Un doblete para remontar, lágrimas y una tremenda ovación: la emocionante despedida de Felipe Mora del Portland Timbers

Felipe Mora se despidió de la MLS. En su último partido con la camiseta del Portland Timbers, el chileno fue héroe y figura. Anotó un doblete para sellar la remontada por 2-1 sobre el Real Salt Lake. El ariete fue ovacionado en su partida del club tras 145 partidos y 48 goles.

El formado en Audax Italiano saltó al campo junto a sus tres hijos. Se llevó todos los focos desde la previa del cotejo. Las redes sociales del equipo oregonés se enfocaron en su despedida. Las fotografías y registros fueron la tónica, al igual que los mensajes de los fanáticos en las tribunas.

Portland perdía por la mínima gracias al gol de Juan Manuel Sanabria (18′). Ahí fue cuando apareció Mora, que fue titular, pero terminó sentenciando las acciones en el complemento.

El chileno anotó de cabeza en dos oportunidades (56′ y 67′) para sellar una heroica remontada. Cuando estaba visiblemente emocionado después de marcar su segundo tanto, recibió un profundo abrazo de sus compañeros. Cinco minutos después, fue reemplazado por Alexander Aravena, mientras recibió una ovación.

El público presente en el Providence Park, que se llenó de guiños al nacional, lo aplaudió de pie. El propio relator de la transmisión oficial enfatizó en la aclamación de los fanáticos: “Escuche usted, me voy a callar para que usted escuche la ovación”, indicó. “¡Pipe Mora!”, fue otro de los gritos que se escuchó en las gradas.

¡Emotiva despedida! 🤗



Los seguidores de @TimbersFC despidieron en medio de una sonora ovación al chileno Felipe Mora 🇨🇱, quien marcó doblete en su último partido con el club. pic.twitter.com/wmTTKCYyrN — MLS Español (@MLSes) July 26, 2026

Una vez finalizado el encuentro, Mora fue manteado por todos sus compañeros. Por otra parte, después de posar para las fotos con su familia, el atacante de 32 años dio unas palabras de despedida en el vestuario: “He llorado mucho estos días. Quisiera agradecer, primero que todo, al club, a las personas que trabajan y hacen grande este club”, comenzó señalando.

“Disfruten este club, que es hermoso, de mucha familia. Los voy a extrañar mucho y los voy a seguir apoyando a la distancia. Que siga la alegría en este club, háganlo aún más grande. Los voy a extrañar mucho, gracias a todos, muy agradecido por siempre”, cerró.

Un último recuerdo con los Mora's 💚 pic.twitter.com/Bb28Inr3se — Portland Timbers (@TimbersFC) July 26, 2026

La despedida de Mora

Luego del encuentro, Mora se emocionó en conferencia de prensa: “Ahora saben por qué estuve tan emocionado el miércoles… Hemos construido una hermosa familia y base de aficionados en este club. No hay lugar como este cuando jugamos en casa. Realmente espero que todos puedan recordarme como una gran persona que dio todo por este club y les deseo lo mejor de ahora en adelante”, indicó.

“Cuando llegué aquí en la pandemia de 2020 fue un momento difícil... nuevo país, nuevo idioma. Desde el primer momento sentí el amor aquí. Cuando llegué no esperaba marcar tantos goles pero me voy con la cabeza en alto. Esta camiseta siempre será una de las más importantes”, añadió.

También explicó su salida al Atlético San Luis de la Liga MX: “Ayer pude despedirme de todos y siempre estaré agradecido con todos en el club. Lo que busco es continuidad, me siento genial en este momento… Estoy feliz por el nuevo desafío que tengo por delante”, cerró.