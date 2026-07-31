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    Trump señala que Estados Unidos estará como Ceuta “dentro de tres años” si ganan los demócratas

    “Es terrible. Recuerden esta imagen. Así estaremos nosotros dentro de tres años si gana el bando equivocado”, sostuvo Trump.

    Por 
    Europa Press
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: The White House.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lamentado la “terrible” crisis migratoria que atraviesa durante las últimas horas la ciudad autónoma de Ceuta, escenario de la incursión ilegal de unas 60.000 personas procedentes de Marruecos, y ha pronosticado que ocurrirá lo mismo en Estados Unidos si la oposición del Partido Demócrata gana las elecciones de 2028.

    “Es terrible. Recuerden esta imagen. Así estaremos nosotros dentro de tres años si gana el bando equivocado”, ha manifestado en unas declaraciones a la cadena Fox News, antes de que sentenciar que “si los demócratas llegan al poder, aquí nadie va a vivir bien”.

    Decenas de miles de migrantes, unos 60.000, según el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, han entrado a la ciudad autónoma desde Marruecos desde el jueves, en una crisis migratoria que ha llevado a varios países de la Unión Europea a exigir la suspensión de España del espacio Schengen.

    Además, se han confirmado 41 cadáveres encontrados desde el inicio de la entrada masiva de inmigrantes desde Marruecos a la ciudad autónoma.

    Fuentes del Ministerio de Interior español calculan que unos 25.000 habrían retornado voluntariamente a Marruecos hasta el mediodía del viernes.

    Más sobre:Estados UnidosCeutaEspañaDonald Trump

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