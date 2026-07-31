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    Producción industrial sube en junio luego de ocho caídas consecutivas y la economía evitaría la recesión técnica

    La minería subió luego de tres caídas consecutivas gracias al litio y el cobre, pero las manufacturas no lograron y volvieron a caer.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    En su serie con ajuste estacional y corregida por efecto calendario, el IPMan anotó un incremento mensual de 0,2%.

    La economía chilena da signos de mejoría en junio. Así se desprende del resultado de los sectores económicos, los cuales, por primera vez en mucho tiempo, muestran variaciones positivas en sus principales componentes a nivel desestacionalizado.

    De acuerdo al INE, el Índice de Producción Industrial (IPI) aumentó 1,3% en junio de 2026 respecto de igual mes del año anterior, lo que supone su primera alza luego de ocho meses consecutivos en terreno negativo.

    El resultado se explicó por las incidencias positivas de dos de los tres sectores que componen el indicador: el Índice de Producción Minera (IPMin), que sumó 2,377 puntos porcentuales (pp.), y el Índice de Producción de Electricidad, Gas y Agua (IPEGA), con 0,360 pp.

    En sentido contrario, el Índice de Producción Manufacturera (IPMan) restó 1,437 pp.

    El mes contó con un día hábil más que junio de 2025. Al descontar ese efecto y el componente estacional, el IPI mostró un crecimiento mensual de 1,6%, pero una caída de 0,2% en la comparación anual.

    Los datos generales suponen un alivio y es altamente probable que se logre evitar la temida recesión técnica luego de cinco meses consecutivos de registros negativos mensuales.

    Hay que recordar que los índices sectoriales sirven como predictor del Imacec, el cual se conocerá este lunes.

    El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en entrevista con Pulso, había anticipado un mejor escenario para la actividad y que no había visos de recesión.

    Litio y cobre empujan la minería

    El IPMin fue el componente de mayor incidencia, con un alza interanual de 6,0%, resultado de la mayor actividad en los tres tipos de minería que lo integran. Se trata de la primera alza lueg de tres caídas consecutivas, la última de ellas de dos dígitos (-10,6%)

    La minería metálica creció 4,6%, a raíz de un incremento en la extracción y procesamiento de cobre, por un mayor tratamiento de mineral en importantes empresas del sector, dijo el INE.

    Mejora la minería en junio. tifonimages

    La minería no metálica registró la expansión más pronunciada, con 14,5% en doce meses, debido a un alza en la producción de carbonato de litio.

    Los recursos energéticos, en tanto, crecieron 4,3% por una mayor producción de gas natural. En su serie desestacionalizada, el IPMin subió 3,4% mensual y 6,1% interanual.

    Electricidad al alza, gas a la baja

    El IPEGA se incrementó 2,4% en doce meses, con dos de sus tres actividades en terreno positivo. Electricidad avanzó 3,5% a raíz de una mayor generación eléctrica, especialmente proveniente de centrales de la agrupación carbón y carbón-petcoke, junto con un aumento en la distribución eléctrica hacia el destino comercial.

    Agua por su parte subió 2,5% por una mayor distribución hacia el destino residencial.

    El contrapeso vino del gas, que cayó 9,5% por una menor distribución hacia el destino industrial y una baja en la actividad de regasificación de gas natural licuado.

    Pesca y papel arrastran a la manufactura

    La nota negativa de junio son las manufacturas. El IPMan cerró junio con un descenso de 3,2% en doce meses, completando así cinco meses consecutivos con números rojos.

    La mayor incidencia negativa correspondió a elaboración de productos alimenticios, que retrocedió 8,1%, por una menor producción de pescado, carne de pescado, filetes y otras carnes congeladas, asociada a condiciones climáticas adversas que afectaron la disponibilidad de biomasa en las zonas habituales de captura.

    La pesca volvió a afectar la producción industrial. Jürgen Westermeyer

    Le siguió fabricación de papel y de productos de papel, con una baja de 6,5%, principalmente por una menor producción de cajas y estuches, asociada a una disminución de la demanda de envases en el mercado nacional.

    La fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo, cayó 8,9% a raíz de una alta base de comparación por la mayor actividad de igual período de 2025 y de una menor cantidad de proyectos adjudicados asociados al sector eléctrico.

    La principal incidencia positiva dentro del IPMan fue fabricación de sustancias y productos químicos, que aumentó 8,4%, como consecuencia de un aumento de la demanda externa, principalmente desde mercados asiáticos.

    En su serie con ajuste estacional y corregida por efecto calendario, el IPMan anotó un incremento mensual de 0,2% y una baja de 6,1% respecto de igual mes del año anterior.

    Más sobre:IPIEconomíaImacec

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