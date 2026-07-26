SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Sistema frontal en el centro-sur: reportan 20 aislados, 10 viviendas con daños y alertan posibles vientos tornádicos

    Senapred mantiene alerta roja en Molina y Curicó por riesgo de desborde, además de alertas amarillas y tempranas preventivas en distintas zonas del territorio.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Anuncian cuatro nuevos sistemas frontales para esta semana: por dónde dejarán lluvia, según el tiempo. Foto: ATON.

    El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó este domingo un nuevo balance del sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país.

    De acuerdo con la información proporcionada por las Direcciones Regionales del Senapred, la emergencia mantiene a 20 personas aisladas en la comuna de San Clemente, Región del Maule, debido al corte de un camino rural provocado por el crecimiento del caudal del estero Tricahue.

    En Pelarco, en tanto, cinco personas fueron evacuadas de manera preventiva por la crecida del río Lircay en el sector Gomeros Sur. En ese mismo lugar, dos viviendas permanecían en evaluación debido a la amenaza del cauce.

    En materia habitacional, Senapred informó que hay 10 viviendas con daño menor en la Región de Los Ríos: dos en Valdivia, una en Lanco, dos en Los Lagos, cuatro en Paillaco y una en Futrono.

    Situación de suministro eléctrico

    Según detalló Senapred, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) reportó 3.162 clientes sin suministro eléctrico en las ocho regiones contempladas en el balance.

    Hasta el momento, La Araucanía concentra la mayor cantidad, con 1.323 clientes afectados, seguida de la Región Metropolitana, con 726; Los Ríos con 505; Valparaíso con 277, y Maule con 256.

    Sistema frontal en el centro-sur: reportan 20 aislados, 10 viviendas con daños y alertan posibles vientos tornádicos MARCELO HERNANDEZ/ATON CHILE

    La SEC precisó que las interrupciones no necesariamente estaban vinculadas al evento meteorológico y que el 99,8% de los clientes del país contaba con suministro normal.

    En tanto, la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) reportó 812 sitios caídos. La Araucanía concentra más casos con 226, seguida por Biobío con 192 y Valparaíso con 171.

    Ante este situación se activó el roaming automático nacional en las regiones afectadas, con excepción de la Metropolitana. Además, la cartera dispuso un carro móvil de telecomunicaciones en Vichuquén.

    Cortes de agua

    La Dirección General de Aguas (DGA) indicó que, dentro de la Red Hidrométrica Nacional, se reportan 1.291 estaciones operativas con transmisión en línea que representa un 94% y el 6% restante se encuentra fuera de servicio, es decir, 86 estaciones. Lo anterior debido a problemas asociados al evento meteorológico.

    Por otra parte, Senapred señaló que se dispusieron cierres preventivos de áreas silvestres protegidas: en la Región Metropolitana, El Yeso y El Morado se encontrarán cerrados, el Parque Cordillera solo estarán abiertas las rutas de senderos baja. En tanto, en las regiones de O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) realizó el cierre de sus reservas y parques.

    Asimismo, comunicaron que se mantiene maquinaria del MOP y vialidad desplegada para posibles labores de despeje y se encuentran albergues en las regiones para ser habilitados si se requieren.

    Cierres preventivos

    En cuanto a problemas de conectividad y cierres de rutas, en San José de Maipo se mantuvo cerrado preventivamente el camino hacia Baños Morales por la activación de la quebrada Las Amarillas y la presencia de rodados.

    En O’Higgins se registraron cierres por peligro de inundación, acumulación de sedimentos y crecidas de esteros en San Fernando, Pichilemu, Litueche y La Estrella.

    Sistema frontal en el centro-sur: reportan 20 aislados, 10 viviendas con daños y alertan posibles vientos tornádicos CLAUDIO LOPEZ/ATON CHILE

    En Ñuble se estableció el porte obligatorio de cadenas en la ruta N-55, entre San Ignacio y Chillán, mientras que en Biobío fueron cerrados preventivamente pasos en Los Ángeles y Nacimiento por aumento de caudales y procesos de erosión.

    En Panguipulli, Región de Los Ríos, Carabineros instaló señalización en la ruta T-29 tras la aparición de un socavón en el sector de Neltume.

    Alerta por tormentas y vientos tornádicos

    La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) mantiene distintos avisos por precipitaciones, tormentas eléctricas, granizos y fuertes ráfagas de viento.

    Entre ellos se encontraba un pronóstico por probable desarrollo de nubes convectivas con características tornádicas y posibilidad de intensos vientos en sectores de Los Ríos y Los Lagos durante este domingo.

    Senapred mantiene alerta roja en Molina y Curicó por riesgo de desborde, además de alertas amarillas y tempranas preventivas en distintas zonas del territorio.

