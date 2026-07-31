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    La autocrítica de Arruabarrena en Boca Juniors tras avanzar en la Sudamericana: “Reconozco a O’Higgins; tuvieron el dominio”

    El técnico del equipo xeneize se rinde ante el rendimiento de la escuadra chilena.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    La autocrítica de Arruebarrena en Boca Juniors tras avanzar en la Sudamericana: “Reconozco a O’Higgins; tuvieron el dominio”. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Boca Juniors eliminó a O’Higgins en la Copa Sudamericana. El cuadro celeste jugó mejor y se impuso por 1-0 en los 90 minutos, pero en la tanda de penales fue más eficiente el equipo transandino.

    Tras el partido, el técnico Rodolfo Arruabarrena fue autocrítico en el equipo xeneize pese a clasificar. “Teníamos que pasar. No me gustó la manera. Hemos sufrido el partido. El rival fue superior. Sé que de esta manera serán pocas las victorias que podamos conseguir”, señaló.

    Boca le ganó a O'Higgins por penales. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    “Hemos estado muy imprecisos, erráticos, no nos animamos a jugar. El rival ha tenido el dominio del partido y en los penales se decantó por nuestra parte”, añadió.

    El Vasco incluso felicitó a los celestes por su rendimiento en la llave. “Felicito a O’Higgins porque fue un duro rival, tanto en casa como acá, ahora hay que pensar en ganar en la liga porque ya fallamos en la primera jornada, debemos competir y ser realistas: todos los partidos van a ser duros”, comentó.

    Finalmente, Arruabarrena apunta a que su escuadra debe tener un alza. “Tengo buenos jugadores, obviamente hay una cuestión anímica y rebeldía, tenemos que salir de esa situación porque la historia del club y la camiseta nos lo impone. Estamos obligados, este pasaje nos tendría que dar confianza, pero tenemos que ser autocriticos y saber que así no podemos", dijo.

    También se refirió al hecho de que ningún jugador habló tras el duelo. “Por ahí pasa la calentura de los chicos. Pasamos, pero no había mucho que decir, somos los primeros en entender esto”, comentó.

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