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    Fiscalizan 84 ópticas de calle Mac-Iver en Santiago: 16 locales fueron infraccionados por irregularidades

    El operativo conjunto entre la Municipalidad de Santiago, Carabineros y el Servicio de Impuestos Internos detectó locales sin patente, talleres no autorizados y laboratorios que funcionaban sin la documentación exigida.

    Por 
    Luis Cerda

    A pocos días de que el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, anunciara una ofensiva para fortalecer las investigaciones sobre las ópticas que operan en el centro de la capital y perseguir eventuales delitos asociados a ese rubro, la Municipalidad realizó un amplio operativo de fiscalización junto a Carabineros y el Servicio de Impuestos Internos (SII) en calle Mac-Iver, donde se inspeccionaron 84 establecimientos y detectaron 16 locales con infracciones a la normativa municipal y tributaria.

    La semana pasada, el jefe comunal informó que el municipio estaba trabajando junto a las policías y la Cámara de Ópticas para detectar irregularidades sanitarias, tributarias y comerciales, además de colaborar con las instituciones competentes cuando existieran antecedentes de eventuales delitos, como lavado de dinero.

    En ese contexto, equipos de las direcciones de Fiscalización y Seguridad de la Municipalidad de Santiago, en coordinación con Carabineros y funcionarios del SII inspeccionaron 84 ópticas ubicadas en calle Mac-Iver, sector donde este tipo de comercios ha experimentado un importante crecimiento en los últimos años.

    El director de Seguridad de la Municipalidad de Santiago, Arturo Urrutia, señaló que el procedimiento forma parte del trabajo permanente de fiscalización que desarrolla el municipio.

    “Estamos en calle Mac-Iver fiscalizando ópticas junto a Carabineros, el Servicio de Impuestos Internos, Fiscalización Municipal y la Dirección de Seguridad. Sabemos que este rubro ha crecido de manera importante, por lo que queremos que todos funcionen conforme a la ley, con sus permisos y patentes al día. Esta es una de las muchas fiscalizaciones que realizamos en Santiago y las seguiremos desarrollando como parte de los lineamientos establecidos por el alcalde Mario Desbordes”, afirmó.

    Como resultado del operativo, 10 establecimientos fueron infraccionados por incumplimientos a la normativa municipal, mientras que otros seis registraron observaciones e infracciones cursadas por el SII.

    Entre las principales irregularidades detectadas por los inspectores municipales figuraban locales que funcionaban sin patente comercial o sin autorización municipal; establecimientos cuya patente no autorizaba el giro de taller óptico que desarrollaban; y casos en que el local mantenía su patente vigente, pero operaba un taller en un piso inferior que no estaba autorizado ni contemplado en el permiso comercial.

    Por su parte, el SII detectó laboratorios funcionando sin la documentación requerida o en ubicaciones distintas de las autorizadas, consultas oftalmológicas sin permisos, talleres no declarados, establecimientos que no emitían boletas y otras irregularidades tributarias asociadas al funcionamiento de estos recintos.

    Más sobre:SantiagoMario DesbordesÓpticasSIICarabineros

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