SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Enel Américas reporta ganancias por más de US$ 500 millones en el primer semestre

    Las utilidades del grupo mejoraron 18,4% en el periodo enero junio y más de 31% solo en el segundo trimestre.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Enel Américas ganó más de US$ 245 millones en el segundo trimestre.

    Enel Américas reportó ganancias por US$ 245, 22 millones en el segundo trimestre del año, lo que implica una mejora de 31,18% en relación al mismo lapso del ejercicio 2025.

    Esto se explica principalmente por mejores resultados en Brasil y Colombia, parcialmente compensado por un menor resultado en Argentina

    Con este resultado la firma con operaciones en siete países de Sudamérica y América Central, cerró el primer semestre con una utilidad de US$ 511,99 millones, esto es una mejora de 18,47% frente a los US$ 432,1 millones del periodo enero-junio del año pasado.

    La compañía explicó esta mejora principalmente por el mayor EBITDA, efecto que fue parcialmente compensado por un aumento en los gastos por impuestos y mayores gastos financieros.

    Según se desprende de los estados de resultados enviados a la CMF, la firma dijo que en el segundo trimestre de 2026 los ingresos alcanzaron US$4.229 millones, lo que representa un incremento de 21,1% respecto a igual periodo del año anterior.

    Esto se explica principalmente por un alza en ingresos en Brasil y Colombia, producto de mayor indexación de la tarifa, mayor energía distribuida, mayores ventas de energía en Colombia y el efecto positivo de la apreciación del real brasileño y del peso colombiano respectivamente.

    Acumulado a junio, los ingresos llegaron a US$8.152 millones, lo que representa un incremento de un 20,1% respecto a 2025, explicado por mayores ingresos en Brasil y Colombia.

    Lee también:

    Más sobre:Resultados de empresasEnelEnel AméricasEnergía

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Arrau confirma investigación por cirugías estéticas de esposa del general director de Carabineros cubiertas por Dipreca

    FNE aprueba asociación de Salfacorp y Mallplaza para la construcción de multifamily en La Florida

    Expertos anticipa que las empresas chilenas pueden beneficiarse en Perú en el gobierno de Fujimori

    Proyecto de ley busca que jóvenes puedan acreditar voluntariado y estudios como experiencia laboral para sus primeros trabajos

    Diputada Hube (UDI) y agenda valórica: “El propio Presidente Kast dijo en campaña que estos eran temas que no iban a ser prioridad”

    Codelco Andina presenta primer proyecto bajo la administración de Fontaine, en medio de definiciones quirúrgicas de inversión

    Lo más leído

    1.
    Fin al Movistar Arena: Santander adquiere los derechos para poner su nombre al recinto

    Fin al Movistar Arena: Santander adquiere los derechos para poner su nombre al recinto

    2.
    Caso Sartor: Fiscalía pedirá prisión preventiva contra los hermanos Larraín Mery y Michael Clark

    Caso Sartor: Fiscalía pedirá prisión preventiva contra los hermanos Larraín Mery y Michael Clark

    3.
    Presidenta de la CPC: “Creo que es políticamente imposible pensar en una privatización de Codelco”

    Presidenta de la CPC: “Creo que es políticamente imposible pensar en una privatización de Codelco”

    4.
    Pérez Mackenna aborda críticas de ministros Campos y Barros a EE.UU. por los aranceles y advierte: “Cancillería es la que negocia en esto”

    Pérez Mackenna aborda críticas de ministros Campos y Barros a EE.UU. por los aranceles y advierte: “Cancillería es la que negocia en esto”

    5.
    Camport por reestructuración del Puerto Exterior de San Antonio: “La estrategia es muy riesgosa”

    Camport por reestructuración del Puerto Exterior de San Antonio: “La estrategia es muy riesgosa”

    6.
    Fusión Anglo Teck nombra a Dale Webb como futuro CEO de la compañía en Chile

    Fusión Anglo Teck nombra a Dale Webb como futuro CEO de la compañía en Chile

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “No es necesario ver al ratón”: las actividades cotidianas con mayor riesgo de contagio por hantavirus

    “No es necesario ver al ratón”: las actividades cotidianas con mayor riesgo de contagio por hantavirus

