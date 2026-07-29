Con fuerte llamado por el megaproyecto: García Ruminot entrega cuenta pública de la Segpres y apunta a sus avances y desafíos

El ministro secretario general de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, encabezó la cuenta pública participativa de la cartera, en una actividad realizada en la comuna de Ercilla, Región de La Araucanía.

En su intervención, el secretario de Estado apuntó a los avances en los primeros cuatro meses del gobierno y también a los desafíos a futuro, con un fuerte llamado al pronto despacho del megaproyecto.

“El próximo martes 4 (de agosto) esperamos que concluya esta etapa legislativa en el Senado. La semana recién pasada y después de tres meses desde que lo ingresamos al Congreso, el proyecto se despachó a ley en casi la totalidad de sus artículos, restándole una sola norma por aprobar, que está aprobada por la Cámara, falta ahora la aprobación en el Senado”, dijo.

El ministro que encabeza la cartera que lleva las relaciones de La Moneda con el Poder Legislativo remarcó que para el Ejecutivo es fundamental sacar adelante la iniciativa “porque enfrentamos una situación que nos tiene que preocupar a todos”.

Y luego agregó: “Llevamos un par de años en que nuestra economía crece solo entre un 1% y un 2%. Bajo crecimiento económico. Pero hay otra cifra más alarmante: el desempleo en Chile está en una fase crítica".

García advirtió que actualmente existe “casi un millón de desempleados. La tasa de desempleo está en un 9,4%, la cifra más alta de estos últimos cinco años. Pero además tenemos dos millones y medio de personas que están en el empleo informal, es decir, empleos sin contratos de trabajo, sin cotizaciones previsionales, sin derechos, por ejemplo, a las vacaciones y otros beneficios. Tenemos que hacer que el país cambie de rumbo. Un rumbo directo a la prosperidad y de mayores oportunidades”.

De acuerdo al titular de la Segpres, la reforma clave del Presidente José Antonio Kast es el camino para revertir el estancamiento económico.

“Para eso se contemplan iniciativas que permitan volver a crecer, que otorguen certeza jurídica a los inversionistas, que modifiquen la economía, que modifiquen la carga impositiva. Para que el país vuelva a ser competitivo a nivel regional, que se generen incentivos al empleo, entre otras cosas”, destacó.

Uno de los puntos tributarios que relevó fue la disminución del impuesto de primera categoría, del 27% al 23%.

“Porque Chile tiene una de las tasas de impuestos de primera categoría más altas entre los países de la OCDE. Hemos perdido competitividad tributaria y los inversionistas cuando deciden en qué país invertir, o incluso los propios inversionistas nacionales, uno de los temas que miran es la tasa de impuestos de primera categoría. ¿Estamos haciendo locuras? ¿Estamos haciendo leseras? No", señaló.

A eso añadió que el objetivo es “poner a Chile nuevamente en la senda correcta del crecimiento económico, en la senda correcta de mayor inversión, porque esa mayor inversión se tiene que traducir en lo que tanto necesitamos, más y mejores empleos”.

En su alocución, el secretario de Estado también puso énfasis en proyectos en materia de seguridad, de desarrollo económico y social, y recalcó que en estos meses de gobierno se han presentando al Congreso 33 mensajes presidenciales, de los cuales 23 ya son ley.

“Algunos de estos proyectos han sido aprobados por unanimidad, otros han sido aprobados por mayoría, pero todos han contado con respaldo parlamentario para que sean leyes de la República”, dijo.