté operativo a finales de 2028

    Puente Chacao alcanza un nuevo hito y se espera que esté operativo a finales de 2028

    6.
    FNE extiende plazo de investigación por fusión que crearía el segundo mayor productor de carne de cerdo en Chile

    FNE extiende plazo de investigación por fusión que crearía el segundo mayor productor de carne de cerdo en Chile

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia intensa: el pronóstico desde el norte hasta el centro-sur de Chile

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia intensa: el pronóstico desde el norte hasta el centro-sur de Chile

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    “Hay una señal clara”: Meteochile predice que agosto será un mes lluvioso en todo Chile

    “Hay una señal clara”: Meteochile predice que agosto será un mes lluvioso en todo Chile

    Qué es la malaria y cómo se contagia la enfermedad que padecía el tripulante vietnamita fallecido en Talcahuano

    Qué es la malaria y cómo se contagia la enfermedad que padecía el tripulante vietnamita fallecido en Talcahuano

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Everton vs. Colo Colo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Everton vs. Colo Colo en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este sábado 1 de agosto: estación Santa Isabel en Línea 5 se mantiene cerrada

    Así funciona la red de Metro este sábado 1 de agosto: estación Santa Isabel en Línea 5 se mantiene cerrada

    Temblor hoy, sábado 1 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 1 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Detienen en La Florida a cinco sujetos por secuestrar a una familia tras falso encargo mecánico
    Chile

    Detienen en La Florida a cinco sujetos por secuestrar a una familia tras falso encargo mecánico

    Prisión preventiva para dos imputados por frustrado asalto a camión de valores en barrio Franklin

    Detienen a conductor tras atropello que dejó una mujer fallecida y siete heridos en La Unión

    Costos laborales han subido 50% en Chile en la última década
    Negocios

    Costos laborales han subido 50% en Chile en la última década

    La urgencia de prevenir los impactos del clima

    Cómo operará el “proyecto a la chilena” de Novandino para extraer litio y reinyectar salmuera en el salar de Atacama

    Confirman lluvia más intensa para Santiago este fin de semana: revisa el día y los sectores afectados
    Tendencias

    Confirman lluvia más intensa para Santiago este fin de semana: revisa el día y los sectores afectados

    Advierten lluvia fuerte en estas tres regiones hoy: podría llover hasta 280 mm en un solo día

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia intensa: el pronóstico desde el norte hasta el centro-sur de Chile

    En vivo: Colo Colo visita a Everton con la misión de estirar su buena racha en la Liga de Primera
    El Deportivo

    En vivo: Colo Colo visita a Everton con la misión de estirar su buena racha en la Liga de Primera

    “Nunca se comprometió con ir a Río de Janeiro”: representante de Vozinha aclara su agenda y respalda llegada a Colo Colo

    La prensa internacional reacciona a la sorpresiva victoria de Alejandro Tabilo sobre Ben Shelton en el ATP de Washington

    Estudio advierte que el mundo de la inteligencia artificial se divide en dos y obliga a elegir bando
    Tecnología

    Estudio advierte que el mundo de la inteligencia artificial se divide en dos y obliga a elegir bando

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Review del Xiaomi 17T Pro: potencia y cámaras Leica a prueba en las alturas de Valle Nevado

    De La Legua al Teatro Municipal: Raipillan, la organización que derriba estigmas a través de la música y la danza
    Cultura y entretención

    De La Legua al Teatro Municipal: Raipillan, la organización que derriba estigmas a través de la música y la danza

    Reseña de libros: de Robert Darnton a Daniel Alarcón

    Apogeo y decadencia de Macondo: cómo es la segunda parte (y final) de Cien Años de Soledad

    300 personas son evacuadas tras sismo de magnitud 4.7 en Italia
    Mundo

    300 personas son evacuadas tras sismo de magnitud 4.7 en Italia

    Lula será proclamado candidato presidencial del PT para buscar un cuarto mandato en Brasil

    Qué es lo que está pasando en Ceuta, el territorio español que limita con Marruecos escenario de crisis migratoria

    Anemia: los síntomas que muchas mujeres normalizan
    Paula

    Anemia: los síntomas que muchas mujeres normalizan

    Cuando hacer ejercicio deja de ser saludable

    ¿Y si no vuelve? Viajes al extranjero con hijos después de una separación