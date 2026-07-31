María José Naudon: “Hay discusiones que, en el caso de los ‘Latidos del corazón’, erradamente se vincularon con la comisión de natalidad”

“La opinión que te voy a dar te la voy a dar como María José Naudon, no como presidenta de la comisión”, señaló la presidenta de la Comisión Asesora Presidencial del Plan Chile Renace -órgano consultivo nombrado por el Presidente José Antonio Kast para generar propuestas debido a la baja natalidad-, en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, consultada por el debate en torno al proyecto de ley ‘Escucha su corazón’.

La iniciativa, impulsada por el Partido Nacional Libertario, propone que la gestante deba escuchar los latidos del embrión o feto antes de realizar una interrupción del embarazo por las tres causales.

Naudon precisa que la discusión sobre el proyecto “erradamente” se ha vinculado con la comisión, cuando “el aborto es un tema que está fuera de la comisión”. También profundizó en el trabajo de la instancia que dirige, destacando su “transversalidad”.

Según cifras del gobierno, con el escenario de natalidad en Chile está la posibilidad de que en 2028 las defunciones superen los nacimientos.

Efectivamente. Chile tiene una tasa de 0,99. Esa tasa es baja. En el contexto mundial, es la más baja de América Latina. Además, ha descendido en una curva muy pronunciada. Esta comisión tiene un mandato muy claro, que es analizar, observar las variables que están en torno a esa data y, al mismo tiempo, entregar propuestas de política pública muy concretas que favorezcan la formación de familia en Chile (...). La comisión busca, respetando siempre la autonomía, la libertad, generar incentivos incluso para aquellas personas que hoy día, por muchas razones, no están pensando tener hijos. En ese contexto -sabemos que no existe ninguna posibilidad de volver a la tasa de reemplazo, de tener 2,1 hijos-, el objetivo es más bien detener la caída y eventualmente moverla o movilizarla mínimamente hacia arriba. Eso sería un buen objetivo para la comisión.

Entiendo que están trabajando una vez al mes y que de aquí a marzo debiesen tener el dossier con todo el trabajo de la comisión.

Exactamente. Nos juntamos la primera vez en junio. En ese momento la comisión se constituyó, estuvieron presentes el Presidente de la República y la ministra de Desarrollo Social, y en esa reunión, los 16 comisionados establecieron su forma de funcionamiento (...). Lo que hacemos en las sesiones es que los mismos comisionados proponen políticas públicas concretas que estudiamos antes de la sesión y durante la sesión se discuten, se analizan aspectos técnicos, económicos, cómo se articulan con las otras medidas que se van proponiendo. Vamos a tener un informe que va a tener los principios en virtud de los cuales opera esta comisión, una especie como de introducción al problema; políticas que van a estar priorizadas también en el sentido de corto, mediano y largo plazo, y que van a tener una viabilidad económica que después nosotros entregaremos al gobierno. Esto no es vinculante y este gobierno y los gobiernos que sigan verán cómo la aplican.

¿A qué edad están tomando la decisión de tener -o no- hijos las mujeres?

Las mujeres han retrasado fuertemente el momento del primer hijo. Eso está asociado a varias cosas. La más evidente es la incorporación de las mujeres al mundo del trabajo, que es propio de las sociedades modernas y que tenemos que celebrar (...). Sin embargo, los hombres parecen no haberse subido a ese carro de la misma manera. La carga de los cuidados, tanto de los hijos como de las personas mayores, sigue estando en las mujeres.

La idea para ustedes es trabajar en una especie de burbuja, en el sentido de que no entre tanto la contingencia, pero hay temas que meten ruido, por ejemplo, el proyecto ‘Escucha su corazón’, apoyado por el partido del Presidente, que es quien generó esta comisión. ¿Cuál es su opinión del proyecto?

Quiero decir dos cosas antes de entrar directamente al proyecto. Lo primero: esta es una comisión que es transversal en muchos sentidos, y eso es superimportante. Es transversal políticamente, también podríamos decir en términos valóricos (...) y tenemos, sobre todo, una transversalidad disciplinaria (...). Eso te lo digo puertas adentro. Puertas afuera, evidentemente hay discusiones que creo yo, en el caso de los ‘Latidos del corazón’, erradamente se vincularon con la comisión de natalidad. El aborto es un tema que está fuera de la comisión de natalidad, no entra dentro de nuestra área de análisis. Entonces, la opinión que te voy a dar hoy día, te la voy a dar como María José Naudon, no te la voy a dar como presidenta de la comisión, porque además no quiero arrogarme la vocería de un tema tan sensible de nadie que esté dentro de la comisión. Para mí el tema de los ‘Latidos del corazón’ tiene doble problema. Primero, se sitúa en la línea de estar en contra o a favor del aborto, y yo estoy en contra del aborto y en contra del proyecto ‘Latidos del corazón’. Me parece que la discusión sobre el aborto es una discusión legítima (...) en la que no tenemos por qué estar de acuerdo, pero es una discusión democrática. Por lo tanto, me parece que es un error entender como retroceso civilizatorio o como antidemocrático a las personas que estamos en contra del aborto. Dicho eso, del proyecto ‘Latidos del corazón’ estoy absolutamente en contra por tres razones fundamentales.

¿Cuáles?

La primera, porque es un proyecto que entiende que para lograr un objetivo, a lo mejor legítimo, se pueden usar todos los medios y yo no creo que eso sea así (...). Lo segundo, en una democracia las leyes se cumplen de buena fe y aquí hay una pantomima de elección cuando realmente no lo es. Si yo le pudiera decir a la madre, ¿usted quiere oír los látigos del corazón o no los quiere oír? tendríamos una discusión. Cuando digo no los quiero oír, entonces la prestación que está garantizada por ley no se entrega, eso no es una elección y la autonomía supone poder rechazar también aquella información que se te da. Lo tercero tiene que ver con el tema de la información. Es decir, ¿cuánto aporta o cuánto no una acción como esta?