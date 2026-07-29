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    Tenía malaria: Instituto de Salud Pública revela diagnóstico de tripulante vietnamita que falleció en Talcahuano

    La autoridad sanitaria indicó que la enfermedad es “principalmente transmitida mediante la picadura de mosquitos del género Anopheles infectados con el parásito Plasmodium, que no tiene presencia en la Región del Biobío".

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva

    La seremi de Salud de la Región de Biobío, Isabel Rojas, informó esta tarde que el marino mercante vietnamita que falleció la noche de ayer martes en el Hospital Las Higueras de Talcahuano padecía malaria.

    Según detalló la autoridad sanitaria, el diagnóstico fue confirmado gracias a las muestras enviadas al Instituto de Salud Pública (ISP).

    Ante esta situación y debido a que no existe riesgo para el resto de la embarcación, Rojas indicó que el barco podrá levantar su cuarentena y continuar su ruta.

    Según explicó la autoridad sanitaria sobre el caso, la enfermedad es “principalmente transmitida mediante la picadura de mosquitos del género Anopheles infectados con el parásito Plasmodium, que no tiene presencia en la Región del Biobío".

    Por tanto, la seremi indicó que “se determinó que no existe riesgo para la tripulación” y así “se procede a levantar la libre plática de la embarcación para su continuidad al próximo puerto”.

    El paciente vietnamita llegó a Chile en un barco proveniente de Singapur. Debido a su complejo estado de salud, la embarcación solicitó de forma excepcional recalar en el puerto de Talcahuano. Si bien fue ingresado y atendido en el hospital Las Higueras de Talcahuano, debido a la gravedad de su estado de salud falleció anoche.

    Más sobre:NacionalTalcahuanoVietnamita

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