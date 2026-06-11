Fabrizio Copano: “Ahora me preocupo más de los chistes que de la interacción con el público”

Del verano boreal, al invierno austral. El comediante Fabrizio Copano alista sus maletas para dejar por una semana y fracción Nueva York, la ciudad donde reside en EE.UU., para regresar a Chile.

Referente de la comedia con una carrera que incluye pasos por el Festival de Viña y hasta un especial de comedia en inglés, Copano se desplegará en una gira nacional, con la que presentará su show Escápate en lugares como el Teatro Coliseo de Santiago, el Teatro Municipal de Antofagasta y el Teatro Regional Lucho Gatica de Rancagua.

“Este es un espectáculo que tiene cosas que vengo haciendo hace un año y medio, más menos. Además cosas que he escrito, cosa que he hecho en inglés y la voy traduciendo al español y van tomando forma”, cuenta desde la Gran Manzana a Culto.

No solo reciclará parte de su material estadounidense. También escribirá más chistes durante la estadía en el país. “Durante la semana que estoy en Chile hago una suerte de selección de chistes nuevos. Y también los incorporo”.

Y a tono con su habitual ambición, el show tendrá algunas novedades. “Hay una suerte de historia medio cinematográfica que está detrás de la historia que está contando el show en sí mismo. Es como agregarle un poquito de ficción alrededor del stand-up. Por eso estos shows se llaman Escápate, tienen esta cosa donde se cuenta como una historia alrededor del monólogo en sí. Es hacer algo nuevo, intentar explorar más allá, no quedarse en lo que se está haciendo, proponer”.

Fabrizio Copano Luis Felipe Araya

Eso sí, Copano aclara que el público tendrá la hora clásica de stand up. Solo el bloque final tiene algunas sorpresas. “La idea es cumplir la expectativa y sorprender con algunas cosas, protejo mucho que la hora de monólogos esté limpia, una hora de chistes y un buen segmento del final para inventar otras cosas que se salgan del formato”.

En esta gira, Copano se presentará en teatros, pero también en algunos lugares más pequeños, como El Honesto Mike, de Vitacura. Por ello, se adapta a cada situación. “Tenemos shows distintos porque para los teatros tenemos un equipo más grande, funciona como por escenas, tiene más color, por decirlo así. Y los bares no son shows menores porque sean en bares. Generalmente las mejores rutinas uno las vive en lugares más chicos que grandes. Claro, los Movistar o los Caupolicán tienen su atractivo, pero yo creo que todos los comediantes disfrutamos mucho más un bar, un local más chico. Muchas veces de ahí salen mejores ideas o mejores shows.

-Con la experiencia que ya acumulas haciendo comedia en EE.UU.,¿has cambiado la manera en que encaras la creación de los chistes?

Yo creo que hay algo de como la estructura gringa que se te empieza como a permear. Aunque no es muy consciente. Como uno empieza a escribir más cosas en inglés, quizá algo de eso se te pasa al español. Pero más que cambiar mi forma como de escribir o de hacer, uno lo profesionaliza. Entonces tiene más método, uno se sienta más a elaborar ideas y a conectarlas. Antes era un poco como ‘tengo esta idea, veamos qué pasa’. Ahora hay más trabajo de mesa. Pero yo creo que el espíritu es el mismo; hacer reír a la gente con algo que la sorprenda y que ojalá tenga toda la honestidad y la sinceridad que creo que a la gente le gusta de lo que hago.

-¿La improvisación, algo propio del stand up, sigue siendo importante para ti?

Menos que nunca. Hay un segmento en el show grande que hacemos donde terminado el show, hay una interacción con el público. Pero la verdad lo he limitado lo menos posible porque es un recurso que debido a la forma que el internet funciona, se ha abusado harto. Entonces intento también que la gente que vaya de público puede ir sin sentirse como que va a ser increpado o que va a tener que verse un reel después. Acá en Estados Unidos lo hago más, pero allá en Chile yo creo que a esta altura, como lo he visto tanto, intento preocuparme más de los chistes que de la interacción.

Una interacción que se volvió viral, fue durante un show en White Plains, una ciudad del estado de Nueva York, en que Copano fue increpado por una persona, que fue identificada como simpatizante MAGA, que le señaló: “¿Puedes decir algo divertido en vez de hablar de política?”.

Copano entonces le replicó: “No, no quiero hacer esa mierda (sic). Eso es todo, quiero hacer lo que yo quiera, esa es la que es“, lo que generó inmediata reacción de los trumpistas presentes.

