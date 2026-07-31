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    “Deja de mentir”: la dura respuesta de Catalina San Martín a Tomás Vodanovic por compensaciones del Fondo Común Municipal

    La alcaldesa de Las Condes respondió con dureza a las acusaciones de Vodanovic de que el Estado inyectaría $13 mil millones a la comuna del sector oriente. San Martín le espetó que "el Estado no financia a Las Condes".

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Catalina San Martín y Tomás Vodanovic.

    Un duro cruce de declaraciones registró este jueves la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín (ind.), con el frenteamplista Tomás Vodanovic, alcalde de Maipú, debido a la compensación del Fondo Común Municipal (FCM) contenida en la megarreforma del gobierno de José Antonio Kast.

    Cabe señalar que el mecanismo de compensación por la afectación de recursos que generaría el fin de las contribuciones, fue acordado con la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) y fue la única norma que no logró ser aprobada en el Senado, siendo enviada a comisión mixta, la que concluirá su tramitación el próximo 4 de agosto, cuando la Cámara Alta vote el informe que quedó pendiente.

    En ese contexto, ayer un grupo de 16 alcaldes de oposición llegaron a La Moneda para expresar su rechazo a la norma, por considerar que contribuye a la “desigualdad” de los municipios, e instaron a Kast, a vetar la iniciativa.

    Uno de los jefes comunales que concurrió al Palacio de Gobierno, fue Tomás Vodanovic, quien esta jornada usó su cuenta en X para apuntar a los recursos recibidos por Las Condes.

    “¿Por qué Las Condes tiene mayor seguridad, más parques y mejores calles y espacios públicos que Puente Alto? Porque el Estado de Chile le da un presupuesto por persona 6 veces mayor", afirmó Vodanovic.

    El jefe comunal agregó que la medida “en lugar de poner más recursos donde hay más necesidades, el sistema funciona al revés. Y hoy, en ese escenario, el gobierno de Chile, quiere exacerbar esto inyectándole, con plata de todos los chilenos, $13.000 millones a Las Condes y solo $355 a Puente Alto, pese a que esta última tiene casi el doble de habitantes, y con mayores necesidades".

    “Ni siquiera estamos pidiendo más plata (que se necesita), solo pedimos que los mismos recursos se distribuyan de forma más justa. Los beneficios se concentran en unos pocos, pero el costo lo pagan todos. Y así no quieren que hablemos de desigualdad”, planteó el alcalde.

    La alcaldesa San Martín no dudó en responder con dureza y tildó a Vodanovic de “mentiroso”, mismos dardos que lanzó contra un grupo de jefes comunales durante su pasada conversación en Desde la Redacción.

    En la misma red social, San Martín apuntó contra Vodanovic. “Parece que esto de mentir para instalar verdades que te acomodan va a ser la tónica en esta discusión. Pues bien. Tendrás que aceptar entonces, que vuelva a decirte lo mismo: deja de mentir”, espetó la jefa comunal.

    Posteriormente, a través de cuatro puntos, rebatió el argumento del alcalde opositor, quien cuestionó los recursos disponibles para Las Condes a través de la compensación al FCM.

    “Tú y yo estuvimos en el mismo lugar, donde acordamos los alcaldes que ningún municipio se podía ver afectado en sus recursos por la megarreforma. Ninguno. Ahora, no solo desconoces un acuerdo y faltas a tu palabra, sino que además mientes", acusó San Martín.

    A renglón seguido, la autoridad comunal afirmó que “el Estado no financia a Las Condes” y que los recursos obtenidos por la comuna se generan a través de patentes, permisos de circulación, licencias de conducir, contribuciones y “varios derechos municipales más que pagan nuestros vecinos”.

    “Asumo que sabes de que estoy hablando, ya que llevas 6 años como alcalde”, señaló San Martín a su par de Maipú.

    La alcaldesa también reclamó que “a diferencia de lo que ocurrió en el gobierno de Boric, nosotros no recibimos miles de millones ni de royalty, ni del Gobierno Regional ni de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere). Me imagino que no puedes decir lo mismo”.

    Más sobre:Catalina San MartínTomás VodanovicLas CondesMaipúFondo Común MunicipalContribucionesMegarreforma

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