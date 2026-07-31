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    Gobierno valora cifras de desempleo: “Logramos contener un deterioro mayor”

    El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, resaltó las nuevas cifras de desempleo que se ubicaron por debajo de las expectativas más pesimistas.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo

    La tasa de desocupación nacional durante el trimestre abril-junio 2026 se ubicó en 9,4%, un alza de 0,5 puntos porcentuales (pp.) en doce meses, pero al mismo nivel que el trimestre anterior, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

    En tanto, el número de desocupados disminuyó cerca de mil personas y llegó a 980 mil. El INE también informó que se crearon cerca de 81.800 empleos en el periodo. Esto en un contexto donde las proyecciones más pesimistas apuntaban a que el número de desempleados llegaría al millón de personas.

    En los meses estacionalmente más difíciles del año, logramos contener un deterioro mayor del mercado laboral”, dijo el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas.

    El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Sin embargo, pese a valorar las cifras en el contexto en que venía el desempleo, el biministro comentó que “no es una meta cumplida, pero sí una señal de que el trabajo comienza a dar resultado”. Esto en el contexto de que la tasa de desempleo se mantiene sobre el 8% desde finales del 2022.

    “No nos conformamos. Seguiremos trabajando con urgencia para que más chilenos encuentren un empleo formal y de calidad”, agregó.

    En esa línea, la autoridad comentó que “las cifras confirman que el empleo sigue siendo la principal urgencia del país”.

    Respecto a las medidas del Ejecutivo para impulsar el empleo, el secretario comentó que “nos anticipamos y activamos el ‘modo empleo’. Con subsidio a la contratación a través del Sence (Servicio Nacional de Capacitación y Empleo), ‘planes de empleo’ junto a las municipalidades, capital semillas de Sercotec (Servicio de Cooperación Técnica) para nuevos emprendedores y un trabajo con los gobiernos regionales para acelerar proyectos que generen trabajo”.

    “Al mismo tiempo, seguimos impulsando las reformas que permitirán aumentar la inversión y crear más empleo en los próximos años”, agregó.

    El ministro del Trabajo, Tomás Rau. MARIO TELLEZ

    Por su lado, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, comentó: “Esperamos que se haya llegado a un punto de inflexión (...) Nos estamos haciendo cargo de la emergencia laboral”.

    El ministro también apuntó que la economía debería evitar la recesión técnica con el dato del Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de junio. Esto ya que la producción industrial creció en junio y luego de ocho caídas consecutivas. “En el mes de junio tenemos información de que la economía volvió a crecer”, comentó.

    Tenemos una agenda potente con la ley de reconstrucción nacional (megarreforma), la agenda laboral y el “modo de empleo”. En este último, hemos lanzado un subsidio a la contratación para nuevas contrataciones y estamos recibiendo postulaciones desde el 15 de julio. De hecho, ya hemos recibido más de 4.000 postulaciones”, agregó.

    Más sobre:EconomíaDesempleoDaniel Mas

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