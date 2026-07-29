Enel Américas reporta ganancias por más de US$ 500 millones en el primer semestre

Enel Américas reportó ganancias por US$ 245, 22 millones en el segundo trimestre del año, lo que implica una mejora de 31,18% en relación al mismo lapso del ejercicio 2025.

Esto se explica principalmente por mejores resultados en Brasil y Colombia, parcialmente compensado por un menor resultado en Argentina

Con este resultado la firma con operaciones en siete países de Sudamérica y América Central, cerró el primer semestre con una utilidad de US$ 511,99 millones, esto es una mejora de 18,47% frente a los US$ 432,1 millones del periodo enero-junio del año pasado.

La compañía explicó esta mejora principalmente por el mayor EBITDA, efecto que fue parcialmente compensado por un aumento en los gastos por impuestos y mayores gastos financieros.

Según se desprende de los estados de resultados enviados a la CMF, la firma dijo que en el segundo trimestre de 2026 los ingresos alcanzaron US$4.229 millones, lo que representa un incremento de 21,1% respecto a igual periodo del año anterior.

Esto se explica principalmente por un alza en ingresos en Brasil y Colombia, producto de mayor indexación de la tarifa, mayor energía distribuida, mayores ventas de energía en Colombia y el efecto positivo de la apreciación del real brasileño y del peso colombiano respectivamente.

Acumulado a junio, los ingresos llegaron a US$8.152 millones, lo que representa un incremento de un 20,1% respecto a 2025, explicado por mayores ingresos en Brasil y Colombia.