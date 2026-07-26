Anuncian cuatro nuevos sistemas frontales para esta semana: por dónde dejarán lluvia, según el tiempo. Foto: ATON.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó este domingo un nuevo balance del sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país.

De acuerdo con la información proporcionada por las Direcciones Regionales del Senapred, la emergencia mantiene a 20 personas aisladas en la comuna de San Clemente, Región del Maule, debido al corte de un camino rural provocado por el crecimiento del caudal del estero Tricahue.

En Pelarco, en tanto, cinco personas fueron evacuadas de manera preventiva por la crecida del río Lircay en el sector Gomeros Sur. En ese mismo lugar, dos viviendas permanecían en evaluación debido a la amenaza del cauce.

En materia habitacional, Senapred informó que hay 10 viviendas con daño menor en la Región de Los Ríos: dos en Valdivia, una en Lanco, dos en Los Lagos, cuatro en Paillaco y una en Futrono.

Situación de suministro eléctrico

Según detalló Senapred, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) reportó 3.162 clientes sin suministro eléctrico en las ocho regiones contempladas en el balance.

Hasta el momento, La Araucanía concentra la mayor cantidad, con 1.323 clientes afectados, seguida de la Región Metropolitana, con 726; Los Ríos con 505; Valparaíso con 277, y Maule con 256.

Sistema frontal en el centro-sur: reportan 20 aislados, 10 viviendas con daños y alertan posibles vientos tornádicos MARCELO HERNANDEZ/ATON CHILE

La SEC precisó que las interrupciones no necesariamente estaban vinculadas al evento meteorológico y que el 99,8% de los clientes del país contaba con suministro normal.

En tanto, la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) reportó 812 sitios caídos. La Araucanía concentra más casos con 226, seguida por Biobío con 192 y Valparaíso con 171.

Ante este situación se activó el roaming automático nacional en las regiones afectadas, con excepción de la Metropolitana. Además, la cartera dispuso un carro móvil de telecomunicaciones en Vichuquén.

Cortes de agua

La Dirección General de Aguas (DGA) indicó que, dentro de la Red Hidrométrica Nacional, se reportan 1.291 estaciones operativas con transmisión en línea que representa un 94% y el 6% restante se encuentra fuera de servicio, es decir, 86 estaciones. Lo anterior debido a problemas asociados al evento meteorológico.

Por otra parte, Senapred señaló que se dispusieron cierres preventivos de áreas silvestres protegidas: en la Región Metropolitana, El Yeso y El Morado se encontrarán cerrados, el Parque Cordillera solo estarán abiertas las rutas de senderos baja. En tanto, en las regiones de O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) realizó el cierre de sus reservas y parques .

Asimismo, comunicaron que se mantiene maquinaria del MOP y vialidad desplegada para posibles labores de despeje y se encuentran albergues en las regiones para ser habilitados si se requieren.

Cierres preventivos

En cuanto a problemas de conectividad y cierres de rutas, en San José de Maipo se mantuvo cerrado preventivamente el camino hacia Baños Morales por la activación de la quebrada Las Amarillas y la presencia de rodados.

En O’Higgins se registraron cierres por peligro de inundación, acumulación de sedimentos y crecidas de esteros en San Fernando, Pichilemu, Litueche y La Estrella.

Sistema frontal en el centro-sur: reportan 20 aislados, 10 viviendas con daños y alertan posibles vientos tornádicos CLAUDIO LOPEZ/ATON CHILE

En Ñuble se estableció el porte obligatorio de cadenas en la ruta N-55, entre San Ignacio y Chillán, mientras que en Biobío fueron cerrados preventivamente pasos en Los Ángeles y Nacimiento por aumento de caudales y procesos de erosión.

En Panguipulli, Región de Los Ríos, Carabineros instaló señalización en la ruta T-29 tras la aparición de un socavón en el sector de Neltume.

Alerta por tormentas y vientos tornádicos

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) mantiene distintos avisos por precipitaciones, tormentas eléctricas, granizos y fuertes ráfagas de viento.

Entre ellos se encontraba un pronóstico por probable desarrollo de nubes convectivas con características tornádicas y posibilidad de intensos vientos en sectores de Los Ríos y Los Lagos durante este domingo.

Senapred mantiene alerta roja en Molina y Curicó por riesgo de desborde, además de alertas amarillas y tempranas preventivas en distintas zonas del territorio.