El registro fue compartido en las redes sociales. Una decisión llamativa en tiempos en que se tiende a compartir más los momentos más positivos. “Yo tengo un equipo de redes y lo compartimos, sin ninguna fe, primero en una cuenta de TikTok que tengo y ahí le fue muy bien. Y dijimos: “Ah, mira, aquí esto le genera como curiosidad a la gente”. Y después lo compartimos en Instagram".

Fabrizio Copano la-tercera

En realidad, esa interacción ocurrió con dos personas del público que luego se retiraron. Pero Copano le baja el perfil. “Yo creo que también es mostrar un poco cómo es hacer este trabajo acá. Ahora igual la gente y algunos medios le pusieron mucho color y es una anécdota nomás. También pasa en Chile que alguien se enoja. Además en mi rutina tengo dos chistes sobre Trump y luego hablo de otras cosas. Pero claro, esta persona se impacientó y al tiro como que se enojó. Pero repito, así es esta pega también, no es nada muy nuevo, la verdad".

-Alguna vez me comentabas que querías reducir las menciones políticas en tu rutinas...

Es que en Chile es distinto, en Chile es distinto. En Chile sí lo he limitado a la mínima expresión y casi nada. E igual no cambia nada la percepción de la gente, al final la gente que está en internet es más reactiva, pero al final da lo mismo. Y claro, está todo tan polarizado...pero uno habla de todo nomás. Como cualquier conversación que uno tiene con cualquier persona, tiene muchos temas.

-En otro tema ¿pudiste ver El Desestrece? De alguna forma vuelve esa conversación de que un fenómeno que funciona bien en internet, no necesariamente funciona en TV abierta...

No lo vi en la tele, por supuesto, lo vi como un pedacito ahí que me salían en Instagram. No sé si hay algo nuevo que decir, porque se ha hablado tanto y se llegó a la misma conclusión de que el internet es un lugar muy distinto donde es más fácil seleccionar tu público y encontrar tu gente, mientras la tele es el proceso contrario. La tele es un público y uno tiene que adaptarse a él. Y yo creo que nosotros, como ya tenemos esta exploración en internet, nos cuesta adaptarnos al público de la tele. Entonces, estar todo el rato como pisando huevos para congraciarse con un público que no es naturalmente el suyo por edad. Decían que la gente mayor de 50 es la que ve tele ahora, entonces es súper lógico que el Desestrece u otro proyecto que tenga un humor más de internet, les cueste. Lo raro es: ¿en qué momento no va a ser necesario no pisar más la tele? ¿Cuándo va llegar ese momento? No lo sé. Pero nada, creo que cada uno tiene que explorar el polvo que ya tiene. No sé si la tele sea el lugar ahora para nosotros. Pero sí, yo creo que todos los análisis que se hicieron fueron bien lógicos igual, tenían harto sentido.

-Estás vinculado con Somos Fabuloso, un canal que funciona básicamente en YouTube y redes sociales. ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti?

Ha sido muy entretenido, ha sido muy interesante también aprender un poco como de hacer negocios fuera de mi rol como en pantalla. Ser socio de una empresa igual tiene unas cosas que yo no había vivido, desde pagar los sueldos hasta el PPM, cosas bien técnicas como de una pyme. Y eso ha sido muy interesante y muy entretenido de aprender. Y también, nada, los resultados, como tú comentabas, han sido súper favorables. Entonces también se siente como que Y partió como con un súper buen pie. Lleva como 4 meses al aire oficialmente, entonces es muy reciente para tentender cómo puede crecer, a dónde llevarlo. Los programas llevan tomando forma, cada uno tiene su público, tiene su tipo de audiencia, han llegado varios auspicios. Para un emprendimiento tan nuevo, ha partido muy sólido, ha sido muy entretenido.

Tras estos shows en Chile, Copano retomará su actividad en EE.UU. “El sistema es de tener casi 3 o 4 shows a la noche, entonces en el día me dedico a escribir bloquecitos chiquititos. Estoy escribiendo para ojalá grabar otro especial [de comedia] el otro año. Estoy escribiendo un montón y trabajando también en crecer en redes sociales. También en este momento estoy escribiendo una película para Amazon, pero no estoy aún en el proceso de tener un show listo para salir a vender. Entonces, cuando lo tenga listo, yo creo que me daré una vuelta a ver cómo me va”.

Más información y venta de entradas para los shows en el sitio web: linktr.ee/fabriziocopano