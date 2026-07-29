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    Squella matiza idea de privatizar Codelco tras portazo del gobierno: “En ningún caso plantearía que el Estado pierda el control”

    El timonel del Partido Republicano, eso sí, defendió la propuesta de que al menos un porcentaje pase a manos privadas. “Por Dios que haría bien que una parte importante estuviera bajo el régimen de transparencia, de gestión que tienen las personas que cuidan lo propio”, dijo.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella. FOTO: PEDRO RODRIGUEZ. PEDRO RODRIGUEZ

    El senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, si bien defendió la nueva batalla de su colectividad sobre la privatización de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) ante el portazo del gobierno, matizó la idea al señalar que la propuesta no incluye que el Estado pierda el control de la empresa.

    Esto, luego que este martes señaló a La Tercera que, con la megarrefoma económica casi lista para ser promulgada, “lo que debiera venir ahora es la privatización de Codelco o al menos de parte de su propiedad para que le entre oxígeno privado a esa empresa”.

    Una idea que surge en medio de la delicada situación financiera que atraviesa la cuprífera, que, según el presidente del directorio, Bernardo Fontaine, tiene una deuda -que se calcula en torno a US$ 25.000 millones- cuatro veces lo que tiene cualquier otra gran empresa del rubro.

    Pese a este escenario, el Ejecutivo descartó avanzar en la privatización de Codelco. El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, señaló que “es una discusión que viene hace tiempo. Tenemos la opinión de vender algunos bienes que son prescindibles, pero no estamos por privatizar”.

    En diálogo con radio Pauta, Squella sostuvo este miércoles que el planteamiento es solo respecto a una parte de la cuprífera, “si no habría dicho hay que vender Codelco”, remarcó.

    Y señaló: “En ningún caso plantearía que el Estado pierda el control” de la empresa.

    Lo que luego reforzó al indicar que “el perder el control, es decir, tener la mayoría en ese directorio en ningún caso se me pasaría por la cabeza”.

    El líder de los republicanos, eso sí, apuntó que “por Dios que haría bien que una parte importante estuviera bajo el régimen de transparencia, de gestión que tienen las personas que cuidan lo propio”.

    “Si acá lo que pasa es que incluidos el directorio y las personas en el fondo que están más arriba en la empresa, al final del día están por cuatro años y nunca se van a atrever a hacer verdaderas revisiones profundas de lo que se hizo antes, las malas decisiones que se tomaron en materia de inversión, precisamente porque al final también está concatenado a un tema político. Y eso es muy lamentable”, advirtió.

    En respuesta a los cuestionamientos que surgieron desde la oposición a la propuesta, el senador apuntó: “Lo que yo digo es que tienen que entrar recursos privados si es que ese es el camino que se cree más conveniente. Yo estoy planteando un debate”.

    Consultado si su apuesta se acerca al 30% de privatización, retrucó: "Me encantaría, pero eso son palabras mayores, que se vendiera una parte y entraran directorios que solo respondieran a estar persiguiendo la rentabilidad y dejando atrás cualquier otro tipo de conjetura".

    Más sobre:Arturo SquellaPartido RepublicanoGobiernoCodelcoJosé Antonio Kast

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