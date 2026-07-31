“¿Serán algunos de esos temas los que debieran estar primando en la agenda?”: Kast cuestiona a sectores oficialistas que levantan temas por “fuera” del gobierno

Kast durante el aniversario 107° de la Cámara de Comercio de Santiago.

El Presidente José Antonio Kast cuestionó este jueves parte del desorden de los partidos oficialistas, al referirse a aquellas tiendas que buscan instalar temas “por fuera” en desmedro de los ejes que busca relevar el gobierno.

Sus declaraciones se produjeron en el contexto del 107° aniversario de la Cámara de Comercio de Santiago. Ahí, el jefe de Estado entregó un discurso luego de la intervención de la presidenta María Teresa Vial y del biministro de Economía y Minería, Daniel Mas.

Luego de destacar la labor del equipo ministerial frente a los temporales que afectaron desde la región de Atacama a La Araucanía, abordó la instalación de temas “por fuera” de las intenciones del Ejecutivo.

En esa línea, Kast coincidió con las problemáticas expresadas desde la CCS, entre ellas, la seguridad, el desempleo y el crecimiento económico. “Son ejes que también nos mueven a nosotros”, aseguró Kast.

Además de expresar sus coincidencias con la necesidad del crecimiento económico y “recuperar la seguridad”, por lo que dijo “vamos bien encaminados”, ofreció cifras de disminución de homicidios y secuestros.

Sin embargo, Kast también abordó el escenario político al interior del oficialismo, y los temas que se han instalado como las principales necesidades de las personas.

“Quiero hacer con ustedes una pequeña reflexión. En los medios de comunicación y también en algunos sectores políticos, hay diversas materias de discusión que van copando la agenda", afirmó Kast.

El jefe de Estado continuó “y ahí, siendo muy respetuoso siempre de esos debates, de esas discusiones y siendo muy transparente, digo: ¿serán algunos de esos temas los que debieran estar primando en la agenda?, ¿en las ocupaciones principales que tenemos que tener?, ¿en ese debate que saca titulares, pero que no siempre aporta?“, sin ejemplificar con qué temas guarda problemas en su discusión.

“La agenda de los chilenos es la agenda del gobierno. Es una agenda en el tema de seguridad, hay una agenda en temas de crecimiento, en temas de empleo, una agenda en temas de educación, una agenda en temas de innovación”, aseguró Kast.