Chile Vamos se distancia de propuesta de republicanos para privatizar Codelco: piden debate “serio” y priorizar otras agendas

Este martes la propuesta del presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, para privatizar la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) -hoy cien por ciento estatal- soprendió a los dirigentes Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli).

“Lo que debiera venir ahora es la privatización de Codelco o al menos de parte de su propiedad para que le entre oxígeno privado a esa empresa”, dijo ayer el senador republicano a La Tercera.

10-06-2026 ARTURO SQUELLA FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

Su ofensiva se dio en medio de la complicada situación financiera que enfrenta la empresa cuprífera, que mantiene una deuda que es cuatro veces mayor a lo que tiene cualquier otra gran empresa del rubro (cerca de US$ 25.000 millones), según planteó el presidente del directorio, Bernardo Fontaine la semana pasada.

La propuesta de Squella, eso sí, no convence del todo en el sector. Incluso durante este miércoles desde el gobierno insisitieron en que no está contemplado avanzar con la privatización de la empresa. “No está en los planes y así lo ha dicho con claridad el ministro Daniel Mas”, planteó el ministro de la Segpres, José García, en entrevista con Cooperativa.

Ayer, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas ya había adelantado esa postura: “Es una discusión que viene hace tiempo. Tenemos la opinión de vender algunos bienes que son prescindibles, que no estamos por privatizar”.

En ese contexto, aunque algunos afirman que una discusión que se debe tener, en Chile Vamos no dudan en marcar distancia.

En la UDI, por ejemplo, recuerdan que en en 2020 hicieron una propuesta similar con el objetivo de recaudar recursos para enfrentar la pandemia. Hoy, eso sí, la postura no es la misma, pues recalcan que tras la aprobación de la megarreforma, el foco debe estar en temas como la crisis de seguridad.

“La idea creemos que hay que estudiarla y nos parece que es una discusión que en Chile tenemos que tener. Sin embargo, esto creemos que no puede postergar la discusión sobre la batería de proyectos en materia de seguridad que viene ahora”, dijo el presidente del partido, Guillermo Ramírez.

15/06/2026 - DIPUTADO GUILLERMO RAMIREZ. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

En esa línea, agregó que “el gobierno ha sido claro en las etapas, primero el proyecto de reconstrucción para ir mejorando la economía chilena, luego esta batería en materia seguridad que es una de las promesas más importantes del Presidente Kast y, por lo tanto, nosotros quisiéramos que en el Congreso nos enfocaramos en este minuto en aprobar esos proyectos de ley que son muchos, muy importantes y muy esperados”.

En Renovación Nacional (RN) también toman distancia. En la colectividad creen que el Partido Republicano se apresuró en plantear el tema para hacer un punto político, por lo que llaman a tener una discusión con “seriedad”. Además, al igual que la UDI recalcan que hoy son otras la prioridades.

“No creo que un tema tan importante para Chile deba reducirse a un titular. Codelco no es un símbolo ideológico; es una empresa estratégica y, por lo mismo, cualquier discusión sobre su futuro debe tener como objetivo maximizar el valor que genera para el país. Hoy Codelco enfrenta desafíos evidentes en productividad, costos e inversión. Negarlos sería un error. Pero también sería un error responder con soluciones sin evidencia”, planteó a La Tercera la presidenta de RN, la senadora Andrea Balladares.

15-07-2026 ANDREA BALLADARES FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

Y agregó: “Si existen alternativas que permitan fortalecer su gestión, incorporar más inversión o mejorar sus incentivos para que el cobre genere más desarrollo para Chile, esas alternativas deben evaluarse con seriedad, con evidencia y sin prejuicios ideológicos. Las decisiones de Estado no pueden tomarse para ganar un punto en la contingencia o disputar una agenda política”.

Ayer la secretaria general del partido, Katherine Martorell, ya se había desmarcado de la propuesta de republicanos. “Hoy día la prioridad del gobierno debe estar en la agenda social, en que las personas puedan llegar a fin de mes y que vivan en un entorno seguro”, afirmó.

En ese contexto, el jefe de bancada del partido, Diego Schalper, adelantó que durante este miércoles en la mañana solictaron una reunión con Fontaine y otra también con el biministro Mas para abordar el tema.

El senador y presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, por su parte, aseguró que “a mí me gusta una alternativa algo distinta, que la verdad es la que planteó Jorge Claro, abrir Codelco a la Bolsa mediante sucesivos aumentos de capital. Así el Estado mantiene intactas sus acciones, allega recursos frescos, reduce deuda y tiene plata para nuevas tecnologías y desarrollo”.

10.04.2026 Senador Luciano Cruz-Coke Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

En ese contexto, durante la mañana, Squella matizó su propuesta. En entrevista con radio Pauta aseguró que su planteamiento es solo respecto a una parte de la cuprífera, “si no habría dicho hay que vender Codelco” y recalcó que “en ningún caso plantearía que el Estado pierda el control”.

Más tarde llamó a tener un debate “con altura de miras, con argumentos, con información, y eso es a lo que nosotros estamos invitando. Si es que una de las alternativas es inyectar capital privado en algún modelo que se pueda estudiar, por supuesto que no hay que restarse a esa posibilidad”.

Algunos parlamentarios del oficialismo ya han planteado propuestas en esa línea. A Cruz-Coke se sumó también el senador Rojo Edwards quien aseguró que “se debiera al menos, abrir un porcentaje de su propiedad al capital privado”.

El diputado de la comisión de Minería y subjefe de bancada de la UDI, Marco Sulantay, por su parte, dijo que “hace tres años vengo planteando la idea de abrir la compañía hacia la capitalización privada sin pérdida de control estatal. Si logramos ingresar recursos frescos (...), podríamos optar a modernizar la cuprífera”.