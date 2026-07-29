SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Acciones mundiales caen con fuerza ante escalada del petróleo, derrumbe de empresas de chips y analizando la Fed

    El MSCI World, el referente de las acciones globales, muestra una contracción de 0,85%. pero en Chile el IPSA escapa a la tendencia y sube gracias a SQM, el retail y los bancos.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Wall Street cae este miércoles Brendan McDermid

    Las acciones mundiales operan a la baja este miércoles, mientras los precios del petróleo se disparan de cara a la decisión de tasas de interés de la Reserva Federal (Fed) y las acciones de semiconductores extienden su caída.

    El MSCI World, el referente de las acciones globales, muestra una contracción de 0,85%. En Wall Street, el mayor mercado bursátil del mundo, el Dow Jones opera con una baja de 853 puntos, equivalente a 1,6%, mientras que el S&P 500 cae 0,9%.

    En Chile, no obstante, la situación es diferente y el IPSA escapa de esa tendencia con un salto de 0,75% pasado el mediodía.

    Las acciones que empujaban al selectivo eran SQM-B, Falabella, Cencosud y los títulos bancarios: Bci, Santander y Banco de Chile.

    Petróleo

    Los precios del petróleo extienden sus alzas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera a un reportero de Fox News que el país golpeará a Irán “con fuerza” en respuesta a los ataques sorpresa.

    Esto ocurre después de que el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) afirmara, en una publicación en redes sociales la noche del martes, que fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica lanzaron “múltiples misiles balísticos en un intento de ataque sorpresa” contra fuerzas estadounidenses basadas en Medio Oriente.

    Según Centcom, los misiles fueron interceptados exitosamente.

    La Fed

    El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) decidió mantener las tasas de interés en el rango objetivo del 3,50% al 3,75%, cumpliendo así con los pronósticos del consenso de analistas.

    De esta manera, el banco central encadena cinco reuniones sin modificar la tasa de referencia, que se mantiene estable desde el mes de enero, tras una racha de tres bajadas de 25 puntos básicos.

    No obstante, a diferencia de la reunión del pasado mes de junio, el órgano de gobierno del banco central estadounidense no ha tomado su decisión de manera unánime, sino por una mayoría de nueve votos a favor, frente a tres en contra, que preferían subir un cuarto de punto el precio del dinero.

    Semiconductores en su peor mes desde la crisis financiera

    Las acciones de semiconductores caen, con el ETF iShares Semiconductor (SOXX) retrocediendo más de 4% a esta hora, empujando a las acciones del Nasdaq a una contracción de 1,50%.

    Los fabricantes de chips atraviesan uno de sus peores meses desde 2008. Con la caída actual de 23,8% del índice de referencia del sector de semiconductores (PHLX Semiconductor), la industria se encamina a registrar su peor desempeño mensual desde la crisis financiera.

    “Si la tendencia continúa, algunos valores podrían incluso marcar su mayor retroceso mensual desde 2001″, Ignacio Mieres, head of research de XTB.

    El ajuste en el precio de las acciones de los Semiconductores

    Las acciones del sector de chips acumulan cuatro sesiones consecutivas a la baja, con una caída de 10% en lo que va de la semana, en medio de una creciente preocupación por el retorno del gasto masivo en inteligencia artificial y de temores por una mayor competencia proveniente de China.

    Las acciones de Micron se desploman 5%, mientras que las de AMD caen más de 5%. Los papeles de KLA se desploman más de 8%, pérdidas que llegan a 2,75% en el caso de Nvidia.

    Mieres sostiene que si bien hasta ahora no han identificado un catalizador estructural que justifique la magnitud de la caída, las valoraciones del sector ya mostraban niveles de saturación.

    “Por ello, estas compañías se han vuelto especialmente sensibles a cualquier noticia negativa. Las elevadas valoraciones habían dejado muy poco margen para absorber decepciones o nuevos factores de riesgo”, afirmó.

    A dos semanas de su histórico estreno en el Nasdaq, SK Hynix cerró la jornada del miércoles con una baja de 9,6% en la bolsa surcoreana, luego de un derrumbe aun peor, de 14,65%, en la jornada previa.

    Más sobre:AccionesMercadosPulsoIASemiconductoresFedReserva Federal

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Aumentan a 28 los muertos por el terremoto en el suroeste de Japón

    Felipe Larraín e idea de privatizar Codelco: “No es el mejor momento para poder hacerlo”

    Casa de Patricio Aylwin abre sus puertas para venta de muebles y objetos del exmandatario

    TGR recauda más de $109 mil millones por deudas del CAE y refuerza embargos sobre activos financieros

    PDI detiene a dos grafiteros por vandalizar un avión en el aeropuerto de Santiago

    Investigan homicidio de hombre en Paine: cuerpo fue hallado cerca de camión que presentaba impactos de bala

    Lo más leído

    1.
    Caso Sartor: Fiscalía pedirá prisión preventiva contra los hermanos Larraín Mery y Michael Clark

    Caso Sartor: Fiscalía pedirá prisión preventiva contra los hermanos Larraín Mery y Michael Clark

    2.
    Fin al Movistar Arena: Santander adquiere los derechos para poner su nombre al recinto

    Fin al Movistar Arena: Santander adquiere los derechos para poner su nombre al recinto

