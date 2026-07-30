SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Campaña de invierno: Sincicial es el virus de mayor circulación con un 22,9% de los casos detectados

    Según el último reporte, los únicos grupos etarios que registraron una tendencia al alza en atenciones de Infecciones Respiratorias Agudas Bajas y hospitalizaciones de urgencia por causa respiratoria, fueron los menores de cuatro años.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva

    Entre el 19 y el 25 de julio, el virus predominante en circulación fue el Sincicial (VRS), representando el 22,9% de los casos detectados. Así lo dieron a conocer esta jornada el jefe de Epidemiología, Jorge Vilches, y Valentina Pino, coordinadora de la Campaña de Invierno, durante el reporte semanal de la Campaña de Invierno 2026.

    Según detallaron respecto a la detección de Sincicial, esta es una proporción superior a la registrada la semana anterior (17%), y se ha presentando principalmente en el grupo de los menores de 1 a 4 años.

    Por otra parte, el Rinovirus es el segundo virus más detectado, con 21,7% de los casos detectados, por delante de la Influenza B, con 19,4% y la Influenza A, con 17,6%.

    “Estamos en un momento de mayor circulación de virus respiratorios. Hay cuatro agentes que están circulando en proporciones bastante similares, a diferencia de otros momentos del año en donde uno observa que hay uno circulando principalmente”, explicó al respecto Vilches.

    Ante este escenario, el jefe de Epidemiología hizo hincapié en la importancia de las medidas preventivas, especialmente, la vacunación.

    El llamado en Influenza, principalmente, para personas mayores de 60 años, es acudir a los distintos puntos de vacunación para ser parte de esta campaña y estar protegido contra estos agentes, Influenza A y B. En VRS, todos los niños que hoy día no hayan sido aún inmunizados con el anticuerpo monoclonal, es muy importante que acudan rápidamente. Además, es un medicamento que entrega protección inmediata”, agregó.

    En cuanto a la cobertura de vacunación de influenza. ésta asciende a un 78,1%. Los grupos con mayor cobertura son los trabajadores de la salud, que superan el 95%, mientras que los niños de 6 meses a 5 años (63,4%), embarazadas (72,3%) y personas de 60 años y más (62,1%), continúan presentando las coberturas más bajas.

    La cobertura de inmunización contra el VRS en tanto, alcanza un 97,4%: en detalle, los recién nacidos presentan un 98,6%, mientras que los lactantes, 96,2%

    Estado de la red asistencial

    Al 29 de julio 2026, detalló por su parte Valentina Pino, la red integrada cuenta con 793 camas críticas pediátricas habilitadas, con una ocupación del 76%. El 27,5% de los casos hospitalizados en estas camas son por patologías respiratorias.

    En cuando a los adultos, se dispone de 4.636 camas críticas habilitadas, con una ocupación del 92,2%. El 12,4% de los hospitalizados en estas camas presentan patologías respiratorias.

    Las atenciones de urgencia por Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) Bajas, se indicó, registraron una disminución del 4,8% respecto de la semana previa, reducción que se observó en todos los grupos etarios, con excepción de las personas menores de 1 año y del grupo de 1 a 4 años.

    En las hospitalizaciones por causa respiratoria en tanto, éstas también registraron una disminución con respecto a la semana previa.

    “Tanto en las atenciones de IRA Baja, como en las hospitalizaciones de urgencia por causa respiratoria, los únicos grupos etarios que registraron una tendencia al alza en estos componentes fueron las personas menores de cuatro años", detalló la coordinadora de la Campaña de Invierno. "Por una parte, las personas menores de un año aumentaron en un 11,2% las atenciones por IRA Baja y por otro, el grupo de 1 a 4 años lo hizo en un 13,8%. De la misma forma ocurrió con las hospitalizaciones por causa respiratoria que, si bien, a nivel nacional disminuyeron, las personas menores de 1 año aumentaron un 3,8% y las personas de 1 a 4 años aumentaron en un 8,5%”.

    Más sobre:NacionalVirus respiratoriosMinsalMinisterio de SaludInfluenzaVirus Respiratorio SincicialVRS

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Viera-Gallo apunta contra EE.UU. por primer sondeo que sitúa a Bachelet en cuarto lugar en su carrera a la ONU

    Amazon y Apple son el doble opuesto en Wall Street tras la presentación de sus resultados

    ¿Su película más ambiciosa? Críticos definen qué lugar ocupa La Odisea en el mapa cinematográfico de Nolan

    Von der Leyen tacha de “inaceptables” las imágenes de Ceuta y pide frenar “de inmediato” las llegadas

    Senapred declara alerta roja para la comuna de Los Ángeles y la región de Ñuble

    Carabineros detiene a 97 prófugos de la justicia en operativo a nivel nacional: 48 de ellos por delitos sexuales

    Lo más leído

    1.
    En medio de críticas de abogada querellante: tribunal revisará este viernes solicitud de general (r) Yáñez para viajar a Brasil

    En medio de críticas de abogada querellante: tribunal revisará este viernes solicitud de general (r) Yáñez para viajar a Brasil

    2.
    Colegio de Abogados critica decisión del TC que abre la puerta a la derogación del requisito de buena conducta

    Colegio de Abogados critica decisión del TC que abre la puerta a la derogación del requisito de buena conducta

