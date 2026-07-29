SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Histórico castigo para compañero de Maripán en Brasil: suspendido hasta que se recupere el jugador al que fracturó

    Victor Gabriel, quien forma dupla en la zaga colorada con el Memo, fue sancionado tras fracturar al atacante de Cruzeiro Gabriel Pec y se perderá el resto de la temporada del Brasileirao.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    La polémica acción enla que Victor Gabriel de Inter lesiona a Gabriel Pec de Cruzeiro.

    El fútbol de Brasil anuncia una medida disciplinaria que bien puede colocar un fuerte precedente en la historia de ese deporte. Un fallo que involucra a un compañero de Guillermo Maripán en el Inter de Porto Alegre, escuadra a la cual se unió el chileno, el mes pasado.

    Porque el Superior Tribunal de Justicia Deportiva (STJD) del país más grande de Sudamérica tomó una decisión que generó repercusión a nivel internacional. El defensor central Victor Gabriel, jugador de Internacional de Porto Alegre que dirige el uruguayo Paulo Pezzolano recibió un castigo ejemplar.

    Precisamente, en el duelo que marcó el debut de Guillermo Maripán con O Colorado el 22 de julio pasado, una inapelable derrota ante Cruzeiro, su compañero de zaga en ese encuentro protagonizó una polémica acción que le valió la roja a los 59 minutos.

    El incidente tuvo lugar en el partido por la décimo novena fecha del Brasileiro, en Porto Alegre, cuando el jugador del elenco gaúcho disputó un balón dividido con el delantero mineiro Gabriel Pec, quien debió salir de la cancha tras la fuerte entrada.

    La acción derivó en la inmediata expulsión del zaguero del conjunto local y en el traslado de urgencia del atacante de Cruzeiro, a quien posteriormente se le diagnosticó una fractura en la tibia izquierda, con un tiempo de rehabilitación estimado entre tres y cuatro meses.

    Duro castigo

    Debido a la gravedad de la lesión, el defensor fue sancionado con una suspensión condicional que le impedirá volver a las canchas hasta que el atacante de la Raposa reciba el alta médica, después de que se confirmara la rotura producto del planchazo.

    Ante la gravedad del impacto y las consecuencias físicas para el agredido, el tribunal deportivo resolvió aplicar esta medida ejemplar. En ese contexto, el zaguero del Inter no podrá competir oficialmente hasta que el cuerpo médico de Cruzeiro autorice la reincorporación de Gabriel Pec a los entrenamientos. De esa manera, se fijó únicamente un plazo máximo límite de 180 días de inhabilitación.

    La resolución provocó una fuerte controversia en el ámbito futbolístico local. Durante su comparecencia ante el organismo disciplinario, Victor Gabriel rompió en llanto tras revisar la jugada y negó categóricamente haber actuado con mala intención:

    “Calculé que llegaría primero al balón. No tuve ninguna intención de lastimarlo, paso noches en vela rezando por su recuperación”, declaró el sancionado compañero del Memo, quien sufrirá la baja de su dupla en la zaga por el resto de la temporada.

    A pesar de las disculpas del futbolista, al margen de las apelaciones presentadas por la directiva de Internacional de Porto Alegre, el fallo se mantendrá vigente mientras avanza el proceso de recuperación del atacante mineiro.

    Más sobre:FútbolBrasileiaoInter de Porto AlegreGuillermo MaripánGabriel PecVíctor GabrielCruzeiro

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Pugna en el FA: Martínez acusa al entorno de Yeomans de hacer uso electoral de sus dichos sobre Piñera

    Con foco en la recuperación de conectividad y servicios en Atacama y Coquimbo: De Grange realiza cuenta pública del MOP

    Alcalde Agustín Iglesias: “Tanto el ministro Quiroz como los alcaldes de izquierda se pasaron para la punta”

    Colegio de Abogados critica decisión del TC que abre la puerta a la derogación del requisito de buena conducta

    Eduardo Cretton (UDI): “El gremialismo y Jaime Guzmán son los que hoy ponen la música en la derecha”

    Línea de transmisión: el proyecto eléctrico que tendrá a la Avenida Andrés Bello con cortes de tránsito por más de un año

    Lo más leído

    1.
    El Cóndor Rojas apunta a Colo Colo por la llegada de Vozinha: “Es lamentable”

    El Cóndor Rojas apunta a Colo Colo por la llegada de Vozinha: “Es lamentable”

    2.
    Hay siete partidos sospechosos: la investigación que golpea a Gianni Infantino por presuntos amaños en el Mundial 2026

    Hay siete partidos sospechosos: la investigación que golpea a Gianni Infantino por presuntos amaños en el Mundial 2026

    3.
    Gianni Infantino se defiende en medio de su intento por vender el Mundial: “Queremos crear los próximos Cabo Verde”

    Gianni Infantino se defiende en medio de su intento por vender el Mundial: “Queremos crear los próximos Cabo Verde”

    4.
    “Mañana será el último partido”: Lucas Bovaglio confirma la despedida de la figura de O’Higgins en el duelo ante Boca

    “Mañana será el último partido”: Lucas Bovaglio confirma la despedida de la figura de O’Higgins en el duelo ante Boca

