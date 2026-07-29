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    La Fed mantiene estables las tasas de interés, pero rompe su unanimidad

    La decisión se tomó por nueve votos a favor de mantener las tasas, frente a tres en contra, que preferían subir un cuarto de punto el precio del dinero.

    Por 
    Europa Press
    RESERVA FEDERAL DE ESTADOS UNIDO

    El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) ha resuelto este miércoles mantener las tasas de interés en el rango objetivo del 3,50% al 3,75%, cumpliendo así con los pronósticos del consenso de analistas.

    De esta manera, el banco central encadena cinco reuniones sin modificar la tasa de referencia, que se mantiene estable desde el mes de enero, tras una racha de tres bajadas de 25 puntos básicos.

    No obstante, a diferencia de la reunión del pasado mes de junio, el órgano de gobierno del banco central estadounidense no ha tomado su decisión de manera unánime, sino por una mayoría de nueve votos a favor, frente a tres en contra, que preferían subir un cuarto de punto el precio del dinero.

    En su análisis, la entidad destaca que la actividad económica se expande a un ritmo sólido, a pesar de la elevada incertidumbre, debida en parte al conflicto en Medio Oriente.

    De este modo, apunta que el crecimiento de la productividad y la inversión de capital son fuertes, mientras que la creación de empleo ha seguido el ritmo de la fuerza laboral y la tasa de paro se ha mantenido prácticamente sin cambios.

    En cuanto a la inflación, la Fed admite que sigue siendo elevada en relación con el objetivo del 2%, lo que refleja en parte las perturbaciones de la oferta que han provocado aumentos de precios en ciertos sectores, incluido el energético.

    En este sentido, el Comité de la Fed afirma que “garantizará la estabilidad de precios”.

    La tasa de inflación en EEUU se moderó del 4,2% en mayo al 3,5% en junio, mientras que la tasa de desempleo cayó hasta el 4,2%, aunque con una menor creación de empleo que en el mes anterior.

    Más sobre:EconomíaTasasFed

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