    3.
    En Capitán Yáber sólo hay un cupo: las dudas sobre dónde podrían cumplir prisión preventiva los imputados del caso Sartor

    En Capitán Yáber sólo hay un cupo: las dudas sobre dónde podrían cumplir prisión preventiva los imputados del caso Sartor

    4.
    Arrau confirma investigación por cirugías estéticas de esposa del general director de Carabineros cubiertas por Dipreca

    Arrau confirma investigación por cirugías estéticas de esposa del general director de Carabineros cubiertas por Dipreca

    5.
    TC abre la puerta para congelar todos los cuadernos de remoción de jueces que viajaron al extranjero con licencia médica

    TC abre la puerta para congelar todos los cuadernos de remoción de jueces que viajaron al extranjero con licencia médica

    6.
    Ministra Chomali acusa deterioro de la red hospitalaria con sus antecesoras Yarza y Aguilera

    Ministra Chomali acusa deterioro de la red hospitalaria con sus antecesoras Yarza y Aguilera

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “No es necesario ver al ratón”: las actividades cotidianas con mayor riesgo de contagio por hantavirus

    “No es necesario ver al ratón”: las actividades cotidianas con mayor riesgo de contagio por hantavirus

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    “Hay una señal clara”: Meteochile predice que agosto será un mes lluvioso en todo Chile

    “Hay una señal clara”: Meteochile predice que agosto será un mes lluvioso en todo Chile

    Qué es la malaria y cómo se contagia la enfermedad que padecía el tripulante vietnamita fallecido en Talcahuano

    Qué es la malaria y cómo se contagia la enfermedad que padecía el tripulante vietnamita fallecido en Talcahuano

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este viernes 31 de julio: estación Santa Isabel en Línea 5 se mantiene cerrada

    Así funciona la red de Metro este viernes 31 de julio: estación Santa Isabel en Línea 5 se mantiene cerrada

    Día del Niño 2026: ¿Cuándo se celebra la fecha en Chile?

    Día del Niño 2026: ¿Cuándo se celebra la fecha en Chile?

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Viera-Gallo apunta contra EE.UU. por primer sondeo que sitúa a Bachelet en cuarto lugar en su carrera a la ONU
    Chile

    Viera-Gallo apunta contra EE.UU. por primer sondeo que sitúa a Bachelet en cuarto lugar en su carrera a la ONU

    Senapred declara alerta roja para la comuna de Los Ángeles y la región de Ñuble

    Carabineros detiene a 97 prófugos de la justicia en operativo a nivel nacional: 48 de ellos por delitos sexuales

    Amazon y Apple son el doble opuesto en Wall Street tras la presentación de sus resultados
    Negocios

    Amazon y Apple son el doble opuesto en Wall Street tras la presentación de sus resultados

    Demanda de viviendas nuevas aumenta casi 14% en el primer semestre en la Región Metropolitana

    Grandes empresas de consumo lanzan nuevo gremio antipiratería

    Las regiones que tendrán las lluvias más intensas hasta el sábado, según los meteorólogos
    Tendencias

    Las regiones que tendrán las lluvias más intensas hasta el sábado, según los meteorólogos

    Revisa todas las regiones que tendrán lluvia este viernes, según el pronóstico

    Es hoy: a qué hora comienza la lluvia en Región Metropolitana y qué sectores serán afectados

    La burla de Coquimbo a Colo Colo por la incertidumbre del fichaje de Vozinha
    El Deportivo

    La burla de Coquimbo a Colo Colo por la incertidumbre del fichaje de Vozinha

    ¿Y Colo Colo? Vozinha está inscrito en un evento en Río de Janeiro durante agosto

    “Pasa por difícil momento familiar, quiere regresar a Colo Colo”: en Argentina destapan la intención de Carlos Palacios

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile
    Tecnología

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Review del Xiaomi 17T Pro: potencia y cámaras Leica a prueba en las alturas de Valle Nevado

    Review del teclado Redragon Kumara Magnetic: el clásico se renueva con efecto Hall

    ¿Su película más ambiciosa? Críticos definen qué lugar ocupa La Odisea en el mapa cinematográfico de Nolan
    Cultura y entretención

    ¿Su película más ambiciosa? Críticos definen qué lugar ocupa La Odisea en el mapa cinematográfico de Nolan

    Adelaida en el Superclub, uno de los discos chilenos del año: “Volvimos a las guitarras más pesadas, sin olvidar el pop”

    Is This It? de The Strokes: ¿es el mejor disco de rock de los últimos 25 años?

    Hamas confirma un acuerdo sobre su desarme y la retirada gradual de Israel de Gaza
    Mundo

    Hamas confirma un acuerdo sobre su desarme y la retirada gradual de Israel de Gaza

    Von der Leyen tacha de “inaceptables” las imágenes de Ceuta y pide frenar “de inmediato” las llegadas

    Países Bajos pide a España hacer “lo necesario” para “proteger las fronteras exteriores de la UE”

    ¿Y si no vuelve? Viajes al extranjero con hijos después de una separación
    Paula

    ¿Y si no vuelve? Viajes al extranjero con hijos después de una separación

    Datos Paula: tres libros de fotógrafas chilenas imperdibles de Stgo Foto

    Pan de huevo