    El Deportivo

    El Torino de Guillermo Maripán tiene una dura derrota y se complica con la permanencia

    El zaguero chileno fue titular, pero solo jugó un tiempo en la caída de la escuadra granata por 3-0 visitando al Genoa. El descenso acecha al Toro.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    El Torino de Guillermo Maripán perdió con el Genoa.

    El Torino de Guillermo Maripán sufrió una dura derrota y sigue complicándose con la permanencia en la Serie A de Italia. Por la fecha 26 del Calcio, el elenco turinés cayó en visita al Genoa por 3-0 y no logra salir de la crisis de resultados en la que está inmerso. El zaguero nacional fue titular, sin embargo solo jugó el primer tiempo.

    El cuadro genovés, que dirige el exinternacional Daniele De Rossi (quien fuera histórico de la Roma y tuviera un mediático paso por Boca Juniors), ganó un duelo clave en el afán de escapar de la zona de peligro. Se puso en ventaja en los 21 minutos, con el gol del inglés Brooke Norton-Cuffy. Luego, en los 40′, llegó el segundo para el anfitrión a través del ghanés Caleb Ekuban. Así se fueron al descanso.

    Para el complemento, ya sin Maripán en el campo y con uno menos por la expulsión de Emirhan Ilkhan, la escuadra rossoblu sentenció el partido con el tanto del brasileño Junior Messias, en los 83′. Este resultado le permitió al Genoa instalarse en la 14ª posición de la liga transalpina con 27 puntos, igualando la línea del Torino.

    El Toro también tiene 27 puntos, estancándose en el 15º lugar. La irregularidad ha dominado la temporada de la tienda granata. Su registro es de siete victorias, seis empates y 13 derrotas en 26 encuentros. Con 47 goles en contra, es una de las peores defensas del campeonato italiano. Además, tiene una diferencia de gol de -22. En este ítem, solo está mejor que el Verona, el último.

    Está derechamente en la pelea por la permanencia. Se distancia seis puntos de la zona de descenso. En Italia bajan los tres últimos de la tabla. Hoy, el 18º es la Fiorentina (21), que recibe este lunes al Pisa de Felipe Loyola, otro elenco que pugna por seguir en la división de honor.

    Los malos resultados tienen colgando al entrenador Marco Baroni. De hecho, la prensa local menciona que el DT está cerca de la destitución y ya se plantea el nombre de su eventual reemplazante: Roberto D’Aversa (extécnico de Parma, Sampdoria, Lecce y Empoli).

