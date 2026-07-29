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    Fiscalía Centro Norte indagará denuncia del Servel en contra del Partido de la Gente

    La determinación se da luego del análisis que efectuó la Unidad Especializada en Anticorrupción, Infracción a la Probidad y Lavado de Activos que lidera el abogado Eugenio Campos.

    María Catalina BatarcePor 
    María Catalina Batarce
    Rodrigo Vattuone, expresidente del Partido de la Gente, junto a Franco Parisi.

    La jornada de este miércoles, el fiscal nacional Ángel Valencia determinó que será la Fiscalía Centro Norte, encabezada por el fiscal regional Francisco Jacir, la que deberá indagar la denuncia presentada por el Servicio Electoral (Servel) en contra del Partido de la Gente (PDG).

    La determinación, como pudo conocer este medio, se da luego del análisis que efectuó la Unidad Especializada en Anticorrupción, Infracción a la Probidad y Lavado de Activos que lidera el abogado Eugenio Campos.

    De acuerdo con antecedentes reportados por La Segunda, la denuncia del organismo electoral dice relación con gastos no acreditados que datan de 2023. La división de fiscalización de la institución, como se indicó, habría detectado incumplimientos que podrían ser constitutivos de delitos electorales y otros ilícitos.

    La nueva causa, cabe hacer presente, se suma a la indagatoria que la Fiscalía Centro Norte ya mantenía respecto del extimonel de la colectividad Luis Moreno, por presunta falsificación de documentos para la obtención irregular de fondos públicos. Esta indagatoria está en manos de la fiscal Patricia Cerda.

    Consultada la Fiscalía Centro Norte por el inicio de las nuevas pesquisas, desde la entidad hicieron presente que recién este miércoles recibieron la denuncia por parte de la Fiscalía Nacional. Por lo mismo, Jacir hizo presente que está analizando los alcances de la presentación y que la asignará al fiscal correspondiente dentro del plazo.

    Desde el Servel, en tanto, manifestaron que no les corresponde emitir pronunciamiento dada la etapa en que se encuentra la indagatoria.

    “Contamos con todos los comprobantes”

    Conocida la apertura de la indagatoria que pone bajo la lupa a la colectividad que lidera el economista Franco Parisi, la titular de la colectividad, Denisse Catalán, fue enfática en que cuentan con los comprobantes respectivos.

    “Nosotros como Partido de la Gente contamos con todos los comprobantes que respaldan el uso de los fondos públicos, y las observaciones que se mantienen en Servel responden a discrepancias de criterio administrativo de gestiones anteriores”, sostuvo la timonel.

    En la misma línea, agregó: “Nosotros seguimos colaborando en conjunto para poder subsanar las discrepancias y que esto suceda a la brevedad”.

    “Respecto al punto de fiscalía, nosotros mantenemos una postura de total colaboración con la entidad y también analizando continuamente la posibilidad de querellarnos. Siempre es una opción y lo estamos analizando y evaluando de manera continua”, complementó Catalán.

    La investigación que llegó a manos del Ministerio Público, a medida que avance, podría complicar aún más a una de las formaciones políticas que ha adquirido protagonismo en los últimos años.

    El PDG -de la mano de Parisi- ha sido la gran sorpresa de las últimas elecciones parlamentarias. En la legislatura pasada, logró armar una numerosa bancada, que sin embargo con el paso del tiempo se fue desintegrando por la renuncia de todos sus diputados.

    Este año nuevamente tienen una bancada de varios diputados, al punto que se han convertido en actores clave para negociar con el gobierno la viabilidad políticas de los proyectos más emblemáticos en la Cámara.

    Más sobre:ServelPDGFiscalíaÁngel Valencia

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