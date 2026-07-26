SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Un doblete para remontar, lágrimas y una tremenda ovación: la emocionante despedida de Felipe Mora del Portland Timbers

    El chileno marcó dos goles en su último duelo en el equipo de la MLS. Recibió múltiples homenajes y se fue notoriamente conmovido. Se marchará al Atlético San Luis de la Liga MX.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Felipe Mora anotó un doblete en su despedida con el Portland. Foto: @TimbersFC (X).

    Felipe Mora se despidió de la MLS. En su último partido con la camiseta del Portland Timbers, el chileno fue héroe y figura. Anotó un doblete para sellar la remontada por 2-1 sobre el Real Salt Lake. El ariete fue ovacionado en su partida del club tras 145 partidos y 48 goles.

    El formado en Audax Italiano saltó al campo junto a sus tres hijos. Se llevó todos los focos desde la previa del cotejo. Las redes sociales del equipo oregonés se enfocaron en su despedida. Las fotografías y registros fueron la tónica, al igual que los mensajes de los fanáticos en las tribunas.

    Portland perdía por la mínima gracias al gol de Juan Manuel Sanabria (18′). Ahí fue cuando apareció Mora, que fue titular, pero terminó sentenciando las acciones en el complemento.

    El chileno anotó de cabeza en dos oportunidades (56′ y 67′) para sellar una heroica remontada. Cuando estaba visiblemente emocionado después de marcar su segundo tanto, recibió un profundo abrazo de sus compañeros. Cinco minutos después, fue reemplazado por Alexander Aravena, mientras recibió una ovación.

    El público presente en el Providence Park, que se llenó de guiños al nacional, lo aplaudió de pie. El propio relator de la transmisión oficial enfatizó en la aclamación de los fanáticos: “Escuche usted, me voy a callar para que usted escuche la ovación”, indicó. “¡Pipe Mora!”, fue otro de los gritos que se escuchó en las gradas.

    Una vez finalizado el encuentro, Mora fue manteado por todos sus compañeros. Por otra parte, después de posar para las fotos con su familia, el atacante de 32 años dio unas palabras de despedida en el vestuario: “He llorado mucho estos días. Quisiera agradecer, primero que todo, al club, a las personas que trabajan y hacen grande este club”, comenzó señalando.

    “Disfruten este club, que es hermoso, de mucha familia. Los voy a extrañar mucho y los voy a seguir apoyando a la distancia. Que siga la alegría en este club, háganlo aún más grande. Los voy a extrañar mucho, gracias a todos, muy agradecido por siempre”, cerró.

    La despedida de Mora

    Luego del encuentro, Mora se emocionó en conferencia de prensa: “Ahora saben por qué estuve tan emocionado el miércoles… Hemos construido una hermosa familia y base de aficionados en este club. No hay lugar como este cuando jugamos en casa. Realmente espero que todos puedan recordarme como una gran persona que dio todo por este club y les deseo lo mejor de ahora en adelante”, indicó.

    “Cuando llegué aquí en la pandemia de 2020 fue un momento difícil... nuevo país, nuevo idioma. Desde el primer momento sentí el amor aquí. Cuando llegué no esperaba marcar tantos goles pero me voy con la cabeza en alto. Esta camiseta siempre será una de las más importantes”, añadió.

    También explicó su salida al Atlético San Luis de la Liga MX: “Ayer pude despedirme de todos y siempre estaré agradecido con todos en el club. Lo que busco es continuidad, me siento genial en este momento… Estoy feliz por el nuevo desafío que tengo por delante”, cerró.

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalMLSPortland TimbersFelipe MoraLiga MXAtlético San Luis

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Criteria: desaprobación del Presidente Kast llega al 54% y aprobación se ubica en un 36%

    Fiscalía investiga dos ataques a balazos que dejaron cuatro heridos en sector costero de Arica

    Carabineros indaga hallazgo de persona fallecida en Barrio Franklin

    El mundo a través de los ojos de Juan, el Daltónico

    Decretan prisión preventiva para imputado de 18 años por homicidio en Iquique

    Buque petrolero explota tras impactar una mina en el estrecho de Ormuz

    Lo más leído

    1.
    Refuerzos lesionados, el portazo de Alexis y líos judiciales marcan el retorno de la U a la Liga de Primera

    Refuerzos lesionados, el portazo de Alexis y líos judiciales marcan el retorno de la U a la Liga de Primera

    2.
    “Enfrenté a los grandes; al Colo Colo campeón de América”: el recuerdo del precursor de Vozinha sobre su paso por Chile

    “Enfrenté a los grandes; al Colo Colo campeón de América”: el recuerdo del precursor de Vozinha sobre su paso por Chile

