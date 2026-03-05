Nuevo DT de Torino explica la suplencia de Guillermo Maripán mientras el defensa negocia extensión de su contrato

Los últimos meses han estado lleno de postergaciones para Guillermo Maripán. El zaguero, otrora considerado uno de los grandes referentes del Torino de Italia, ha debido enfrentar la suplencia en los últimos duelos por múltiples razones.

En menos de dos meses, el jugador ha debido ceder entregar terreno a solo meses de que acabe su contrato con los piamonteses. A mediados del año pasado se llevó el premio al mejor futbolista de la institución, después de jugar más del 90% de los minutos totales de la escuadra.

Después de casi dos años con la camiseta granate, el zaguero central suma 55 presencias con los italianos, duelos en los cuales fue titular la mayoría de las veces, en los que suma tres conquistas y una asistencia.

A pesar de esa irregularidad, se ha hecho cada vez más frecuente ver al formado en Universidad Católica sentado en la banca, en medio de la crisis que vive el equipo que marcha décimo cuarto puesto, a solo seis puntos de los puestos de descenso.

En enero pasado, tras 16 titularidades consecutivas, el defensa no jugó un solo minuto en la derrota de 2-0 ante la Roma, justo en el momento en el que negocia la extensión de su contrato con el Toro.

Las razones

En noviembre pasado, el diario deportivo piamontés Tuttosport anunciaba conversaciones abiertas para que el chileno se quedara al menos dos temporadas más en el club, compromiso que le valdría un aumento salarial de más de 20%.

Sin embargo, a medida que pasaron los días, las posiciones se alejaron. Hace tres semanas, el mismo medio anunció que las negociaciones se han convertido en un tema no resuelto para la secretaría técnica.

En lo concreto, Torino tiene una opción unilateral para ampliar el contrato del jugador hasta 2027. Incluso, el director deportivo Gianluca Petrachi había presentado una nueva propuesta que se podía extender hasta el 30 de junio de 2028.

Pese a ello, de acuerdo con lo que publica el mismo periodo, el nuevo ofrecimiento establece una cifra salarial inferior a la que recibe actualmente. Situación que obligó a Maripán a manifestar su negativa frente a la dirección deportiva.

El 23 de febrero, tras la derrota de 3-0 ante Genoa, la directiva granate tomó la drástica decisión de prescindir de los servicios del entrenador Marco Baroni, quien fue reemplazado por Roberto D’Aversa, DT de Francisco Sierralta en su paso por el Parma.

La llegada del nuevo adiestrador condenó al zaguero chileno a la banca. En su primer partido a cargo del primer equipo, dispuso de una línea de tres hombres en el triunfo de 2-0 frente a la Lazio.

Ahora, en la previa del encuentro del viernes ante Napoli, el actual técnico de la escuadra granate entregó las razones de la salida del chileno del primer equipo, aunque tampoco dio luces sobre un posible regreso.

“Usted por qué Maripán se queda fuera a última hora… bueno, se toman decisiones cada semana. Basándome en sus características, elegí los tres jugadores contra la Lazio, pero con el tiempo y el trabajo duro, esas decisiones pueden cambiar. También depende de las características de los rivales. La idea es que todos necesitan sentirse valorados”, explicó D’Aversa.