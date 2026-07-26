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    Meteorología actualiza aviso por probable desarrollo de nubes con caractrísticas tornádicas en cinco regiones

    El fenómeno se prevé para la tarde y noche de este domingo en sectores de Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. La Dirección Meteorológica advirtió la posibilidad de intensos vientos locales, rachas y condiciones tornádicas.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Meeteorología actualiza aviso por probable desarrollo de nubes con caractrísticas tornádicas en cinco regiones

    La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó este domingo un aviso por el probable desarrollo de nubes convectivas con características tornádicas en cinco regiones de la zona centro-sur y sur del país.

    De acuerdo con el organismo, el fenómeno se produciría debido a una condición de inestabilidad atmosférica y estaría vigente desde la tarde hasta la noche de este domingo 26 de julio.

    La DMC precisó que existe probabilidad de intensos vientos locales arrachados y tornádicos, por lo que llamó a mantenerse informado y evitar actividades expuestas a riesgos meteorológicos.

    Meeteorología actualiza aviso por probable desarrollo de nubes con caractrísticas tornádicas en cinco regiones DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Región de Ñuble

    El aviso considera los sectores del litoral, la cordillera de la Costa y el valle de la Región de Ñuble.

    Región del Biobío

    En la Región del Biobío, el fenómeno podría afectar al litoral, la cordillera de la Costa y el valle.

    Región de La Araucanía

    El aviso incluye el litoral, la cordillera de la Costa y el valle de La Araucanía.

    Región de Los Ríos

    Para la Región de Los Ríos, la DMC incluyó las zonas del litoral, la cordillera de la Costa y el valle.

    Región de Los Lagos

    El aviso también se extiende al litoral, la cordillera de la Costa y el valle de la Región de Los Lagos.

    Meeteorología actualiza aviso por probable desarrollo de nubes con caractrísticas tornádicas en cinco regiones

    ¿Qué significa un aviso meteorológico?

    La Dirección Meteorológica explica que un aviso corresponde al pronóstico de fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, pero potencialmente riesgosos.

    Ante este tipo de eventos, se recomienda mantenerse informado mediante los canales oficiales, asegurar objetos que puedan desprenderse, alejarse de árboles, postes y estructuras inestables, y evitar exponerse innecesariamente a condiciones adversas.

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    Más sobre:MeteorologíaClimaAvisoAlertaDirección MeteorológicaDMCRegionesTemperatura

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