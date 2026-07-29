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    Aprueban crear comisión para investigar funcionamiento del Programa de Alimentación Escolar de Junaeb entre 2019 y 2024

    La instancia solicitada por 63 parlamentarios espera además analizar los contratos suscritos en todas las regiones del país y la verificación de la entrega efectiva de raciones del programa de alimentación, luego de irregularidades reveladas por Contraloría y en auditorías internas de Junaeb.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Imagen referencial

    La Cámara de Diputados acordó unánimemente en sesión de sala la conformación de una comisión especial investigadora (CEI) que recabe antecedentes del funcionamiento del Programa de Alimentación Escolar (PAE) de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb).

    La petición promovida por el diputado del PDG Fabián Ossandón, y que contaba con la firma de 63 parlamentarios, busca recabar antecedentes sobre los mecanismos de supervisión, control, licitación, adjudicación, ejecución y pago del PAE durante el período de 2019 a 2024.

    La CEI espera analizar los contratos suscritos en todas las regiones del país y la verificación de la entrega efectiva de raciones del programa de alimentación.

    Y es que la iniciativa surge tras los resultados revelados por la misma entidad este año tras una auditoría interna y por otros informes de auditoría por parte de Contraloría.

    En particular se enfatizó el caso del contrato con la empresa Soser S.A. en la región de O’Higgins. Según la auditoría de Contraloría, Junaeb pagó en 2022 más de $3.554 millones a la empresa para la entrega de 796.043 raciones de “once nivel básica”, de las cuáles finalmente solo se entregaron 284 a diversos establecimientos educacionales.

    Por otro lado, la auditoría interna de Junaeb de este 2026 informó que durante el año 2023 “el valor pagado por cada ración superó los $8.000, cifra que excede ostensiblemente los montos habituales del organismo y afecta directamente los recursos públicos destinados a la alimentación de niñas, niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad″.

    Por lo anterior los parlamentarios justificaron la creación de la CEI, de tal forma de proponer sanciones a los eventuales implicados en el mal uso de recursos públicos.

    Para cumplir con esto, la comisión tendrá 60 días para la rendición de un informe que detalle sus descubrimientos.

    Más sobre:Cámara de DiputadosCEIJunaebPAEAlimentación escolar

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