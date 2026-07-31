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    ¿Su película más ambiciosa? Críticos definen qué lugar ocupa La Odisea en el mapa cinematográfico de Nolan

    Tras un estreno millonario en Chile y el mundo, especialistas debaten si la adaptación de Homero está a la altura de El Caballero de la Noche, Inception y Oppenheimer.

    Pablo Retamal N.Por 
    Pablo Retamal N.

    Ha sido un éxito rotundo. Tras su estreno, La Odisea, la nueva película del cineasta británico Christopher Nolan ha recaudado, en menos de dos semanas en cartelera, US$ 639 millones en todo el mundo. El filme que cuenta -entre otros- con Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Robert Pattinson, Zendaya y Charlize Theron, es sin duda la película que acapara las conversaciones del mundo.

    Incluso en Chile también ha sorprendido. Tal como informó Culto, durante su segundo fin de semana La Odisea atrajo a más de 186 mil espectadores, consiguiendo un crecimiento de un 27% respecto a su fin de semana de estreno (cuando superó los 146 mil asistentes).

    Matt Damon como Odiseo, en La Odisea.

    En cuanto a crítica, el filme en general ha pasado la prueba. El sitio especializado The Hollywood Reporter señaló: “Christopher Nolan crea un espectáculo ambicioso, aunque por momentos tedioso, a partir de un viaje episódico liderado por un melancólico Matt Damon”, y agrega: “La apasionada fascinación de Christopher Nolan por la experiencia cinematográfica en formato IMAX alcanza su punto álgido con La Odisea , una gigantesca producción que marca el primer largometraje rodado íntegramente con cámaras IMAX. El resultado es una película de acción contemplativa, inmensa e íntima a la vez, aunque su ritmo se ve obstaculizado por la naturaleza episódica del material original no lineal y algunas decisiones de reparto cuestionables. Aun así, el público que anhela el tipo de espectáculo estelar y grandilocuente que hoy en día se limita en gran medida a las superproducciones de ciencia ficción y cómics debería acudir a ver esta audaz reinterpretación del poema épico de Homero”.

    Variety, por su lado, indicó: “En la vasta, emocionante y ligeramente distante epopeya de Christopher Nolan, Homero está donde no está el corazón”, y agrega: “Decir que el resultado es un logro extraordinario es quedarse corto. Con una visión verdaderamente grandiosa y audaz, “La Odisea” emociona generosamente durante casi sus tres horas de duración: cada pocos minutos, parece, ofrece al público una escena impactante que, en casi cualquier otro gran éxito de taquilla veraniego, sería un clímax memorable. Si bien el lenguaje de la epopeya de Homero se ha simplificado y modernizado en el guion de Nolan, la magnitud y la escala de la narración no se han visto comprometidas: es tan grandiosa , en términos de alcance mitológico y consecuencias humanas, sin mencionar la enorme cantidad de sucesos que contiene, que nos recuerda por qué otros cineastas menos intrépidos se han mantenido al margen".

    Nolan y Odiseo

    Pero, ¿qué lugar ocupa La Odisea dentro de la filmografía de Christopher Nolan? Una pregunta difícil, nada menor si se considera que el londinense tiene filmes ineludibles como Memento (2000), The Prestige (2006), Inception (2010), Interstellar (2014), Dunkerque (2017), Tenet (2020), Oppenheimer (2023); y por supuesto, su muy personal trilogía de Batman que reinterpretó el universo del personaje (tras la saga de Tim Burton y Joel Schumacher) con un toque más realista y crudo: Batman Begins (2005), The Dark Knight (2008), y The Dark Knight Rises (2012).

    Para la crítica Ana Josefa Silva, de Radio Biobío y Ex-Ante, La Odisea está en el podio: “La Odisea es su cúspide, muy cerca de Oppenheimer. Algo tienen en común estos personajes: ambos crean un caballo de Troya para detener la guerra y terminan con su alma arrasada por sus terribles consecuencias. En su epopeya homérica, Nolan consigue poner en pantalla un espectáculo visual como el que se propuso: inmersivo y apabullante. Se jugó por ello, lo que significó filmar en iMax, con el inmenso costo que ello conlleva. Eso ya es un riesgo y un esfuerzo por brindar al espectador del siglo XXI un cine que fuera un paso más allá (difícil cuando parece que ya todo está dicho en el lenguaje cinematográfico). Pero más relevante aún es que construye una vibrante estructura dramática, con un héroe que supera largamente los atributos del guerrero, que es alguien a quien la guerra lo ha obligado a estar donde no eligió estar; un hombre más astuto, inteligente y sensible que un mero combatiente".