    3.
    LarrainVial suma a cuatro nuevos socios, entre ellos al gerente general de la corredora

    LarrainVial suma a cuatro nuevos socios, entre ellos al gerente general de la corredora

    4.
    Grupo estatal chino es el gran concesionario de los hospitales públicos chilenos

    Grupo estatal chino es el gran concesionario de los hospitales públicos chilenos

    5.
    Alcalde de Nueva York Zohran Mamdani enfrenta críticas tras anunciar supermercados municipales subsidiados

    Alcalde de Nueva York Zohran Mamdani enfrenta críticas tras anunciar supermercados municipales subsidiados

    6.
    Michael Clark por compra de Azul Azul en 2024: “Es altamente probable que el contrato quede sin efecto”

    Michael Clark por compra de Azul Azul en 2024: “Es altamente probable que el contrato quede sin efecto”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuándo llega el próximo sistema frontal a la Región Metropolitana que dejará lluvia fuerte, según el tiempo

    Cuándo llega el próximo sistema frontal a la Región Metropolitana que dejará lluvia fuerte, según el tiempo

    Review del Xiaomi 17T Pro: potencia y cámaras Leica a prueba en las alturas de Valle Nevado

    Review del Xiaomi 17T Pro: potencia y cámaras Leica a prueba en las alturas de Valle Nevado

    “Posibles inundaciones”: un río atmosférico dejará lluvia intensa en el centro-sur del país, según el tiempo

    “Posibles inundaciones”: un río atmosférico dejará lluvia intensa en el centro-sur del país, según el tiempo

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Servicios

    Sube la bencina: revisa los valores de los combustibles para los próximos días

    Sube la bencina: revisa los valores de los combustibles para los próximos días

    Bono Logro Escolar entrega hasta $85 mil: ¿Cuáles estudiantes lo reciben?

    Bono Logro Escolar entrega hasta $85 mil: ¿Cuáles estudiantes lo reciben?

    Las 17 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 17 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Felipe Larraín e idea de privatizar Codelco: “No es el mejor momento para poder hacerlo”
    Chile

    Felipe Larraín e idea de privatizar Codelco: “No es el mejor momento para poder hacerlo”

    Casa de Patricio Aylwin abre sus puertas para venta de muebles y objetos del exmandatario

    TGR recauda más de $109 mil millones por deudas del CAE y refuerza embargos sobre activos financieros

    Precio de las bencinas sube $33 y expertos anticipan otra alza similar tras mediados de agosto
    Negocios

    Precio de las bencinas sube $33 y expertos anticipan otra alza similar tras mediados de agosto

    Caso Sartor: Fiscalía pedirá prisión preventiva contra los hermanos Larraín Mery y Michael Clark

    Deuda reestructurada de empresas en insolvencia se triplica en el primer semestre

    Hasta 200 mm de lluvia: las regiones del centro-sur más afectadas por el sistema frontal de esta semana
    Tendencias

    Hasta 200 mm de lluvia: las regiones del centro-sur más afectadas por el sistema frontal de esta semana

    “Posibles inundaciones”: un río atmosférico dejará lluvia intensa en el centro-sur del país, según el tiempo

    Soy ginecólogo y esto es lo que un diagnóstico tardío de endometriosis le puede hacer a tu cuerpo

    “Mañana será el último partido”: Lucas Bovaglio confirma la despedida de la figura de O’Higgins en el duelo ante Boca
    El Deportivo

    “Mañana será el último partido”: Lucas Bovaglio confirma la despedida de la figura de O’Higgins en el duelo ante Boca

    Gianni Infantino se defiende en medio de su intento por vender el Mundial: “Queremos crear los próximos Cabo Verde”

    El Mountainbike Carlo de Gavardo La Vacada alista su duodécima edición

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile
    Tecnología

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Review del Xiaomi 17T Pro: potencia y cámaras Leica a prueba en las alturas de Valle Nevado

    Review del teclado Redragon Kumara Magnetic: el clásico se renueva con efecto Hall

    Paloma Salas agota sus entradas en el Teatro Caupolicán y anuncia la “Semana Loca” con shows especiales como previa
    Cultura y entretención

    Paloma Salas agota sus entradas en el Teatro Caupolicán y anuncia la “Semana Loca” con shows especiales como previa

    Magdalena Müller en su primer protagónico en un musical: “Mi vida se transformó en Pretty Woman de lunes a domingo”

    Ministerio de las Culturas precisa en 9% la disminución de los fondos concursables para 2027

    Aumentan a 28 los muertos por el terremoto en el suroeste de Japón
    Mundo

    Aumentan a 28 los muertos por el terremoto en el suroeste de Japón

    Irán ataca a Jordania y EE.UU. suma a Arabia Saudita en operaciones contra aliados de Teherán en Irak: ¿Se está extendiendo la guerra?

    Rusia lanza ataque con misiles balísticos contra Kiev en medio de advertencias de un bombardeo masivo

    Datos Paula: tres libros de fotógrafas chilenas imperdibles de Stgo Foto
    Paula

    Datos Paula: tres libros de fotógrafas chilenas imperdibles de Stgo Foto

    Pan de huevo

    Hablemos de amor: renuncié por amor (a mí)