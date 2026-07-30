¿Naya Fácil a tribunales? Carabineros concluye informe por conducción temeraria y Fiscalía analiza eventual formalización

“Ya dale nomás”, se escucha decir al acompañante de Nayadeth Neculhueque Quimen (28), conocida como Naya Fácil, en un video grabado al interior de la camioneta Tesla Cybertruck.

Es en ese momento en que la influencer, quien se popularizó en redes sociales por difundir videos de contenido sexual, aprieta el acelerador pasando en pocos segundos de 56 a 211 kilómetros por hora por la Autopista Acceso Sur.

Pese a las risas al interior del vehículo, el video subido a Instagram no salió gratis. El lunes, luego de la amplia divulgación del registro audiovisual, la Fiscalía Metropolitana Sur abrió una investigación de oficio.

“Se inició una investigación por conducción de vehículo motorizado a velocidad temeraria, de acuerdo a la publicación de diversos videos e imágenes en redes sociales que dan cuenta de la comisión de este hecho en el sector sur de la Región Metropolitana”, señaló el lunes el fiscal Juan Cheuquiante.

El persecutor despachó la orden de investigar a la Sección de Investigaciones Policiales de Carabineros, que ya concluyó la primera etapa de la causa.

Allí, según pudo conocer este medio, la policía uniformada ofició a la empresa Isa Intervial para recopilar los videos en que se aprecia el vehículo pasando por los pórticos. Junto con eso recopilaron fotografías de la patente del Tesla y, mediante cálculos matemáticos, establecieron cuánto tardó en pasar entre un pórtico y otro.

Lo que arrojó el informe

Con la información de los pórticos, Carabineros pudo establecer que Naya Fácil pasó a 188 kilómetros por hora por el pórtico ubicado en el kilómetro 5 de la Ruta CH79, en la comuna de La Granja.

Ahí fue cuando fue acelerando hasta llegar a los 211 KM por hora. Ya para el segundo pórtico, antes de ingresar a Domingo Tocornal unos dos kilómetros después, dice el informe, pasó a 114 KM por hora.

Esa información es clave, dicen quienes conocen de la causa, porque se puede establecer científicamente que se configura el delito de conducción temeraria: esto es, pasar en 60 KM por hora la velocidad máxima de una determinada pista. En efecto, en esa pista el máximo era de 120 KM por hora, lo que fue superado en al menos 68 KM por hora por la influencer .

El informe de Carabineros ya fue entregado al Ministerio Público, que ahora deberá evaluar el siguiente paso de la causa. Desde el Ministerio Público señalaron a este medio que “hay diligencias en curso en relación a los pórticos” y con eso el objetivo siguiente será “definir el curso penal de la causa”.

Quienes conocen de causas similares señalan que, una vez que ya se estableció la identidad del conductor y se comprobó que la velocidad se configura en el delito de conducción temeraria, lo que siempre hacen los fiscales es formalizar al imputado.

El teniente coronel Carlos Cortés Olave, prefecto del Tránsito, señaló a La Tercera que “como Carabineros aportamos todos los antecedentes que tenemos a la Fiscalía, que es a través de lo que nos entrega la autopista Isa Intervial en el tramo de Acceso Sur”.

Cortés agrega que con la información disponible “efectivamente se configura la conducción temeraria” y agregó que “todos los antecedentes son puestos a la Fiscalía para saber si persevera en la investigación o toma alguna otra determinación ”.

El uniformado explicó que en este caso no se configuraría una infracción a la Ley No + Chat, debido a que no es ella quien va grabando el video mientras maneja.

La pena que se arriesga por este delito, contemplado en la Ley 21.495, es de 61 a 540 días de presidio o una multa que puede llegar a los $716 mil. Dicho presidio eso sí, explican quienes conocen de derecho penal, siempre es sustituible en caso de no haber condenas previas por una firma mensual en Gendarmería.

La mujer, una vez que el video se masificó, ofreció disculpas. “Estoy súper arrepentida de haber cometido este acto irresponsable. Les pido disculpas a mis facilines”, señaló. Luego gregó: "Voy a asumir todas las consecuencias”.

Otros casos

Desde Carabineros señalan que en lo que va del año se han detenido a 112 personas por manejo temerario en autopistas urbanas de la Región Metropolitana.

De hecho, durante el pasado fin de semana, la policía uniformada detuvo a cuatro personas en la capital por hechos similares. Es en la Costanera Norte y en la Autopista Central donde más se registran este tipo de conducciones a velocidad imprudente.

Justamente en la Costanera Norte fue donde Carabineros hizo un análisis entre noviembre de 2024 y marzo de 2026. En ese período se identificaron 1.699 eventos de exceso de velocidad. En esos registros, la velocidad media promedio fue de 177,7 km/hr, lo que significa que en promedio los vehículos infractores circularon a 77,7 km/hr por sobre el límite permitido. El caso más grave fue de un vehículo que llegó a los 261 Km/hr.

El día con más eventos fue el domingo, justo el día que Naya Fácil salió a probar el modo veloz de su vehículo de alta gama.