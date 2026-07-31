SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Pedro Sánchez responde a las críticas de Italia y apunta que allí reciben más inmigrantes irregulares que España

    “La solidaridad y la empatía son opcionales. El respeto a los tratados europeos y a los datos no”, publicó en sus redes sociales el mandatario español.

    Por 
    Europa Press
    El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Ceuta. IVÁN ZAMBRANO - EUROPA PRESS 31/7/2026 IVÁN ZAMBRANO - EUROPA PRESS

    El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha replicado a las críticas lanzadas por el Gobierno italiano de Giorgia Meloni respecto a la crisis migratoria de Ceuta, señalando que Italia recibe más del doble de llegadas de inmigrantes irregulares que España.

    “La solidaridad y la empatía son opcionales. El respeto a los tratados europeos y a los datos no”, ha señalado en un mensaje en redes sociales, en el que expone las cifras de entradas irregulares de inmigrantes según Frontex, entre los años 2021 y 2026.

    El jefe del Ejecutivo señala que, en este periodo por Italia han entrado 478.600 inmigrantes irregulares; por los Balcanes occidentales 340.600; por Grecia 259.800 mientras que por España han accedido 234.760 y por la frontera oriental solo 48.000.

    “No es tiempo de dividir, es tiempo de seguir construyendo una UE fuerte y unida”, ha indicado a continuación después de las críticas recibidas por el gobierno de Meloni, que propuso expulsar a España del espacio Schengen tras la entrada masiva de marroquíes a Ceuta.

    La líder italiana dijo que las imágenes que llegaban desde Ceuta eran “impactantes” y a su juicio demuestran que “la inmigración ilegal descontrolada supone una amenaza real para la seguridad de las fronteras de Europa”.

    La primera respuesta del Ejecutivo se produjo por boca del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que convocó al embajador de Italia en España para protestar por la propuesta de excluir a España del espacio común europeo.

    Y durante su intervención desde la ciudad autónoma, Sánchez ha defendido su política migratoria que, según recalcó, ha logrado reducir las llegadas de migrantes irregularse en los últimos años.

    Sin embargo, otros socios europeos han respaldado la propuesta italiana contra España, como la primea ministra de Dinamarca, la socialista Mette Frederiksen que instó a la Unión Europea a “valorar todas las opciones, incluida la suspensión de la cooperación de Schengen”.

    En la misma línea, Francia decidió reforzar los controles en la frontera con España “ante la situación constatada en el enclave de Ceuta”, según ordenó el ministro del Interior, Laurent Nuñez y el canciller austriaco, Christian Stocker, reclamó a España que no permita que “un solo migrante ilegal llegue al continente europeo”, incidiendo en que la regularización de extranjeros ha resultado un “incentivo” a la migración ilegal.

    Más sobre:EspañaItaliaCeutaMigración

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Tornados en Chile: especialistas explican por qué ocurren y si realmente están aumentando

    Anemia: los síntomas que muchas mujeres normalizan

    Corte ordena reincorporar a exdirectora del Hospital de San Antonio tras declarar ilegal su remoción

    Diputados RN piden al Gobierno poner urgencia a proyecto que permite apoyo de las Fuerzas Armadas a las policías

    Qué es lo que está pasando en Ceuta, el territorio español que limita con Marruecos escenario de crisis migratoria

    Embajadas de EEUU piden a sus ciudadanos evaluar una salida de Medio Oriente ante posible “escalada imprevista”

    Lo más leído

    1.
    Irán advierte a países que cooperen con EE.UU. y amenaza con endurecer el bloqueo en el estrecho de Ormuz

    Irán advierte a países que cooperen con EE.UU. y amenaza con endurecer el bloqueo en el estrecho de Ormuz

    2.
    Embajadas de EEUU piden a sus ciudadanos evaluar una salida de Medio Oriente ante posible “escalada imprevista”

    Embajadas de EEUU piden a sus ciudadanos evaluar una salida de Medio Oriente ante posible “escalada imprevista”

    3.
    Los lazos de Keiko Fujimori con Chile

    Los lazos de Keiko Fujimori con Chile

    4.
    Keiko Fujimori forma un nuevo gobierno con 15 ministros investigados y con antecedentes por diversos delitos

    Keiko Fujimori forma un nuevo gobierno con 15 ministros investigados y con antecedentes por diversos delitos

