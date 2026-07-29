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    Política

    Quiroz responde a presión de alcaldes por compensación municipal: “Ya dieron sus opiniones, pero hoy el Legislativo tiene la palabra”

    Asimismo, el Presidente reforzó que no innovarán en la megarreforma incluyendo a otra región para reconstruir a propósito de los recientes fenómenos climáticos.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora

    Pasado el mediodía de este miércoles el Presidente José Antonio Kast se reunió con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, el subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, autoridades locales y el jefe de la defensa nacional de la provincia del Huasco, a propósito de las condiciones climáticas que han afectado a la zona del norte del país.

    Tras el encuentro, el Mandatario realizó un balance ante la prensa sobre la materia y entregó anuncios de apoyo económico para las zonas afectadas. En concreto, el gobierno dio a conocer que lo recursos para la reconstrucción del norte chico vendrán de Ley de Presupuesto 2027.

    Una vez dada la noticia, el Presidente dio un espacio para preguntas y fue consultado sobre la posibilidad de incorporar a otra alguna región del norte al proyecto de Reconstrucción Nacional. Frente a ello, reforzó lo que ya ha señalado el Ejecutivo, que no se realizará aquello.

    CLAUDIO LOPEZ/ATON CHILE

    “No queremos innovar y no vamos a innovar en este proyecto de ley, que para nosotros de verdad es muy urgente, porque implica los fondos para la reconstrucción que faltan para Valparaíso, los que se van a aplicar a Biobío y a Ñuble”, dijo.

    A eso, agregó: “La situación fiscal de Chile, todos la conocemos, estamos trabajando en conjunto de nuevo para que haya un cambio en distintas áreas, pero vamos a seguir adelante con la tramitación legislativa que quedó a una votación en el Senado, queremos avanzar en eso, y después vamos a avanzar en el tema de la discusión presupuestaria y asegurar que los fondos no van a faltar y que ni un ciudadano de una región o una comuna afectada por un desastre natural va a quedar aislado o va a quedar solo”.

    La presión de los alcaldes

    En la misma instancia, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se refirió a la presión que han ejercido algunos alcaldes pidiendo que Kast ingrese un veto aditivo para compensar la exención de contribuciones. De hecho, un grupo de jefes comunales de la oposición llegaron hasta La Moneda hoy para entregar una propuesta diferente a la contemplada en la megarreforma.

    Sobre el punto, el jefe de la billetera fiscal aseguró que el tema "no exacerba ninguna diferencia” con los alcaldes.

    “Lo que está planteado en la comisión mixta para la próxima votación del Senado, es que todos y cada uno de los municipios conforme al articulado que está propuesto, van a recibir íntegramente lo que recibían antes de la reforma. Eso comprende tanto lo que recibían por el Fondo Común Municipal, como lo que recibían los propios municipios de modo independiente”, sostuvo.

    “No solo se va a entregar lo que recibían, sino que además el artículo dice que se va a entregar a futuro lo que recibirían. Así que en esto no hay ninguna duda, hay una compensación total y absoluta, y en este minuto lo que corresponde es que los legisladores tomen una decisión”, continuó.

    En esa misma línea, agregó: “Los alcaldes han dado sus opiniones, hay diferencias de opiniones, pero hoy día el Poder Legislativo es el que tiene la palabra”.

    Más sobre:MegarreformaReconstrucción

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