Campaña de invierno: Sincicial es el virus de mayor circulación con un 22,9% de los casos detectados

Entre el 19 y el 25 de julio, el virus predominante en circulación fue el Sincicial (VRS), representando el 22,9% de los casos detectados. Así lo dieron a conocer esta jornada el jefe de Epidemiología, Jorge Vilches, y Valentina Pino, coordinadora de la Campaña de Invierno, durante el reporte semanal de la Campaña de Invierno 2026.

Según detallaron respecto a la detección de Sincicial, esta es una proporción superior a la registrada la semana anterior (17%), y se ha presentando principalmente en el grupo de los menores de 1 a 4 años.

Por otra parte, el Rinovirus es el segundo virus más detectado, con 21,7% de los casos detectados, por delante de la Influenza B, con 19,4% y la Influenza A, con 17,6%.

“Estamos en un momento de mayor circulación de virus respiratorios. Hay cuatro agentes que están circulando en proporciones bastante similares, a diferencia de otros momentos del año en donde uno observa que hay uno circulando principalmente”, explicó al respecto Vilches.

Ante este escenario, el jefe de Epidemiología hizo hincapié en la importancia de las medidas preventivas, especialmente, la vacunación.

“El llamado en Influenza, principalmente, para personas mayores de 60 años, es acudir a los distintos puntos de vacunación para ser parte de esta campaña y estar protegido contra estos agentes, Influenza A y B. En VRS, todos los niños que hoy día no hayan sido aún inmunizados con el anticuerpo monoclonal, es muy importante que acudan rápidamente. Además, es un medicamento que entrega protección inmediata”, agregó.

En cuanto a la cobertura de vacunación de influenza. ésta asciende a un 78,1%. Los grupos con mayor cobertura son los trabajadores de la salud, que superan el 95%, mientras que los niños de 6 meses a 5 años (63,4%), embarazadas (72,3%) y personas de 60 años y más (62,1%), continúan presentando las coberturas más bajas.

La cobertura de inmunización contra el VRS en tanto, alcanza un 97,4%: en detalle, los recién nacidos presentan un 98,6%, mientras que los lactantes, 96,2%

Estado de la red asistencial

Al 29 de julio 2026, detalló por su parte Valentina Pino, la red integrada cuenta con 793 camas críticas pediátricas habilitadas, con una ocupación del 76%. El 27,5% de los casos hospitalizados en estas camas son por patologías respiratorias.

En cuando a los adultos, se dispone de 4.636 camas críticas habilitadas, con una ocupación del 92,2%. El 12,4% de los hospitalizados en estas camas presentan patologías respiratorias.

Las atenciones de urgencia por Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) Bajas, se indicó, registraron una disminución del 4,8% respecto de la semana previa, reducción que se observó en todos los grupos etarios, con excepción de las personas menores de 1 año y del grupo de 1 a 4 años.

En las hospitalizaciones por causa respiratoria en tanto, éstas también registraron una disminución con respecto a la semana previa.

“Tanto en las atenciones de IRA Baja, como en las hospitalizaciones de urgencia por causa respiratoria, los únicos grupos etarios que registraron una tendencia al alza en estos componentes fueron las personas menores de cuatro años", detalló la coordinadora de la Campaña de Invierno. "Por una parte, las personas menores de un año aumentaron en un 11,2% las atenciones por IRA Baja y por otro, el grupo de 1 a 4 años lo hizo en un 13,8%. De la misma forma ocurrió con las hospitalizaciones por causa respiratoria que, si bien, a nivel nacional disminuyeron, las personas menores de 1 año aumentaron un 3,8% y las personas de 1 a 4 años aumentaron en un 8,5%”.