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    Europa, Asia y Norteamérica sacan la voz: las reacciones a la propuesta de Gianni Infantino de vender el Mundial

    El presidente de la FIFA impulsa la creación de FIFA Forward Enterprise, donde concentraría los derechos comerciales del organismo. La UEFA, AFC y Concacaf ya se manifiestan.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Europa, Asia y Norteamérica sacan la voz: las reacciones a la propuesta de Gianni Infantino de vender el Mundial. Jia Haocheng

    Gianni Infantino está expectante a la respuesta de las federaciones. El presidente de la FIFA impulsa la creación de FIFA Forward Enterprise (FFE), una empresa que concentraría los derechos comerciales de las principales competiciones, entre ellas el Mundial. El objetivo es generar US$ 4.200 millones mediante la venta de una participación minoritaria de la compañía, que estará valorada en US$ 20.000 millones.

    El organismo de Zúrich puso un plazo a sus miembros para manifestarse en contra o a favor. Las asociaciones deben expresar su postura antes del 19 de septiembre. “El lanzamiento de esta nueva estructura está sujeto al apoyo de la mayoría de las federaciones miembro y a las aprobaciones pertinentes del Consejo de la FIFA”, señala el organismo.

    Hasta ahora, las reacciones han sido críticas. No tanto por el contenido del proyecto, sino por la forma en que Infantino lo dio a conocer. Claro que la UEFA tomó la postura más severa: “Hoy nos hemos enterado del plazo que la FIFA ha fijado para que las asociaciones apoyen sus propuestas o reciban el pago único. Eso es todo lo que necesitas saber sobre este plan”.

    “Tras haber mantenido conversaciones con numerosos agentes del mundo del fútbol, ​​la UEFA es consciente de que existe una oposición importante y creciente a utilizar nuestro deporte para el enriquecimiento personal y de allegados. Podemos hacer crecer el fútbol de la manera adecuada. Es hora de dar prioridad a las asociaciones, los clubes, las ligas, los jugadores y los aficionados", añade la confederación europea.

    La Footbal Association, de Inglaterra, la más antigua de la disciplina, apuntó duramente a los canales de comunicación de Infantino. “Desconocíamos por completo esta propuesta y no disponemos de detalles sustanciales, incluyendo en qué consiste realmente y qué condiciones conlleva. Basándonos en la escasa información disponible, nos preocupa profundamente la falta de procesos y de gobernanza para llegar a este punto, así como la naturaleza y los principios que aparentemente están implicados. Cuando la propuesta se difunda de la forma completa y transparente que ahora ha prometido la FIFA, dejaremos clara nuestra postura y haremos más comentarios al respecto”, señalan.

    Infantino está en la mira por su propuesta. Wu Wei

    La postura británica es similar a la que da la asociación de Clubes de Fútbol Europeos (EFC). “Como institución que representa a más de 850 clubes de fútbol —cuyos clubes miembros, sus jugadores y sus comunidades son participantes fundamentales en el fútbol de todo el mundo, en particular en las competiciones de la FIFA, incluidas todas las competiciones internacionales de clubes—, lo totalmente adecuado habría sido que la EFC fuera consultada exhaustivamente sobre una propuesta de tal magnitud", señala la entidad que lidera el catarí Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG.

    En Francia, el presidente de la FFF, Philippe Diallo, también apuntó a la falta de diálogo. “Existe la necesidad de una relación más exigente en cuanto al proceso de toma de decisiones y a la orientación del fútbol”, dijo.

    La Confederación Asiática de Fútbol expuso su postura. “La AFC no fue consultada sobre la propuesta y lamenta que un asunto de tal importancia haya pasado a ser de dominio público antes de que la familia de la AFC haya tenido la oportunidad de examinarlo y debatirlo a través de los canales de gobernanza apropiados y establecidos”, manifiestan.

    Si bien no dan a conocer su voto, son críticos con los plazos que pide la FIFA. “La AFC cree firmemente que todas las partes interesadas deben contar con información suficiente y tiempo suficiente para evaluar la propuesta en su totalidad, incluyendo sus implicaciones de gobernanza, legales, comerciales y estratégicas. Este proceso es esencial para garantizar que cualquier decisión refleje los intereses colectivos de la comunidad futbolística mundial y refuerce la confianza en el marco de gobernanza de la FIFA”, enfatizan.

    La Concacaf fue en la misma línea: “Compartimos la decepción de muchos en nuestra región y en el deporte de que este nivel de detalle haya sido diseñado y compartido públicamente antes de que se haya producido cualquier discusión con los organismos de gobierno relevantes y las partes interesadas”.

    Las críticas no solo vinieron del ámbito dirigencial. El primer ministro del Reino Unido, Andy Burnhamn, también cuestionó duramente la propuesta. “El fútbol pertenece a los aficionados, no a los inversionistas”, dijo.

    Pese a la oposición, algunas federaciones ya se cuadran con la FIFA. “Puedo ver los beneficios prácticos que la estrecha colaboración con Infantino y su equipo aportaría al fútbol checo. Por supuesto que necesitamos más detalles, pero mi punto de vista personal es que puedo ver el impacto positivo de las intenciones de la FIFA. Fui elegido hace poco más de un año, y para mí personalmente todos los proyectos en los que he participado en colaboración con la FIFA han sido muy positivos para el desarrollo del fútbol europeo”, dijo David Trunda, presidente de la Federación de República Checa.

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