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    “Hay una señal clara”: Meteochile predice que agosto será un mes lluvioso en todo Chile

    “Hay una señal clara”: Meteochile predice que agosto será un mes lluvioso en todo Chile

    Qué es la malaria y cómo se contagia la enfermedad que padecía el tripulante vietnamita fallecido en Talcahuano

    Qué es la malaria y cómo se contagia la enfermedad que padecía el tripulante vietnamita fallecido en Talcahuano

    Servicios

    Las 4 comunas de la RM con corte de agua programado para este jueves

    Las 4 comunas de la RM con corte de agua programado para este jueves

    Rating del miércoles 29 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 29 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Revisa los resultados de asignación del FUAS para becas estudiantiles y gratuidad

    Revisa los resultados de asignación del FUAS para becas estudiantiles y gratuidad

    Arrau confirma investigación por cirugías estéticas de esposa del general director de Carabineros cubiertas por Dipreca
    Chile

    Arrau confirma investigación por cirugías estéticas de esposa del general director de Carabineros cubiertas por Dipreca

    Diputada Hube (UDI) y agenda valórica: “El propio Presidente Kast dijo en campaña que estos eran temas que no iban a ser prioridad”

    Caso Bernarda Vera: Rabat afirma que existen otros casos de personas incorporadas erróneamente en listado de detenidos desaparecidos

    FNE aprueba asociación de Salfacorp y Mallplaza para la construcción de multifamily en La Florida
    Negocios

    FNE aprueba asociación de Salfacorp y Mallplaza para la construcción de multifamily en La Florida

    Proyecto de ley busca que jóvenes puedan acreditar voluntariado y estudios como experiencia laboral para sus primeros trabajos

    Expertos anticipa que las empresas chilenas pueden beneficiarse en Perú en el gobierno de Fujimori

    El sol es temporal: el abrupto cambio en el tiempo que dejará lluvia importante por 3 días en Santiago
    Tendencias

    El sol es temporal: el abrupto cambio en el tiempo que dejará lluvia importante por 3 días en Santiago

    Qué es la malaria y cómo se contagia la enfermedad que padecía el tripulante vietnamita fallecido en Talcahuano

    “Hay una señal clara”: Meteochile predice que agosto será un mes lluvioso en todo Chile

    Árbitro de la final de la Copa del Mundo revela parte de su conversación con Lionel Messi durante el partido
    El Deportivo

    Árbitro de la final de la Copa del Mundo revela parte de su conversación con Lionel Messi durante el partido

    Varios pájaros de un tiro: Roberto Gutiérrez emplaza a Roberto Tobar y al Sifup para exigir sanción a Héctor Jona

    Con Aníbal Mosa, Tatiele Silveira y Colo Colo a sus espaldas: Yanara Aedo lanza su candidatura para ser Reina Guachaca

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile
    Tecnología

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Review del Xiaomi 17T Pro: potencia y cámaras Leica a prueba en las alturas de Valle Nevado

    Review del teclado Redragon Kumara Magnetic: el clásico se renueva con efecto Hall

    Mijares celebra 40 años de carrera con el aclamado espectáculo “Mijares Sinfónico”
    Cultura y entretención

    Mijares celebra 40 años de carrera con el aclamado espectáculo “Mijares Sinfónico”

    Laura Chivite, escritora española: “Cada vez hay más figuras maternas alternativas y familias no normativas”

    Olivia Wilde y la elogiada cinta La Invitación: “Me volví mucho menos cínica respecto al matrimonio”

    España y Marruecos pactan la devolución “lo antes posible” de “todos” los migrantes que entraron ilegalmente a Ceuta en los últimos días
    Mundo

    España y Marruecos pactan la devolución “lo antes posible” de “todos” los migrantes que entraron ilegalmente a Ceuta en los últimos días

    Empleados del sector tecnológico piden a EE.UU. liderar esfuerzo global para gestionar riesgos de la IA avanzada

    Francia condena la violación del espacio aéreo de Polonia durante los ataques rusos contra Ucrania

    Datos Paula: tres libros de fotógrafas chilenas imperdibles de Stgo Foto
    Paula

    Datos Paula: tres libros de fotógrafas chilenas imperdibles de Stgo Foto

    Pan de huevo

    Hablemos de amor: renuncié por amor (a mí)