A qué hora y dónde ver a Audax Italiano vs. Universidad de Chile en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este domingo avanzan los compromisos por la Liga de Primera, que en inicio de su segunda rueda cuenta con el partido de Audax Italiano contra la Universidad de Chile por la Fecha 16.

Los Itálicos vienen de un empate 1 con Deportes La Serena, mientras que los Azules se presentan tras igualar a 2 con Unión La Calera.

Cuándo juega Audax Italiano vs. U de Chile

El partido de Audax Italiano contra la Universidad de Chile es este domingo 26 de julio a las 17:30 horas.

Para este compromiso los clubes se miden en el Estadio Municipal de La Florida.

Dónde ver a Audax Italiano vs. U de Chile

El partido de Audax Italiano contra la Universidad de Chile se transmite en el canal TNT Sports Premium .

Además, la cobertura online de la Liga de Primera va por la plataforma HBO Max.