    5.
    Migrantes, Marruecos y Schengen: las claves para entender la crisis migratoria de Ceuta

    Migrantes, Marruecos y Schengen: las claves para entender la crisis migratoria de Ceuta

    6.
    Atentado con carro bomba deja a ocho policías lesionados en Colombia

    Atentado con carro bomba deja a ocho policías lesionados en Colombia

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia intensa: el pronóstico desde el norte hasta el centro-sur de Chile

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia intensa: el pronóstico desde el norte hasta el centro-sur de Chile

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    “Hay una señal clara”: Meteochile predice que agosto será un mes lluvioso en todo Chile

    “Hay una señal clara”: Meteochile predice que agosto será un mes lluvioso en todo Chile

    Qué es la malaria y cómo se contagia la enfermedad que padecía el tripulante vietnamita fallecido en Talcahuano

    Qué es la malaria y cómo se contagia la enfermedad que padecía el tripulante vietnamita fallecido en Talcahuano

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Everton vs. Colo Colo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Everton vs. Colo Colo en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este sábado 1 de agosto: estación Santa Isabel en Línea 5 se mantiene cerrada

    Así funciona la red de Metro este sábado 1 de agosto: estación Santa Isabel en Línea 5 se mantiene cerrada

    Temblor hoy, sábado 1 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 1 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Tornados en Chile: especialistas explican por qué ocurren y si realmente están aumentando
    Chile

    Tornados en Chile: especialistas explican por qué ocurren y si realmente están aumentando

    Corte ordena reincorporar a exdirectora del Hospital de San Antonio tras declarar ilegal su remoción

    Diputados RN piden al Gobierno poner urgencia a proyecto que permite apoyo de las Fuerzas Armadas a las policías

    La urgencia de prevenir los impactos del clima
    Negocios

    La urgencia de prevenir los impactos del clima

    Cómo operará el “proyecto a la chilena” de Novandino para extraer litio y reinyectar salmuera en el salar de Atacama

    Porsche Holding Chile: “El segmento premium de autos todavía tiene potencial para crecer dentro del país”

    Confirman lluvia más intensa para Santiago este fin de semana: revisa el día y los sectores afectados
    Tendencias

    Confirman lluvia más intensa para Santiago este fin de semana: revisa el día y los sectores afectados

    Advierten lluvia fuerte en estas tres regiones hoy: podría llover hasta 280 mm en un solo día

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia intensa: el pronóstico desde el norte hasta el centro-sur de Chile

    “Nunca se comprometió con ir a Río de Janeiro”: representante de Vozinha aclara su agenda y respalda llegada a Colo Colo
    El Deportivo

    “Nunca se comprometió con ir a Río de Janeiro”: representante de Vozinha aclara su agenda y respalda llegada a Colo Colo

    La prensa internacional reacciona a la sorpresiva victoria de Alejandro Tabilo sobre Ben Shelton en el ATP de Washington

    El ultimátum de la UEFA a Gianni Infantino en la FIFA: “Renuncia o votaremos para expulsarte”

    Estudio advierte que el mundo de la inteligencia artificial se divide en dos y obliga a elegir bando
    Tecnología

    Estudio advierte que el mundo de la inteligencia artificial se divide en dos y obliga a elegir bando

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Review del Xiaomi 17T Pro: potencia y cámaras Leica a prueba en las alturas de Valle Nevado

    Reseña de libros: de Robert Darnton a Daniel Alarcón
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Robert Darnton a Daniel Alarcón

    Apogeo y decadencia de Macondo: cómo es la segunda parte (y final) de Cien Años de Soledad

    El libro recomendado: Claudio Magris y tres vidas salvajes al fin del mundo

    Qué es lo que está pasando en Ceuta, el territorio español que limita con Marruecos escenario de crisis migratoria
    Mundo

    Qué es lo que está pasando en Ceuta, el territorio español que limita con Marruecos escenario de crisis migratoria

    Embajadas de EEUU piden a sus ciudadanos evaluar una salida de Medio Oriente ante posible “escalada imprevista”

    Atentado con carro bomba deja a ocho policías lesionados en Colombia

    Anemia: los síntomas que muchas mujeres normalizan
    Paula

    Anemia: los síntomas que muchas mujeres normalizan

    Cuando hacer ejercicio deja de ser saludable

    ¿Y si no vuelve? Viajes al extranjero con hijos después de una separación