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    Culto

    Catalina y las Bordonas de Oro da el salto y anuncia su primer show en Teatro Caupolicán

    La revelación del bolero chileno llega al emblemático recinto de San Diego para presentar su nuevo espectáculo "La alegría de los que lloran". El show será el próximo 11 de diciembre y la venta de entradas comenzará el 30 de julio.

    Por 
    Equipo de Culto

    Catalina y las Bordonas de Oro, uno de los grupos más interesantes de la escena musical chilena, anuncia su primera presentación en el Teatro Caupolicán, en lo que promete ser el show más importante de su carrera hasta ahora.

    El concierto está agendado para el próximo 11 de diciembre. Se trata del punto culminante del tour “La alegría de los que lloran”, una instancia que consolida a la agrupación como un referente fundamental en la revitalización del bolero y la música popular latinoamericana.

    Este nuevo ciclo aterrizará con un formato inédito: un espectáculo concebido especialmente para teatros con un show de larga duración y una puesta en escena completamente renovada. Luces, vestuarios, arreglos musicales y narrativas conceptuales atravesarán cada concierto de principio a fin; será un despliegue artístico que representa un importante salto en la historia de la banda.

    El recorrido llevará a la banda a visitar importantes escenarios del continente, incluyendo su regreso a México y su esperado debut en Argentina, además de presentaciones en regiones de Chile como Valparaíso, La Serena, Concepción, Temuco, Rancagua y Punta Arenas.

    “Estamos preparando por primera vez un concierto pensado para espacios donde la gente va a ver y escuchar el espectáculo; será un viaje integral por nuestra historia, con músicos invitados y una puesta en escena diseñada para emocionarlos hasta las lágrimas y terminar bailando. Cada canción, cada arreglo y cada colaborador tiene un sentido profundo en este show, porque el Caupolicán nos exige entregar nuestra versión más honesta y ambiciosa hasta ahora”, comenta Catalina Plaza sobre esta puesta en escena diseñada especialmente para el recinto de San Diego.

    El concierto en el Teatro Caupolicán será un hito único en la trayectoria de la banda, planteado como un recorrido retrospectivo por toda su historia musical y conceptual. Para esta fecha tan significativa, el grupo contará con una puesta en escena diseñada especialmente para la ocasión e incorporará instrumentistas invitados que expandirán su sonido habitual más allá de los cinco integrantes de la formación base. Además, la jornada contará con la participación de cantautores destacados de la escena musical nacional, rescatando las colaboraciones que han marcado su discografía.

    Desde su formación en 2022, el conjunto ha destacado por una propuesta escénica intensa que traslada la tradición folclórica latinoamericana a un lenguaje contemporáneo. Con una identidad visual definida, el grupo invita a una experiencia emocional donde los arreglos modernos expanden el imaginario del bolero clásico. Este concierto en el Caupolicán culmina un año de éxitos tras recibir el Premio Pulsar a Mejor Álbum de Balada o Música Romántica por su producción Presagio.

    La banda, liderada por la voz de Catalina Plaza y la dirección musical del guitarrista Martín Silva, se completa con los talentos de Adrián Muñoz (guitarra), Esteban Pérez (contrabajo) y Pablo Castro (percusión). Juntos han construido un universo sonoro propio que los posiciona como referentes indispensables de la nueva música popular chilena.

    Su trayectoria incluye el EP Escándalo (2023), los discos Presagio (2024), De encuentros y ausencias (2025) y el registro en vivo Salón de Baile (2026).

    Recientemente, han estrenado los sencillos Fue una mentira, No he dejado de pensar en ti y Si me quisieras, este último en colaboración con María José Quintanilla.

    Las entradas para el concierto estarán disponibles en el sistema Puntoticket. Preventa Exclusiva Caja Los Andes, jueves 30 de julio, 10:00 am. Venta General, viernes 31 de julio, 10:00 am.

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