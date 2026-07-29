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    Política

    El asado de camaradería que reunió a Boric y su gabinete en la casa de Cataldo

    El expresidente participó de un encuentro pendiente con sus excolaboradores, donde su exministro de Educación se lució con la preparación. En la cita se evitó hablar de política y se priorizó que sea un encuentro social.

    David TralmaPor 
    David Tralma
    Santiago, 2 de enero de 2024 El Presidente de la Republica, Gabriel Boric Font, junto al ministro de Educacion, Nicolas Cataldo, y el subsecretario de Educacin Superior, Vctor Orellana, desayunan con estudiantes que obtuvieron Distinciones a las Trayectorias Educativas en la PAES. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    A mediados de julio el exministro de Educación Nicolás Cataldo (PC) se vistió de anfitrión y recibió en su domicilio al expresidente Gabriel Boric y al gabinete que lo acompañó durante su gobierno.

    Pese a que la contingencia ha generado la intervención de varias de las exautoridades, como la megarreforma económica del Presidente José Antonio Kast y la acusación constitucional contra Nicolás Grau, el encuentro en Macul no tuvo tintes políticos, sino que se centró en la camaradería entre compañeros de ruta.

    Además de Boric, asistieron exministros y exsubsecretarios. Entre ellos, salvo Giorgio Jackson, participaron los principales rostros de la administración, como Camila Vallejo, Jeannette Jara, Carolina Tohá, Álvaro Elizalde, Nicolás Grau, Antonia Orellana, Luis Cordero, entre otros.

    Era un reencuentro pendiente, pues la última vez que todos habían compartido un espacio de similares características fue el 11 de marzo, el día en que dejaron el poder por el ascenso de Kast. Esa jornada, Boric se reunió con todos sus colaboradores en un asado especial en Pirque, donde, además, les regaló piezas de Alejandro “Mono” González y libros según gustos personales a cada uno de ellos.

    Fuera de eso, el grupo se ha visto en espacios más formales. Por ejemplo, cuando Boric presentó el libro de Carolina Tohá -”La política se metió conmigo”- el pasado 13 de mayo, o para el lanzamiento del libro de Mario Marcel -”La montaña rusa”- el 11 de junio.

    Para la ocasión en la que compartieron en la casa de Cataldo, el exministro de Educación y otrora subsecretario de Desarrollo Regional hizo gala de sus dotes en la parrilla.

    Todos los presentes consultados destacaron la técnica del exsecretario de Estado comunista. Por lo mismo, el expresidente Boric -también reconocido asador- quedó en un segundo plano en ese aspecto.

    “En casa de Cataldo, el parrillero es Cataldo”, coinciden entre bromas dos exautoridades del gobierno de Boric.

    El ambiente, recalcan los presentes, fue grato. La junta terminó de noche y hubo otros elementos destacados, como el gesto del exministro de Transportes Juan Carlos Muñoz.

    El exsecretario de Estado -quien quedó en el ojo del huracán hacia el final del gobierno por la crisis del cable chino- también hizo gala de sus dotes culinarios y llevó una de sus preparaciones predilectas: pan de masa madre.

    Dicha preparación ya ha hecho famoso a Juan Carlos Muñoz en el pasado, pues también la ha compartido en algunas de las giras que tuvo Boric en el extranjero, como en el extenso viaje a China -de 36 horas- que tuvo en octubre de 2023 y el periplo que llevó al exmandatario -tras 24 horas- a Japón en mayo de 2025.

    El encuentro, además, se dio a solo días de una inusitada activación digital del expresidente Boric. Hasta el cierre de esta edición, solo en las últimas 24 horas, el exmandatario ha compartido en sus redes sociales más de doce publicaciones en sus redes sociales, donde se hacen críticas a medidas de Kast como la megarreforma económica y los recortes en cultura.

    Más sobre:Gabriel BoricNicolás CataldoCataldoBoricVallejoJaraToháElizalde

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