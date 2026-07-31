Calculan en 60.000 los migrantes que han entrado a Ceuta desde Marruecos y elevan a 41 los muertos

Varios migrantes intentan cruzar la frontera a nado, el 30 de julio de 2026, en Ceuta (España). Foto: Europa Press

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha cifrado en 60.000 los migrantes que han entrado a la ciudad autónoma española desde Marruecos por la crisis migratoria desatada este jueves.

“Es imposible asumir esta situación”, ha asegurado en rueda de prensa tras reunirse con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Fuentes del Ministerio de Interior español calculan que unos 25.000 habrían retornado voluntariamente a Marruecos hasta el mediodía del viernes.

En tanto, la Delegación del Gobierno en Ceuta ha confirmado un balance actualizado de 41 cadáveres encontrados desde el inicio de la entrada masiva de inmigrantes desde Marruecos a la ciudad autónoma.

Los nuevos hallazgos se suman a los 30 muertos encontrados hasta el miércoles en lo que iba de año. Ahora son ya 71, según los datos que maneja Europa Press, los inmigrantes aparecidos en las costas ceutíes que se ahogaron en el intento de cruzar desde Marruecos.