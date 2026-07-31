Canciller Pérez Mackenna confirma conversación con embajada de EE.UU. tras polémica: “Lo importante es volver a sentarse a la mesa”

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, señaló que converso con el embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, luego de que este criticara a los ministros del gabinete que cuestionaron la decisión del país norteamericano de aplicar aranceles del 12,5% a Chile.

Pérez Mackenna sostuvo en radio Infinita que “la cancillería conversó ayer con la embajada norteamericana, y lo importante acá es recordar que tenemos que volver a sentarnos en la mesa para poder llegar a un acuerdo que sea positivo para nuestros exportadores”.

En cuanto al contenido de las conversaciones, el canciller añadió que “Eso lo vamos a mantener en la discreción de la diplomacia, porque para que la diplomacia sea efectiva hay cosas que hay que guardar en la discreción que corresponde. Lo importante es volver a sentarse a la mesa, y además tenemos un plazo relativamente acotado para conseguir lo que tenemos que conseguir”.

Asimismo, Pérez Mackenna sostuvo que “hoy día el problema es resolver nuestra condición para exportarle a Estados Unidos, que es la principal economía del mundo. Y eso es lo que vamos a poner en primero”.

“Más que entrar a analizar si hay o no una violación de los tratados, lo importante es resolver el problema. Y para resolver el problema hay que negociar”, agregó.

Relaciones con Venezuela

En la ocasión, el ministro también abordó la reanudación en las relaciones consulares con Venezuela, señalando que “lo que hemos estado construyendo en los últimos cuatro meses es básicamente las confianzas”.

“Lo importante es retomar las relaciones diplomáticas partiendo por las consulares, para poder darle servicio a toda esta gente. Son 700.000 venezolanos en Chile, más de 25.000 chilenos en Venezuela, que se encontraron sin servicios consulares, ese es el problema, y es lo que necesitamos resolverlos gobiernos de Chile y de Venezuela", añadió.

En la ocasión, el canciller descartó que se esté negociando la deportación de venezolanos con antecedentes penales. “Esto es solamente un tema que tiene que ver con los servicios consulares y el establecimiento de relaciones diplomáticas. Ese es el foco y eso es lo que hemos hablado. Nada más”, mencionó.

“Necesitamos volver a tener la relación que siempre tuvimos. Somos países hermanos, estamos en la misma región. Necesitamos tener un contacto fluido y constructivo en todas las materias y el punto de partida, obviamente, es tener un canal abierto para poder conversar y para poder intercambiar opiniones y para poder juntarnos”, agregó.

Asimismo, sostuvo que se espera avanzar con el nombramiento de embajadores, aunque sin comprometer una fecha. “Corto plazo es rápido, o sea, es ahora. Pero no me quiero comprometer con una fecha porque no hemos llegado todavía a Caracas para evaluarla situación y todas las cosas que se necesitan hacer desde el punto de vista administrativo”.

Finalmente, según señaló el canciller, “esto es volver a tener las relaciones que siempre tuvimos, y es al margen de las distintas opiniones que pueda tener cada país respecto de su futuro y lo que puedan opinar los gobiernos que sean electos, pero nosotros tenemos relaciones con todo el mundo y esa es la idea de acá”.