    3.
    “Permanecerá en la memoria”: la emotiva carta de Infantino a la selección argentina tras derrota en la final del Mundial

    “Permanecerá en la memoria”: la emotiva carta de Infantino a la selección argentina tras derrota en la final del Mundial

    4.
    El más millonario de la historia: ganancias récord del Mundial 2026 financian a la FIFA por los próximos cuatro años

    El más millonario de la historia: ganancias récord del Mundial 2026 financian a la FIFA por los próximos cuatro años

    5.
    Jugando para Colo Colo: la UC encuentra un empate con gusto a derrota con La Serena y queda a 12 puntos del líder

    Jugando para Colo Colo: la UC encuentra un empate con gusto a derrota con La Serena y queda a 12 puntos del líder

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteorólogos anticipan cómo serán los sistemas frontales que llegan a Chile este fin de semana

    Meteorólogos anticipan cómo serán los sistemas frontales que llegan a Chile este fin de semana

    “Irritación y dolor”: los efectos del wasabi y otros alimentos en perros, según un veterinario

    “Irritación y dolor”: los efectos del wasabi y otros alimentos en perros, según un veterinario

    Street Fighter II y la música de Yoko Shimomura

    Street Fighter II y la música de Yoko Shimomura

    Las 4 regiones que tendrán tormentas eléctricas, según el tiempo

    Las 4 regiones que tendrán tormentas eléctricas, según el tiempo

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Audax Italiano vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Audax Italiano vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este domingo 26 de julio: toda la red está operativa

    Así funciona la red de Metro este domingo 26 de julio: toda la red está operativa

    Temblor hoy, domingo 26 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 26 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Criteria: desaprobación del Presidente Kast llega al 54% y aprobación se ubica en un 36%
    Chile

    Criteria: desaprobación del Presidente Kast llega al 54% y aprobación se ubica en un 36%

    Fiscalía investiga dos ataques a balazos que dejaron cuatro heridos en sector costero de Arica

    Carabineros indaga hallazgo de persona fallecida en Barrio Franklin

    La fintech que quiere reducir a la mitad el costo del factoring usando IA
    Negocios

    La fintech que quiere reducir a la mitad el costo del factoring usando IA

    Luces y sombras del agro postemporal: El norte embarrado, el centro inquieto y el sur más favorecido

    Un ejecutivo histórico deja el family office de los Piñera

    La creatina podría ayudar con los síntomas de la depresión, según una reciente revisión de estudios
    Tendencias

    La creatina podría ayudar con los síntomas de la depresión, según una reciente revisión de estudios

    Cómo evitar la pérdida de masa muscular con la edad, según una nutricionista

    En qué sectores de la Región Metropolitana caerá lluvia este sábado, según el pronóstico

    Fin al reinado de Mercedes y Ferrari: Lando Norris gana el GP de Hungría y le da a McLaren el primer triunfo del año en la F1
    El Deportivo

    Fin al reinado de Mercedes y Ferrari: Lando Norris gana el GP de Hungría y le da a McLaren el primer triunfo del año en la F1

    Un doblete para remontar, lágrimas y una tremenda ovación: la emocionante despedida de Felipe Mora del Portland Timbers

    Refuerzos lesionados, el portazo de Alexis y líos judiciales marcan el retorno de la U a la Liga de Primera

    Incluido el rack de IA “más potente del mundo”: 6 novedades que AMD presentó en Advancing AI 2026
    Tecnología

    Incluido el rack de IA “más potente del mundo”: 6 novedades que AMD presentó en Advancing AI 2026

    Street Fighter II y la música de Yoko Shimomura

    Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra: lo que dicen los expertos

    Me arrepiento profundamente: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    Me arrepiento profundamente: un relato de Jaime Bayly

    ¿Adiós a la mejor época de las series? El debate que agita el streaming

    Rush: “Jamás habríamos regresado si no creyéramos que podíamos tocar mejor que nunca”

    Buque petrolero explota tras impactar una mina en el estrecho de Ormuz
    Mundo

    Buque petrolero explota tras impactar una mina en el estrecho de Ormuz

    Policía de Berlín difunde imagen de Abdul B., el presunto autor del atropello masivo en marcha del Orgullo

    Incendios avanzan en Francia y España: más de 325.000 personas han sido evacuadas

    El mundo a través de los ojos de Juan, el Daltónico
    Paula

    El mundo a través de los ojos de Juan, el Daltónico

    Datos Paula: gorpcore, la tendencia que lleva la ropa outdoor a la ciudad

    ¿Team dormir con mascotas o cada uno en su cama?