    5.
    “Hay que salvar el fútbol de este megalómano”: en Europa cargan contra Infantino tras su idea de vender el Mundial

    “Hay que salvar el fútbol de este megalómano”: en Europa cargan contra Infantino tras su idea de vender el Mundial

    6.
    La millonaria oferta de Medio Oriente que tiene a Erick Pulgar con medio pie fuera de Flamengo

    La millonaria oferta de Medio Oriente que tiene a Erick Pulgar con medio pie fuera de Flamengo

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuándo llega el próximo sistema frontal a la Región Metropolitana que dejará lluvia fuerte, según el tiempo

    Cuándo llega el próximo sistema frontal a la Región Metropolitana que dejará lluvia fuerte, según el tiempo

    Review del Xiaomi 17T Pro: potencia y cámaras Leica a prueba en las alturas de Valle Nevado

    Review del Xiaomi 17T Pro: potencia y cámaras Leica a prueba en las alturas de Valle Nevado

    “Posibles inundaciones”: un río atmosférico dejará lluvia intensa en el centro-sur del país, según el tiempo

    “Posibles inundaciones”: un río atmosférico dejará lluvia intensa en el centro-sur del país, según el tiempo

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Servicios

    Sube la bencina: revisa los valores de los combustibles para los próximos días

    Sube la bencina: revisa los valores de los combustibles para los próximos días

    Bono Logro Escolar entrega hasta $85 mil: ¿Cuáles estudiantes lo reciben?

    Bono Logro Escolar entrega hasta $85 mil: ¿Cuáles estudiantes lo reciben?

    Las 17 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 17 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Pugna en el FA: Martínez acusa al entorno de Yeomans de hacer uso electoral de sus dichos sobre Piñera
    Chile

    Pugna en el FA: Martínez acusa al entorno de Yeomans de hacer uso electoral de sus dichos sobre Piñera

    Con foco en la recuperación de conectividad y servicios en Atacama y Coquimbo: De Grange realiza cuenta pública del MOP

    Alcalde Agustín Iglesias: “Tanto el ministro Quiroz como los alcaldes de izquierda se pasaron para la punta”

    Precio de las bencinas sube $33 y expertos anticipan otra alza similar tras mediados de agosto
    Negocios

    Precio de las bencinas sube $33 y expertos anticipan otra alza similar tras mediados de agosto

    Caso Sartor: Fiscalía pedirá prisión preventiva contra los hermanos Larraín Mery y Michael Clark

    Deuda reestructurada de empresas en insolvencia se triplica en el primer semestre

    Hasta 200 mm de lluvia: las regiones del centro-sur más afectadas por el sistema frontal de esta semana
    Tendencias

    Hasta 200 mm de lluvia: las regiones del centro-sur más afectadas por el sistema frontal de esta semana

    “Posibles inundaciones”: un río atmosférico dejará lluvia intensa en el centro-sur del país, según el tiempo

    Soy ginecólogo y esto es lo que un diagnóstico tardío de endometriosis le puede hacer a tu cuerpo

    “Mañana será el último partido”: Lucas Bovaglio confirma la despedida de la figura de O’Higgins en el duelo ante Boca
    El Deportivo

    “Mañana será el último partido”: Lucas Bovaglio confirma la despedida de la figura de O’Higgins en el duelo ante Boca

    Gianni Infantino se defiende en medio de su intento por vender el Mundial: “Queremos crear los próximos Cabo Verde”

    El Mountainbike Carlo de Gavardo La Vacada alista su duodécima edición

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile
    Tecnología

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Review del Xiaomi 17T Pro: potencia y cámaras Leica a prueba en las alturas de Valle Nevado

    Review del teclado Redragon Kumara Magnetic: el clásico se renueva con efecto Hall

    Paloma Salas agota sus entradas en el Teatro Caupolicán y anuncia la “Semana Loca” con shows especiales como previa
    Cultura y entretención

    Paloma Salas agota sus entradas en el Teatro Caupolicán y anuncia la “Semana Loca” con shows especiales como previa

    Magdalena Müller en su primer protagónico en un musical: “Mi vida se transformó en Pretty Woman de lunes a domingo”

    Ministerio de las Culturas precisa en 9% la disminución de los fondos concursables para 2027

    Irán ataca a Jordania y EE.UU. suma a Arabia Saudita en operaciones contra aliados de Teherán en Irak: ¿Se está extendiendo la guerra?
    Mundo

    Irán ataca a Jordania y EE.UU. suma a Arabia Saudita en operaciones contra aliados de Teherán en Irak: ¿Se está extendiendo la guerra?

    Rusia lanza ataque con misiles balísticos contra Kiev en medio de advertencias de un bombardeo masivo

    EE.UU. insta a Latinoamérica a aumentar el gasto en defensa para reforzar la seguridad en el hemisferio

    Datos Paula: tres libros de fotógrafas chilenas imperdibles de Stgo Foto
    Paula

    Datos Paula: tres libros de fotógrafas chilenas imperdibles de Stgo Foto

    Pan de huevo

    Hablemos de amor: renuncié por amor (a mí)