    “Nolan también tuvo la destreza de elegir con cuidado su elenco, en una historia inmensa donde no hay personajes secundarios, por breve que sea su aparición. Nolan hace su propia Odisea, en espejo con su héroe, brindando una aventura fílmica también de extremo riesgo”.

    Anne Hathaway como Penélope, en La Odisea.

    Sol Márquez, de Radio 13c, comenta: “La Odisea, sin duda alguna, es el mayor logro cinematográfico de Nolan a la fecha, a nivel de escala, recursos, crafts y la historia que está adaptando. Pero la ubicaré en el tercer lugar de su filmografía pues, para mí, no consigue conectar a nivel emocional -que para el relato seminal del viaje del héroe es clave-, y cae de a ratos, como pasa con algunas de sus películas, en explicarnos lo que estamos viendo en vez de solo mostrarlo, como hace por ejemplo en Dunkerque. También creo que el paso del tiempo será importante en cómo vemos la película con más distancia, pero dudo no sea parte de mi top 3 de su filmografía".

    También opina Paula Frederick, editora de cultura de Radio Duna y crítica de cine y series en Culto: “La Odisea es uno más de los tantos viajes que cruzan la filmografía de Nolan, con residuos de la travesía temporal de Interstellar, el repaso de conciencia de Oppenheimer y la lucha contra las consecuencias del pasado de Inception y Tenet. Al igual que en sus obras más recientes, la obra de Nolan recupera la amplitud, profundidad y solemnidad del cine clásico del pasado. Es quizás, esa película donde confluyen todas sus búsquedas personales, el filme que, finalmente, contiene el mito y lo rebalsa. De hecho, el director estuvo más de 20 años macerando la versión cinematográfica del poema de Homero, desde los tiempos en que estuvo a punto de dirigir Troya. Ahora, concluye ese viaje personal con La Odisea, quizás su filme más osado, una especie de Itaca personal donde Nolan regresa a esos inicios, y al mismo tiempo repasa sus propios altos y bajos cinematográficos".

    “No creo que La Odisea sea el punto más alto de su cinematografía hasta ahora, pero sí es quizás su película más consecuente y épica, en cuanto al camino que ha recorrido el propio director".

    Robert Pattinson como Antínoo, en La Odisea.

    Desde su lado se pronuncia el crítico de cine y series de Culto, Rodrigo González: “En general, me parece que Christopher Nolan ha ido adquiriendo una cierta depuración de su estilo con el paso de lo años. Es menos laberíntico y más directo, menos interesado en demostrar que es un ‘genio’ del rompecabezas cinematógrafico, más inclinado a darle un fondo narrativo épico a sus películas y no tan tentado a hacer puzzles para que la gente se rasque la cabeza en la sala y trate de medir su coeficiente intelectual de acuerdo a lo que entendió. La trilogía de Batman también tenía algo de aquella simpatía por el viejo modo de contar historias”.

    “Creo que después de Tenet, un nudo imposible de mascar, Nolan cambió y tanto Oppenheimer como La Odisea buscan algo así como la ‘gran historia’. Hasta ahora me parece saludable, aunque puede caer (y está cayendo de alguna forma) en una solemnidad y en un cine del tipo ‘con mensaje’ del que convendría alejarse. Si hubiera que hacer un top 3, yo ubico a La Odisea en tercer lugar detrás de Dunkerque y Oppenheimer".

    Anne Hathaway como Penélope, y Tom Holland como Telémaco.

    El crítico de cine René Naranjo también se pronuncia. “Lo que está haciendo Nolan con La Odisea es cerrar la primera mitad de su carrera -hoy está de cumpleaños, cumple 56 años-, porque tiene que tomar algunas decisiones. Al hacer una producción tan grande, ¿qué hace ahora? ¿Va a seguir a lo David Lean —que también era inglés como él— haciendo solo grandes producciones, películas así espectaculares tipo Lawrence de Arabia y así en adelante? ¿Va a volver a un registro más íntimo? ¿Va a explorar nuevos temas? Son buenas preguntas las que se le aparecen porque, sin duda, se puede interpretar que aquí Nolan está cerrando esta gran primera parte muy exitosa de su carrera. Y sabe que va a tener que enfrentar nuevos desafíos. Está dejando atrás una carrera marcada por la experimentación en el relato, la inquietud sobre el relato cinematográfico con una importante preocupación por el tiempo narrativo, por todo lo que tiene que ver con el tiempo en todas sus películas, por supuesto. Para mí las tres mejores suyas son: El Caballero de la Noche, Dunkerque e Inception. La Odisea podría ser la quinta mejor, por ahí“.

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