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    Ministra Chomali anuncia “la incorporación progresiva” de todos los tipos de cáncer al GES

    Según destacó la autoridad, se trata de una iniciativa que forma parte de la agenda 2026-2030, específicamente en materia de acceso territorial equitativo y oportuno.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva

    La ministra de Salud, May Chomali, realizó esta jornada la Cuenta Pública Participativa 2026 de la cartera, informando los principales avances de la institución y los próximos desafíos de su gestión, entre los que se encuentra la incorporación de todos los tipos de cáncer al GES (Garantías Explícitas de Salud).

    Se trata de una iniciativa que forma parte de la agenda 2026-2030, específicamente en materia de acceso territorial equitativo y oportuno.

    “Fortaleceremos la capacidad resolutiva de la atención primaria, avanzando hacia un modelo de pesquisa universal que permita detectar los problemas de salud de manera más precoz y oportuna. Impulsaremos en el próximo decreto GES 2028-2031 la incorporación progresiva de la totalidad de los cánceres”, anunció Chomali.

    Asimismo, indicó que continuarán impulsando el acceso a tratamientos de alto costo a través de la Ley Ricarte Soto incorporando nuevas terapias y que se potenciará la formación de especialistas con “236 médicos en formación y consolidaremos las estrategias de prevención y pesquisa precoz”.

    La medida también contempla impulsar 50 nuevos centros comunitarios de salud mental en el país (Cosam), aumentar la resolutividad de la Atención Primaria (APS) y mejorar la participación activa en la implementación de la ley integral de personas mayores.

    Agenda Estratégica para el período 2026-2030

    La autoridad destacó que el foco de su gestión estará puesto en impulsar un sistema público de salud preparado para resolver las necesidades de atención de las personas, de manera equitativa y oportuna.

    “Definimos una Agenda Estratégica para el período 2026-2030, que organiza nuestro trabajo en seis ámbitos que se complementan entre sí. Hablamos de fortalecer la conducción estratégica y la gobernanza; aumentar la capacidad resolutiva de la red asistencial; mejorar la gestión institucional y el uso eficiente de los recursos; acelerar la transformación digital; avanzar hacia una mayor sostenibilidad financiera; y desarrollar las capacidades de nuestras organizaciones y de quienes trabajan en ellas”, explicó.

    En el ámbito de la transformación digital, la ministra señaló que aspiran a que la receta electrónica esté plenamente implementada en todo el país al año 2030, que el Portal Paciente cuente con el historial de vacunas certificado con firma electrónica avanzada para que las personas lo usen habitualmente para consultar su información de salud y que se tenga acceso a la historia clínica compartida que integre la información de cada paciente.

    En términos de gobernanza, sostuvo, la meta es que al 2030 la totalidad de los cargos de primer nivel jerárquico en los servicios de salud y hospitales estén provistos por Alta Dirección Pública, además de consolidar la Unidad de Fiscalización de licencias médicas como una instancia permanente, y seguir fortaleciendo el Consejo de Fonasa y el Consejo Nacional de Salud.

    En este sentido, la autoridad indicó que el horizonte es la interoperabilidad total hacia el 2030, “con una red que se comunique entre sí, en que las herramientas como Hospital Digital, Telesalud y Portal Paciente dejen de ser proyectos especiales y pasen a ser simplemente parte del modelo de atención de la salud pública de Chile”.

    “La gobernanza, el acceso oportuno, la sostenibilidad, la transformación digital, y el fortalecimiento de la gestión, no son objetivos en sí mismos. Todos convergen a una misma aspiración. Construir un sistema de salud más preparado para prevenir, promover la salud, y responder oportunamente a las necesidades de las personas”, afirmó.

    En esta materia, la titular de Salud destacó el Plan de Alerta Sanitaria Oncológica que se aplicó en estos primeros meses del gobierno, el cual logró responder la lista de espera Ges y No Ges de más de 28 mil personas en sólo cuatro meses.

    Logros en salud

    En cuanto a los logros, la ministra destacó dos grandes hitos alcanzados: la certificación de Chile como el primer país de América y el segundo en el mundo que eliminó la enfermedad de la lepra, una categoría respaldada por más de treinta años sin casos autóctonos registrados en el país.

    Junto con esto, destacó que el 2025 fue el segundo año consecutivo sin registrar muertes por Virus Respiratorio Sincicial (VRS) en menores de un año durante la Campaña de Invierno.

    Por otra parte, en salud mental, destacó, en cinco años se duplicó el acceso a estas prestaciones, contando con más de un millón de personas en control activo, principalmente, en la Atención Primaria.

    Para las personas mayores en tanto, se reducirá la edad de inicio de la vacunación contra el neumococo, pasado de 65 a 60 años, se actualizó el calendario de vacunación de 2026 y se está reformulando el Programa de Alimentación Complementaria del Adulto Mayor.

    Sobre la estrategia para frenar la aceleración del sobrepeso y la obesidad en niñas, niños y adolescentes, se oficializó la Orientación Técnica para Servicios de Alimentación y Nutrición, se lanzó el Tablero de Vigilancia del Estado Nutricional del Ministerio de Salud, además de capacitar sobre las Guías Alimentarias de Chile las personas que trabajan en el sistema alimentario.

    En materia de salud digital, detalló, el Hospital Digital realizó 974 mil prestaciones clínicas durante 2025, y solo en el primer semestre de este año sumó 487 mil atenciones adicionales, con 33 especialidades disponibles en los 29 servicios de salud.

    Más sobre:NacionalMinisterio de SaludMay Chomali

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