Histórico castigo para compañero de Maripán en Brasil: suspendido hasta que se recupere el jugador al que fracturó

El fútbol de Brasil anuncia una medida disciplinaria que bien puede colocar un fuerte precedente en la historia de ese deporte. Un fallo que involucra a un compañero de Guillermo Maripán en el Inter de Porto Alegre, escuadra a la cual se unió el chileno, el mes pasado.

Porque el Superior Tribunal de Justicia Deportiva (STJD) del país más grande de Sudamérica tomó una decisión que generó repercusión a nivel internacional. El defensor central Victor Gabriel, jugador de Internacional de Porto Alegre que dirige el uruguayo Paulo Pezzolano recibió un castigo ejemplar.

Precisamente, en el duelo que marcó el debut de Guillermo Maripán con O Colorado el 22 de julio pasado, una inapelable derrota ante Cruzeiro, su compañero de zaga en ese encuentro protagonizó una polémica acción que le valió la roja a los 59 minutos.

El incidente tuvo lugar en el partido por la décimo novena fecha del Brasileiro, en Porto Alegre, cuando el jugador del elenco gaúcho disputó un balón dividido con el delantero mineiro Gabriel Pec, quien debió salir de la cancha tras la fuerte entrada.

La acción derivó en la inmediata expulsión del zaguero del conjunto local y en el traslado de urgencia del atacante de Cruzeiro, a quien posteriormente se le diagnosticó una fractura en la tibia izquierda, con un tiempo de rehabilitación estimado entre tres y cuatro meses.

Duro castigo

Debido a la gravedad de la lesión, el defensor fue sancionado con una suspensión condicional que le impedirá volver a las canchas hasta que el atacante de la Raposa reciba el alta médica, después de que se confirmara la rotura producto del planchazo.

Ante la gravedad del impacto y las consecuencias físicas para el agredido, el tribunal deportivo resolvió aplicar esta medida ejemplar. En ese contexto, el zaguero del Inter no podrá competir oficialmente hasta que el cuerpo médico de Cruzeiro autorice la reincorporación de Gabriel Pec a los entrenamientos. De esa manera, se fijó únicamente un plazo máximo límite de 180 días de inhabilitación.

La resolución provocó una fuerte controversia en el ámbito futbolístico local. Durante su comparecencia ante el organismo disciplinario, Victor Gabriel rompió en llanto tras revisar la jugada y negó categóricamente haber actuado con mala intención:

“Calculé que llegaría primero al balón. No tuve ninguna intención de lastimarlo, paso noches en vela rezando por su recuperación”, declaró el sancionado compañero del Memo, quien sufrirá la baja de su dupla en la zaga por el resto de la temporada.

A pesar de las disculpas del futbolista, al margen de las apelaciones presentadas por la directiva de Internacional de Porto Alegre, el fallo se mantendrá vigente mientras avanza el proceso de recuperación del atacante mineiro.