Las regiones que tendrán las lluvias más intensas hasta el sábado, según los meteorólogos

Un sistema frontal asociado a un potente río atmosférico se extenderá entre el Norte Grande y la zona sur del país durante esta semana.

Las precipitaciones podrían dejar importantes acumulados de agua hasta el sábado, además de vientos fuertes, marejadas y tormentas eléctricas en sectores puntuales.

El periodista especializado en meteorología de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, señaló que los mayores montos de precipitación se concentrarán durante este viernes 31 de julio .

Ese día las lluvias se extenderán entre las regiones de Antofagasta y Aysén y también podría generar lloviznas en sectores de Tarapacá.

Las regiones que tendrán las lluvias más intensas hasta el sábado, según los meteorólogos. Foto: ATON.

Más de 100 mm en sectores del centro-sur

De acuerdo con Sepúlveda, las precipitaciones más abundantes se registrarían en sectores interiores de las regiones del Maule , Ñuble , Biobío y La Araucanía .

Allí habrían lluvias acumuladas que pueden superar los 100 mm, que incluyen desde el miércoles hasta la madrugada del sábado 1 de agosto.

Entre las zonas que podrían recibir estos montos se mencionó los alrededores de comunas como Arauco y Constitución.

Coquimbo también tendrá lluvias intensas

En la Región de Coquimbo, el meteorólogo de Megatiempo Jaime Leyton advirtió que el nuevo evento podría generar una afectación importante, especialmente considerando que algunos sectores todavía enfrentan las consecuencias del temporal anterior.

“ Coquimbo será severamente afectada, no beneficiada, por las lluvias” , señaló Leyton, quien apuntó particularmente a comunas como Combarbalá.

El meteorólogo agregó que “muchos sectores de la región ya tienen un superávit y volverán a tener afectación por este evento fuerte a intenso”.

En puntos específicos de la región, las precipitaciones podrían alcanzar hasta 45 mm .

Además, Sepúlveda explicó que en la zona centro-norte las lluvias se concentrarán durante el viernes 31 de julio.

“Solo lloverá el viernes 31 de julio, entonces todo eso caerá en aproximadamente 12 horas ”, detalló.

Las regiones que tendrán las lluvias más intensas hasta el sábado, según los meteorólogos. Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

¿Cuánto lloverá en Santiago?

En la Región Metropolitana, el sistema frontal dejaría precipitaciones dentro de los rangos normales para esta época del año.

Según Sepúlveda, Santiago recibiría aproximadamente 21 mm de lluvia producto de este evento .

El sistema frontal comenzará a perder fuerza durante la madrugada del sábado, aunque la pausa sería breve.