    Sistema frontal en el centro-sur: reportan 20 aislados, 10 viviendas con daños y alertan posibles vientos tornádicos

    Lee también:

    Más sobre:Sistema frontalSenapredRegión de ValparaísoRegión de Los RíosSECSubtelDGADMC

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Seis fallecidos y dos heridos deja un tiroteo en Ciudad de Guatemala

    PDI detiene en Longaví a prófugo por abuso sexual a una menor de edad

    La creatina podría ayudar con los síntomas de la depresión, según una reciente revisión de estudios

    Cómo evitar la pérdida de masa muscular con la edad, según una nutricionista

    Por agresión con un objeto contundente que dejó a la víctima en riesgo vital: sujeto es detenido en Coronel

    Luces y sombras del agro postemporal: El norte embarrado, el centro inquieto y el sur más favorecido

    Lo más leído

    1.
    Detienen y ordenan el ingreso a prisión de Nelson Haase Mazzei, exmilitar condenado por el homicidio de Víctor Jara

    Detienen y ordenan el ingreso a prisión de Nelson Haase Mazzei, exmilitar condenado por el homicidio de Víctor Jara

    2.
    “Son hechos de gravedad”: gobierno confirma que exseremi de Salud de Magallanes fue detenido

    “Son hechos de gravedad”: gobierno confirma que exseremi de Salud de Magallanes fue detenido

    3.
    Primera jornada de desalojo del Cerro Chuño: un detenido, tres con orden de expulsión y 90 controles de identidad

    Primera jornada de desalojo del Cerro Chuño: un detenido, tres con orden de expulsión y 90 controles de identidad

    4.
    Detienen a presunto autor de amenazas con coronas fúnebres contra gendarmes frente a la ex Penitenciaría y cárcel de San Joaquín

    Detienen a presunto autor de amenazas con coronas fúnebres contra gendarmes frente a la ex Penitenciaría y cárcel de San Joaquín

    5.
    Indicaciones a proyecto de Boric, inversión de $100 mil millones, más sueldo y bono por riesgo: las claves del anuncio del gobierno a Carabineros

    Indicaciones a proyecto de Boric, inversión de $100 mil millones, más sueldo y bono por riesgo: las claves del anuncio del gobierno a Carabineros

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteorólogos anticipan cómo serán los sistemas frontales que llegan a Chile este fin de semana

    Meteorólogos anticipan cómo serán los sistemas frontales que llegan a Chile este fin de semana

    “Irritación y dolor”: los efectos del wasabi y otros alimentos en perros, según un veterinario

    “Irritación y dolor”: los efectos del wasabi y otros alimentos en perros, según un veterinario

    Street Fighter II y la música de Yoko Shimomura

    Street Fighter II y la música de Yoko Shimomura

    Las 4 regiones que tendrán tormentas eléctricas, según el tiempo

    Las 4 regiones que tendrán tormentas eléctricas, según el tiempo

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Audax Italiano vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Audax Italiano vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este domingo 26 de julio: toda la red está operativa

    Así funciona la red de Metro este domingo 26 de julio: toda la red está operativa

    Temblor hoy, domingo 26 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 26 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    PDI detiene en Longaví a prófugo por abuso sexual a una menor de edad
    Chile

    PDI detiene en Longaví a prófugo por abuso sexual a una menor de edad

    A qué hora y dónde ver a Audax Italiano vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Por agresión con un objeto contundente que dejó a la víctima en riesgo vital: sujeto es detenido en Coronel

    Luces y sombras del agro postemporal: El norte embarrado, el centro inquieto y el sur más favorecido
    Negocios

    Luces y sombras del agro postemporal: El norte embarrado, el centro inquieto y el sur más favorecido

    Cómo funcionarán las 40 horas de Kast

    El desconocido contrato que permite anular la venta de Azul Azul a Michael Clark

    La creatina podría ayudar con los síntomas de la depresión, según una reciente revisión de estudios
    Tendencias

    La creatina podría ayudar con los síntomas de la depresión, según una reciente revisión de estudios

    Cómo evitar la pérdida de masa muscular con la edad, según una nutricionista

    En qué sectores de la Región Metropolitana caerá lluvia este sábado, según el pronóstico

    Refuerzos lesionados, el portazo de Alexis y líos judiciales marcan el retorno de la U a la Liga de Primera
    El Deportivo

    Refuerzos lesionados, el portazo de Alexis y líos judiciales marcan el retorno de la U a la Liga de Primera

    “Enfrenté a los grandes; al Colo Colo campeón de América”: el recuerdo del precursor de Vozinha sobre su paso por Chile

    Vozinha llega con seguro: seis meses y opción por un año más

    Incluido el rack de IA “más potente del mundo”: 6 novedades que AMD presentó en Advancing AI 2026
    Tecnología

    Incluido el rack de IA “más potente del mundo”: 6 novedades que AMD presentó en Advancing AI 2026

    Street Fighter II y la música de Yoko Shimomura

    Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra: lo que dicen los expertos

    Me arrepiento profundamente: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    Me arrepiento profundamente: un relato de Jaime Bayly

    ¿Adiós a la mejor época de las series? El debate que agita el streaming

    Rush: “Jamás habríamos regresado si no creyéramos que podíamos tocar mejor que nunca”

    Seis fallecidos y dos heridos deja un tiroteo en Ciudad de Guatemala
    Mundo

    Seis fallecidos y dos heridos deja un tiroteo en Ciudad de Guatemala

    Antonio Spadaro: “León XIV se ha convertido en un contrapeso de Trump, pero no por elección política”

    Paloma Valencia: “La gente en Colombia estaba muy cansada del gobierno de Petro”

    Datos Paula: gorpcore, la tendencia que lleva la ropa outdoor a la ciudad
    Paula

    Datos Paula: gorpcore, la tendencia que lleva la ropa outdoor a la ciudad

    ¿Team dormir con mascotas o cada uno en su cama?

    Hablemos de amor: la amiga que sigo encontrando en mis sueños