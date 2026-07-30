Del amor al odio: Silber desclasifica discusión con portazos y gritos en oficina de Lagos y Vargas por supuestos pagos a Migueles

El exdiputado Gabriel Silber es uno de los imputados en la trama bielorrusa que más veces ha declarado en el caso. Según se desprende de los documentos donde ha quedado plasmado su testimonio, y que forman parte del expediente al que tienen acceso los intervinientes, la cantidad de declaraciones se explican por el acuerdo de cooperación eficaz que firmó con la Fiscalía Regional de Los Lagos.

De hecho su última comparecencia ante los investigadores, de acuerdo con antecedentes a los que accedió La Tercera, fue el pasado jueves 23 de julio, en el cuartel del OS7 de Carabineros en Providencia.

Fue ahí que el exmilitante DC desclasificó mayores detalles de una discusión que tuvo lugar en junio de 2025, en las oficinas de los imputados Eduardo Lagos Herrera y Mario Vargas, sus exsocios. Una situación que marcó un antes y un después en la relación que mantenían.

El pleito es relevante para los investigadores porque se habría producido justo después de que medios de comunicación entregaran detalles del proceso judicial que los tiene bajo la lupa, dando cuenta de que supuestamente habrían pagado sobornos a la exministra Ángela Vivanco a través de su expareja Gonzalo Migueles, quienes también son imputados en este caso.

“Esto fue en junio o julio de 2025, hubo un reportaje de Mega Investiga que filtró parte de la carpeta investigativa que en aquel entonces tenía carácter de reservada. Lo más grave fue un reportaje del periodista Sepúlveda en el que hacía referencia a pagos efectuados a la ministra Vivanco y el señor Migueles. Efectivamente fue una discusión durísima entre Mario Vargas y Eduardo Lagos Herrera, en la que Mario Vargas quería saber si lo que aparecía en el reportaje era cierto o no", declaró Silber.

Luego continuó: “Ahí Eduardo Lagos Herrera negaba los hechos, decía que tenía todos los pagos absolutamente respaldados o acreditados, que no teníamos nada de qué preocuparnos . Lo interpelamos porque los pagos salían de cheques firmados por él".

“Le preguntamos si existía esa relación de pagos con Gonzalo Migueles, y en ese momento Eduardo cambió el tono, se enfureció mucho, en el sentido de que era una relación de él con Migueles y que nosotros no teníamos por qué cuestionar. Esta discusión fue en la oficina de Eduardo Lagos. Esa reunión terminó con un portazo de Mario Vargas. Mario Vargas le dijo: ‘Hueón, tenemos familia, esto nos va a traer un daño profesional, reputacional, de ser cierto’. Eduardo Lagos, dentro de lo irascible que estaba no se movía un ápice”, agregó el exdiputado.

En la imagen de izquierda a derecha: Gabriel Silber, Eduardo Lagos y Mario Vargas.

En su testimonio Silber precisó que ese día Vargas le preguntó expresamente a Lagos sobre el motivo de los pagos. “Le preguntó si eran efectivas las operaciones que salieron en el reportaje, y ahí es cuando Eduardo Lagos cerró filas en el sentido de que se trataba de una relación entre él y Gonzalo Migueles, que nadie debía cuestionarle esa relación, que no tenía por qué cuestionar esas operaciones, que el tema con Migueles es un tema que él llevaba personalmente y que sus cuentas las tenía todas respaldadas”, rememoró ante el Ministerio Público.

Según la exposición del abogado ante los investigadores, el día de la discusión Vargas se veía profundamente enojado o con ira, incluso con pánico, lo que según él fue espontáneo.

“La verdad es que en esa oficina nadie habló con nadie. Después sí, conversamos, varios días después. En esa conversación le pregunté a Mario, derechamente, si él tenía conocimiento de los hechos descritos en el reportaje. En ese momento me negó absolutamente todo y me dijo que había tomado conocimiento de la misma manera en que los estaba conociendo yo”, se lee en la declaración.

Ante la consulta del fiscal Andreas Kusch, Silber confirmó que a partir de ahí vio un quiebre en la relación que mantenían Vargas y Lagos.

“Desde entonces fue un antes y un después entre ellos. Yo diría que a partir de ese momento cada uno tenía claro de que laboralmente tenía que empezar a buscar caminos distintos, que eran o irse intempestivamente o tener un pie dentro de la oficina para poder averiguar más detalles de lo que estaba pasando. A partir de esa discusión (Vargas) comenzó a ir con menor frecuencia a la oficina“, advirtió el imputado que será formalizado en la causa en septiembre.

De igual forma, Silber manifestó que previamente, a inicios de 2025, también supo de otra discusión fuerte entre sus exsocios, aunque en esa oportunidad estuvo relacionada con presuntos abusos de confianza de Lagos.

“Esto no tenía que ver con pagos ilegales, sino que tenía que ver con cobros y abuso de confianza de Eduardo Lagos Herrera en relación con el uso de las cuentas. Nos llamó Alex Hurtado de Hurcam, que nos reclamó por una deuda cuantiosa, de cerca de 80 o 90 millones de pesos que estaba impaga, que era un dinero que Eduardo Lagos le pidió, pero a nombre de toda la oficina. Y eso dio lugar a una gran discusión, porque en aquel entonces la situación económica de Lagos estaba bastante deteriorada”, confidenció Silber.

El testimonio terminó así: “En esa discusión Eduardo dijo que asumía la responsabilidad de esa deuda y que para eso iba a hacer un leaseback con una propiedad de él. Pero lo que más nos molestó fue que Eduardo se arrogara en propiedad la responsabilidad de los tres. De hecho nosotros no nos enteramos por el depósito, sino que nos enteramos por el cliente, y muchos meses después, ya que nosotros no teníamos acceso a la cuenta bancaria de la sociedad".