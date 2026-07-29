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    Política

    Video compartido por adherentes de Yeomans con dichos de Martínez sobre Piñera rompe el fair play en la campaña del FA

    El primer debate entre ambas candidatas en 32 Minutos estuvo marcado por los pocos emplazamientos, hasta que llegó la hora de hablar de la figura del expresidente. Se generó un caos en los grupos internos del FA, donde el sector de la timonel ha intentado hacer un control de daños ante la ofensiva de la diputada.

    David TralmaPor 
    David Tralma

    Temprano, en la mañana, dos videos comenzaron a circular entre los varios grupos que reúnen en WhatsApp a los militantes del Frente Amplio.

    En uno de ellos, aparece la presidenta y candidata a seguir dirigiendo el FA, Constanza Martínez, quien fue consultada por la figura del expresidente Sebastián Piñera.

    Ahí, planteó que “tenemos un reconocimiento, que lo hizo el Presidente Boric en todo el marco de su funeral, que sí fue una persona que defendió los derechos humanos y que se la jugó por reconocer que habían cómplices pasivos”.

    El registro dura 20 segundos y fue un extracto que se compartió por adherentes de Yeomans sobre el debate de la noche del martes. La instancia la protagonizaron Constanza Martínez y la diputada Gael Yeomans, su contendora en la competencia por presidir el FA. El encuentro fue organizado por el programa de streaming 32 Minutos, que encabezan Darío Quiroga y Alejandra Matus.

    El otro registro que se difundió entre las bases del FA es de Yeomans, en el mismo programa, y contiene la declaración que hizo la diputada luego del comentario de Martínez.

    Dicho video viene acompañado de la frase “Yeomans puso un matiz a los dichos de Constanza Martínez sobre Piñera”. “Yo tengo un matiz ahí. Yo no lo podría decir así, que sea un defensor de los derechos humanos, con cuatro informes que constatan la violación a derechos humanos durante el estallido social. Solo lo digo porque me parece importante señalarlo en este espacio”, dijo.

    La polémica fue uno de los pocos cruces que ambas han tenido durante la elección, a dos semanas de que termine la campaña. Esto ya que la apuesta de ambas candidaturas ha sido la de mantener la discusión con “guante blanco”, sin mayores conflictos ni emplazamientos cruzados.

    Pero la idea de Piñera y los derechos humanos empañó la jugada que se ha dado hasta ahora.

    Los chats del Frente Amplio se encendieron ante la polémica, aún cuando en el mismo programa Constanza Martínez aclaró -luego del emplazamiento de Yeomans- que “yo fui imprecisa y concuerdo con Gael“ y que a lo que aludió ”más bien era a la discusión sobre la dictadura y la determinación de este gobierno de plantear que los derechos humanos son para cerrar el INDH y que la Comisión de Verdad y Justicia es una cuestión que no debiera existir. Me refería más a la discusión pasada“.

    Desde el mismo sector de Martínez hubo que hacer control de daños por redes sociales entre sus adherentes, donde plantean que “la lista contendora está difundido un video descontextualizado a propósito de declaraciones de nuestra presidenta y ante ello debemos tener ciertas consideraciones”.

    En el mismo mensaje llaman a no difundir estos registros y que hay que “intervenir” para aclarar la idea en los grupos en los que se haya compartido.

    “Es importante hacerse cargo de las explicaciones completas y no de extractos aislados que generan caricaturas y simplifican el debate. En el propio debate, se hizo la precisión e inmediatamente el punto fue rectificado por Constanza”, dicen en el mismo texto.

    El mensaje, finaliza: “Los derechos humanos son un piso común, no un terreno de disputa interna. Convertirlo en eso nos debilita frente a los que sí los relativizan, que están gobernando”.

    El revuelo interno activó a varios grupos. Uno de ellos es el Frente Feminista, donde incluso la exministra de la Mujer Antonia Orellana, adherente de Yeomans, salió a discutir la postura de Martínez, incluso su aclaración, que no la dejó conforme.

    “No, sorry, no voy a aceptar la crítica de deshonestidad. En el mismo debate la compañera rectificó que no se refería a Piñera en estallido social, sino en dictadura. Y eso es lo que estoy diciendo es un error histórico. Eso no ocurrió. Defensor de DD.HH. en dictadura fue la Mercedes Bulnes, no alguien que se estaba enriqueciéndose en ese momento”, comentó en el grupo la exministra de Boric.

    Otros militantes también han cuestionado que la frase de Martínez sobre Piñera, es una cita de Boric que se dio durante su discurso en el funeral de Estado del expresidente. Una frase que fue muy cuestionada por esos días.

    Hasta el cierre de esta edición, la disputa entre ambos sectores persistía. En los próximos días se realizarán más debates.

    Más sobre:Sebastián PiñeraPiñeraConstanza MartínezMartínezGael YeomansYeomansFrente AmplioFA

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