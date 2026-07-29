Acciones mundiales caen con fuerza ante escalada del petróleo, derrumbe de empresas de chips y analizando la Fed

Las acciones mundiales operan a la baja este miércoles, mientras los precios del petróleo se disparan de cara a la decisión de tasas de interés de la Reserva Federal (Fed) y las acciones de semiconductores extienden su caída.

El MSCI World, el referente de las acciones globales, muestra una contracción de 0,85%. En Wall Street, el mayor mercado bursátil del mundo, el Dow Jones opera con una baja de 853 puntos, equivalente a 1,6%, mientras que el S&P 500 cae 0,9%.

En Chile, no obstante, la situación es diferente y el IPSA escapa de esa tendencia con un salto de 0,75% pasado el mediodía.

Las acciones que empujaban al selectivo eran SQM-B, Falabella, Cencosud y los títulos bancarios: Bci, Santander y Banco de Chile.

Petróleo

Los precios del petróleo extienden sus alzas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera a un reportero de Fox News que el país golpeará a Irán “con fuerza” en respuesta a los ataques sorpresa.

Esto ocurre después de que el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) afirmara, en una publicación en redes sociales la noche del martes, que fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica lanzaron “múltiples misiles balísticos en un intento de ataque sorpresa” contra fuerzas estadounidenses basadas en Medio Oriente.

Según Centcom, los misiles fueron interceptados exitosamente.

La Fed

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) decidió mantener las tasas de interés en el rango objetivo del 3,50% al 3,75%, cumpliendo así con los pronósticos del consenso de analistas.

De esta manera, el banco central encadena cinco reuniones sin modificar la tasa de referencia, que se mantiene estable desde el mes de enero, tras una racha de tres bajadas de 25 puntos básicos.

No obstante, a diferencia de la reunión del pasado mes de junio, el órgano de gobierno del banco central estadounidense no ha tomado su decisión de manera unánime, sino por una mayoría de nueve votos a favor, frente a tres en contra, que preferían subir un cuarto de punto el precio del dinero.

Semiconductores en su peor mes desde la crisis financiera

Las acciones de semiconductores caen, con el ETF iShares Semiconductor (SOXX) retrocediendo más de 4% a esta hora, empujando a las acciones del Nasdaq a una contracción de 1,50%.

Los fabricantes de chips atraviesan uno de sus peores meses desde 2008. Con la caída actual de 23,8% del índice de referencia del sector de semiconductores (PHLX Semiconductor), la industria se encamina a registrar su peor desempeño mensual desde la crisis financiera.

“Si la tendencia continúa, algunos valores podrían incluso marcar su mayor retroceso mensual desde 2001″, Ignacio Mieres, head of research de XTB.

El ajuste en el precio de las acciones de los Semiconductores

Las acciones del sector de chips acumulan cuatro sesiones consecutivas a la baja, con una caída de 10% en lo que va de la semana, en medio de una creciente preocupación por el retorno del gasto masivo en inteligencia artificial y de temores por una mayor competencia proveniente de China.

Las acciones de Micron se desploman 5%, mientras que las de AMD caen más de 5%. Los papeles de KLA se desploman más de 8%, pérdidas que llegan a 2,75% en el caso de Nvidia.

Mieres sostiene que si bien hasta ahora no han identificado un catalizador estructural que justifique la magnitud de la caída, las valoraciones del sector ya mostraban niveles de saturación.

“Por ello, estas compañías se han vuelto especialmente sensibles a cualquier noticia negativa. Las elevadas valoraciones habían dejado muy poco margen para absorber decepciones o nuevos factores de riesgo”, afirmó.

A dos semanas de su histórico estreno en el Nasdaq, SK Hynix cerró la jornada del miércoles con una baja de 9,6% en la bolsa surcoreana, luego de un derrumbe aun peor, de 14,65%, en la jornada previa.