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    PDI detiene en Longaví a prófugo por abuso sexual a una menor de edad

    El imputado era indagado desde el 2023 por la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales.

    Por 
    Sofía Álvarez

    La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo en la comuna Longaví, Región del Maule, a un prófugo por el delito de abuso sexual a una menor de edad.

    El imputado, de 52 años, permanecía prófugo y figuraba dentro de una indagatoria vigente desde el 2023 de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) de la PDI Linares con la Fiscalía Local, donde se acreditó la ocurrencia del abuso.

    “Este sujeto aprovechaba la confianza y la cercanía de una niña de 9 años para proceder a cometer agresiones del tipo sexual, y, a su vez, la tenía bajo amenazas de no comentar estas agresiones en su contra, o de lo contrario, tendría consecuencias”, explicó el comisario Leonardo Rivera, de la Brisex Linares.

    Los uniformados, mediante diligencias de análisis de información, seguimiento y trabajo de inteligencia policial, dieron con el inmueble donde pernoctaba el acusado, ubicado en el sector Callejón Los Cristales. Así, materializaron la detención solicitada y el imputado fue trasladado y puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Linares por el delito de abuso sexual de una menor de edad.

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